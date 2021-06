Vučić u Skupštini o Kosovu: Srbiji ne odgovara zamrznuti konflikt

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da su predstavnici Prištine na poslednjem sastanku u Briselu pred zvaničnicima EU Žozepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom u više navrata nedvosmisleno ponovili da ih ne interesuje šta je neka prethodna kosovska vlast potpisala i prihvatila, uključujući i Briselski i Vašingtonski sporazum.

U tom trenutku shvatite da više ne razgovarate ni o čemu, rekao je Vučić na sedici Skupštine Srbije na kojoj podnosi izveštaj o toku pregovora sa Kosovom, i poručio da je pozicija Srbije da je dijalog jedini mogući način rešavanja problema.

Vučić je ocenio da je suština svega da su političari u Prištini toliko daleko od realnosti, kao i neki u Beogradu, koji se, kad govore o Kosovu, kafanski busaju u prsa svakog dana, "a kad bi im rekli da žive sedam dana u Kačaniku, niko ne bi prihvatio", preneo je FoNet.

Velike sile neće menjati stav

Vučić je ocenio da Srbiji ne odgovara zamrznuti konflikt jer zapadne sile neće promeniti svoj stav u odnosu na taj problem.



"Ima onih koji tvrde da, kako vreme prolazi, mi smo sve jači a oni sve slabiji. Ekonomski da, ali politički je pitanje. Jer zapadne sile svoj stav o Kosovu i Metohiji neće promeniti. Šta god da se dogodi, oni će se zalagati za nezavisno Kosovo i secesiju od Srbije po svaku cenu", rekao je Vučić poslanicima, prenosi Beta.

Zamrznuti konflikt ne odgovara ni Srbima koji i dalje žive u enklavama na Kosovu, jer je njihov način života neuporedivo teži od onoga koji vode ljudi u centralnoj Srbiji, ocenio je on.



"I oni žele da pregovori postoje, da bismo mogli da bilo kada u budućnosti dodjemo do kompromisnog rešenja. Jer ako ne dodjemo, neko će taj konflikt da odmrzne. A ako se to desi, nije samo pitanje ko ima više oružja i ko je snažniji, već ko ima pravo da nečiju decu vraća u mrtvačkim sanducima", rekao je on.



Vučić je rekao da zadatak nije lak i da "nije vreme za prevelika očekivanja koja nisu u skladu sa realnošću", te da greše oni koji misle da će kupovinom vremena rešiti taj problem.