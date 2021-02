Republikanske grupe kore svoje kongresmene koji su glasali za opoziv Trampa

Državne i lokalne republikanske grupe ukoravaju federalne zakonodavce iz sopstvene stranke koji su glasali za opoziv ili osudu bivšeg predsednika Donalda Trampa zbog podsticanja na pobunu u američkom Kapitolu prošlog meseca.

Senat je u subotu oslobodio Trampa pojedinačne optužbe za podstrekivanje na smrtonosni napad 6. januara na sedište američkog Kongresa dok se to telo sastajalo da potvrdi da je demokrata Džo Bajden pobedio Trampa na predsedničkim izborima u novembru.

Međutim, sedam republikanaca iz Senata pridružilo se strani na kojoj je bilo svih 50 demokrata glasajući u korist osuđujuće presude, učinivši da rezultat glassanja bude od 57 prema 43, što je bilo za 10 glasova manje od potrebne dvotrećinske većine da bi Tramp bio opozvan.

Od oslobađajuće presude, državni republikanski odbori u Severnoj Karolini i Luizijani ukorili su dvojicu njihovih republikanskih senatora, Ričarda Bura i Bila Kesidija, zbog glasanja za osudu Trampa - kolege republikanca čiji je jedini mandat na vlasti završio Bajdenovom inauguracijom 20. januara.

"Republikanci širom Severne Karoline, lideri partija sa kojima sam razgovarao, bili su šokirani i razočarani glasom senatora Burra i želeli su da iznesu izjavu u kojoj se kaže da se ne slažemo s njim", rekao je u utorak CNN-u republikanski predsedavajući u toj državi Majkl Vatli.

Bur, koji se ne kandiduje za ponovni izbor sledeće godine nakon tri šestogodišnja mandata u Senatu, rekao je u odgovoru: "Ovo je zaista tužan dan za republikance Severne Karoline. Rukovodstvo moje stranke odabralo je lojalnost jednom čoveku (Trampu) nad osnovnim principima Republikanske stranke i osnivačima naše velike nacije".

Vatli je rekao da ne misli da je Trump, koji je pozvao stotine svojih pristalica da se suprotstave zakonodavcima dok potvrđuju Bajdenovu izbornu pobedu, kriv za pobunu na Kapitolu 6. januara u kojoj je poginulo pet ljudi, uključujući policajca Kapitola čija se smrt istražuje kao ubistvo.

"Mislim da je krivica počiva na ljudima koji su napali Kapitol", rekao je Vatli.

U Luizijani, izvršni odbor Republikanske stranke te države jednoglasno je ukorio Kasidija nakon što se pridružio šestorici republikanaca u glasanju protiv Trampa.

"Osuđujemo, najoštrije moguće, glasanje... senatora Kesidija da se osudi bivši predsednik Trump", rekla je grupa u tveetu od subote.

"Srećom, prevladale su bistrije glave, a predsednik Tramp je oslobođen optužbe za opoziv podnete protiv njega".

Kesidi je poručio: "Naš Ustav i naša zemlja važniji su od bilo koje osobe. Glasao sam za osudu predsednika Trampa jer je kriv".

Ostale republikanske organizacije u svojim državama napadaju ili razmatraju prigovore ostalih pet republikanskih senatora koji su glasali protiv Trampa: Pat Tumi iz Pensilvanije, Mita Romnija iz Jute, Suzan Kolins Mejna, Lise Murkovski iz Aljaske i Bena Sase iz Nebraske.

Dejv Bol, okružni republikanski zvaničnik u Pensilvaniji, prekorio je Tumija zbog njegovog glasa, rekavši: "Nismo ga poslali tamo da glasa po savesti. Nismo ga poslali tamo da učini pravu stvar ili šta god je rekao da radi. Poslali smo ga tamo da nas zastupa".

Tumi, koji se povlači nakon dva mandata u Senatu, rekao je: "Učinio sam ono što sam smatrao ispravnim i sigurno bih voleo da mislim da bih, bez obzira na moje političke prilike ili da li sam se ponovo kandidovao ili ne, uradio bih istu stvar".

Deset republikanaca u Predstavničkom domu koji su se pridružili svim grupi od 222 jedinstvenih demokrata u tom telu glasanjem za opoziv Tramopa, nedelju dana nakon haosa na Kapitolu i nedelju dana pre nego što je on napustio funkciju, takođe su se suočili sa uvredama i ukorima partijskih zvaničnika.

Grupa konzervativnih republikanaca iz Predstavničkog doma, koja se protivila Trampovom opozivu, pokušala je da ukloni članicu Kongresa Liz Čenej iz Vajominga sa njenog rukovodećeg mesta broj 3 u klubu stranke, ali je ona lako preživela izglasavanje poverenja

Kongresmena Adama Kinzingera iz Ilinoisa, otvorenog Trampovog kritičara, odrekla se vlastita familija zbog njegovog glasa za opoziv Trampa.

Kinzinger je rekao da mu je 11 članova njegove familije poslalo rukom napisanu poruku na dve stranice koja je započela: "O, bože, kakvo si razočaranje i nama i Bogu!"

U pismu ga optužuju za rad sa "đavolskom vojskom", za koju se navodi da uključuje demokrate i "lažne vesti".

"Mislili smo da ste dovoljno 'pametni' da vidite kako levica ispira mozak mnogim 'takozvanim dobrim ljudima', uključujući vas same" i druge republikance. "Pali ste čak i na njihove socijalisitčke ideale! Tako, tužno!"

"Sad nam je najneugodnije što smo u srodstvu s vama", napisali su članovi familije. "Osramotili ste prezime Kinzinger".

Kinzinger je rekao da su članovi porodice pretrpeli "ispiranja mozga" u konzervativnim crkvama.

"Ne zameram im ništa", rekao je, "ali nemam nikakvu želju niti osećam potrebu da to krenem to da ispravljam. To je 100 odsto na njima da krenu da ispravljaju, a iskreno, nije me briga hoće li to učiniti ili ne".

Kinzinger je rekao da zna da bi njegov glas protiv Trampa mogao ugroziti njegovu političku karijeru, ali da "nije mogao da živi sam sa sobom" ako "kada sam jednom bio pozvan da obavim zaista tešku obavezu, nisam to učinio".