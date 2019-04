Server za Glas Amerike: Odluka Srpske liste o izborima može inicirati nastavak dijaloga

“Odluka Srba sa severa Kosova, okupljenih oko Srpske liste, da izađu na lokalne izbore doneta je jer ne žele da snose krivicu za eventualni neuspeh dijaloga Beograda i Prištine”, izjavio je Danijel Server, profesor vašingtonskog univerziteta Džons Hopkins, u razgovoru za Glas Amerike.

Server, poznavalac prilika na Balkanu, ukazuje da su predstavnici Srba uvideli da se na taj način deo odgovornosti za aktuelni zastoj pregovora može preneti na kosovske Albance i Prištinu.

Danijel Server u razgovoru za Glas Amerike kaže da ne može sa sigurnošću da tvrdi da je odluka Srba sa severa Kosova o učešću na izborima raspisanim za 19. maj posledica internog kompromisa zvaničnika Beograda i Prištine.

Srpska lista, politička grupacija pod kontrolom Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, inače je, do uvođenja taksi kosovskih vlasti, podržavala vladu premijera Ramuša Haradinaja.

Server kaže da je nekakav dogovor bio moguć – ali je pitanje da li je za tako nešto bilo potrebe.

“Nadam se da bi ovakav potez Srba sa severa Kosova mogao da izazove ukidanje taksi, koje su kosovske vlasti uvele na proizvode iz Srbije. Od njih nije bilo nikakvih koristi, jer se roba krijmumčari preko ilegalnih graničnih prelaza. Nikakvu dobit nisu dale. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj je rekao šta je imao i sada je skoro u potpunosti isključen iz diskusije. Došlo je vreme da se ponovo sedne za pregovarački sto”, smatra Server.

Od momenta uvođenja taksi u iznosu od sto odsto na proizvode iz Srbije i BiH, čiji je inicijator bio Ramuš Haradinaj – tome se usprotivila gotovo čitava međunarodna zajednica – Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, ali i kosovski predsednik Hašim Tači. Ujedno i glavni pregovarač Prištine u dijalogu sa Beogradom.

“Odluka da se učestvuje na izborima za institucije na severu Kosova mogla bi da utiče na nastavak blokiranog dijaloga Beograda i Prištine”, uočava Danijel Server.

“Naravno, ukoliko Priština sada odgovori suspendovanjem taksi, ili nečim sličnim. Mogao bi to biti korak u tom smeru i ja se izrazito nadam tome. Dodaću i da se nadam da će ideja o razmeni teritorija takođe biti u potpunosti isključena do momenta kada se dve strane vrate za pregovarački sto”, kaže on.

"Bojkot institucija umanjuje šanse za bilo šta"

Činjenicu da se Srbi sa severa Kosova takoreći vraćaju u kosovske institucije pošto su ih napustili u novembra 2018, iz kako su tvrdili revolta zbog uvedenih taksi, Danijel Server objašnjava njihovim uviđanjem značaja demokratskih procesa.

“Deluje da Srbi sa severa Kosova shvataju da ukoliko bojkotujete izbore – nećete biti zastupljeni. To vam umanjuje šanse za bilo šta. Širom Balkana već dugo postoji ta ideja da se bojkotom delegitimizuju institucije čiji je sastav određen glasanjem. To jednostavno ne ide tako. Polako uče tu lekciju – ponekada na teži način", zaključuje Server.

Vanredne izbore za gradonačelnike na severu Kosova raspisao je kosovski predsednik Hasim Tači. Glasanje će biti održano u opštinama Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan.