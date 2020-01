Senat odlučuje o svedocima na suđenju Trampu

U Senatu je nastavljeno suđenje predsedniku SAD Donaldu Trampu. Demokrate su rešene u tome da se proces opoziva predsednika nastavi pozivanjem svedoka, iako znaju da će Trampovi republikanci podržati predsednika i ostaviti ga na vlasti.

Demokratama je potrebno četiri republikanska glasa da bi se u suđenje Trampu uveli i svedoci, a po svemu sudeći tu podršku neće dobiti.

Republikanski senator iz Jute Mit Romni rekao je da bi podržao da se za svedoka pozove Džon Bolton, bivši savetnik za nacionalnu bezbednost i tako se pridružio Suzan Kolins, takođe republikanskoj senatorki, iz Mejna, koja je najavila da bi podržala da se pozovu svedoci.

Međutim, za svedoke su samo njih dvoje od 53 republikanaca u Senatu koji ima 100 članova, a da bi bio usvojen zahtev demokrata potreban je 51 glas.

Senator Lamar Aleksander, koji je bio neodlučan, prelomio je u četvrtak uveče i rekao da su demokrate dokazale slučaj protiv Trampa, ali da „predsednikova dela nisu za opoziv, čiji su vrlo zahtevni uslovi propisani Ustavom SAD“.

Aleksander je dodao da je „neprilično da predsednik traži pomoć inostranog lidera da istraži njegovog političkog protivnika i da blokira pomoć Sjedinjenih Država da bi ohrabrio takvu odluku.

Novi navodi Džona Boltona

Njujork tajms koji je već ranije izveštavao o optužbama koje je izneo Bolton u još neobjavljenoj knjizi, u petak je objavio nove detalje. Tajms je ranije preneo da Bolton tvrdi da mu je predsednik rekao da je želeo da zamrzne pomoć Ukrajini od vrednosti od 391 milion dolara, dok Kijev ne pokrene istragu protiv Džoa Bajdena i njegovog sina Hantera.

List u izdanju od petka piše da je Bolton napisao da mu je Tramp u maju tražio da pomogne u kampanji pritiska, kako bi se od ukrajinskih zvaničnika došlo do informacija koje bi škodile demokratama. Bivši savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost napisao je da je Tramp usmeno isto to tražio i od vršioca dužnosti šefa osoblja Bele kuće Mika Malvejnija, svog advokata Rudija Đulijanija i savetnika Peta Cipolonea, koji je deo predsednikovog tima odbrane, prenosi Njujork tajms. Bolton navodi da mu je Tramp rekao da pozove ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, da bi se uverio da će se on sastati sa Đulijanijem.

Bela kuća se protivi objavljivanju knjige, jer - kako navodi - u njoj ima poverljivih informacija koje mogu da ugroze nacionalnu bezbednost.