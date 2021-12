Vazduhoplovne snage SAD otpustile su 27 ljudi jer su odbili da prime vakcinu protiv Kovida 19, zbog čega su oni, za šta zvaničnici veruju, prvi vojnici koji su dobili otkaz zbog nepoštovanja obaveze da se vakcinišu.

Vazduhoplovstvo je naložilo svojim pripadnicima da do 2. novembra dobiju vakcinu, a hiljade ljudi je to odbilo, ili su tražili izuzeće. Portparolka vazduhoplovstva En Štefanek rekla je u ponedeljak da su ovo prvi pripadnici vazduhoplovnih snaga koji su administrativno otpušteni iz razloga koji uključuju vakcinaciju.

Ona je rekla da su svi oni bili u prvoj mandatu, dakle mlađi kadar nižeg ranga. I dok Vazduhoplovstvo ne otkriva kakvu vrstu otpuštanja pripadnik službe dobija, zakonodavstvo koje prolazi kroz Kongres ograničava vojsku da vojnicima u slučajevima odbijanja vakcine da časno otpuštanje iz službe ili generalno otpuštanje pod časnim uslovima.

Pentagon je ranije ove godine zahtevao vakcinaciju od svih pripadnika vojske, uključujući aktivne vojnike, Nacionalnu gardu i rezerviste. Svaka od službi odredila je svoje rokove i procedure za obaveznu vakcinaciju, a Vazduhoplovstvo je odredilo najkraći rok.

Sekretar za odbranu Lojd Ostin rekao je da je vakcina ključna za održavanje zdravlja snaga i njihove sposobnosti da odgovore na krizu nacionalne bezbednosti.

Nepoštovanje naređenja

Nijedan od 27 pripadnika vazduhoplovstva nije tražio bilo kakvu vrstu izuzeća - medicinsko, administrativno ili versko - rekla je Štefanek. Nekoliko zvaničnika iz drugih službi reklo je da veruju da je do sada samo Vazduhoplovstvo napredovalo ovako daleko u procesu i otpustilo ljude zbog odbijanja vakcine.

Kao rezultat toga, oni su formalno uklonjeni iz službe zbog nepoštovanja naređenja. Štefanek je rekla da je moguće da su neki imali i druge prekršaje u svojim dosijeima, ali je svima odbijanje vakcine jedan od elemenata otpuštanja.

Nije neobično da pripadnici vojske budu udaljeni iz službe zbog nepoštovanja naređenja — disciplina je ključno načelo oružanih snaga. Poređenja radi, Štefanek je rekla da je u prva tri kvartala 2021. godine otpušteno oko 1.800 pripadnika Vazduhoplovstva zbog nepoštovanja naređenja.

Prema poslednjim podacima Vazduhoplovstva, više od 1.000 avijatičara je odbilo vakcinaciju a više od 4.700 traži izuzeće iz verskih razloga. Od prošle nedelje, nešto više od 97 odsto aktivnih vazduhoplovnih snaga dobilo je bar jedau dozu vakcine.

Pripadnici mornarice i marinaca imali su rok za vakcinaciju do 28. novembra, a njihovi rezervisti do 28. decembra. Aktivni vojnici imaju rok do srede, a najviše vremena imaju pripadnici Nacionalne garde i rezervnog sastava Kopnene vojske, koji treba da budu vakcinisani do 30. juna 2022.

Širom vojske, reakcija na vakcinaciju odražava reakciju društva u celini, sa hiljadama koje traže izuzeće ili odbijaju vakcine. Ali sveukupno, procenat vojnika, posebno aktivnih pripadnika oružanih snaga, koji su brzo primili vakcine brojeve širom zemlje.

Pentagon je od petka saopštio da je 96,4 odsto aktivnog sastava dobilo bar jednu vakcinu. Međutim, broj je pao na oko 74 odsto, kada se uračunaju Nacionana garda i rezerva. Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) oko 72 odsto američke populacije od 18 i više godina dobilo je barem jednu injekciju.

Ostin je jasno stavio do znanja da garda i rezerva takođe podležu obavezi i upozorio je da oni koji ne ispoštuju rizik rizikuju svoj ostanak u vojsci. Ali to se pokazalo spornim.

Osporavanje obavezne vakcinacije u vojsci

Republikanski guverner Oklahome i državni tužilac već su podneli federalnu tužbu kojom osporavaju vojnu obavezu vakcinacije za nacionlnu gardu te države. Guverner Kevin Stit - prvi lider neke američke države koji je javno osporio obaveznu vakcinaciju - tvrdi da Ostin prekoračuje svoja ustavna ovlašćenja.

Stit je zatražio od Ostina da suspenduje obaveznu vacinaciju za pripadnike Nacionalne garde Oklahome i uputio je svom novom generalnom ađutantu da uveri pripadnike garde da neće biti kažnjeni zato što nisu vakcinisani.

Ostin je odbio zahtev i rekao da će nevakcinisanim pripadnicima Garde biti zabranjene vežbe i obuka koja je potrebna za održavanje statusa Garde koje finansira federalna država.

General ađutant Oklahome, brigadni general Tomas Mančino, objavio je pismo na veb stranici Državne garde, međutim, upozoravajući svoje trupe da bi oni koji odbiju vakcinu mogli da prekinu svoju vojnu karijeru.

"Svako... ko odluči da ne uzme vakcinu, mora da shvati da postoji potencijal za federalni potez okončanja karijere, izuzev povoljne sudske presude, zakonodavne intervencije ili promene politike", napisao je Mančino.