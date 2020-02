Reciprocitet umesto takse od 100 odsto - šta to u praktičnom smislu znači?

Premijer Kosova Aljbin Kurti najavio je da će taksu od 100 odsto na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine zameniti uspostavljanjem reciprociteta prema Srbiji u političkom, trgovinskom i ekonomskom smislu. Međutim, još je nejasno šta bi uvođenje ove nove mere značilo u praktičnom smislu.

Predsednik Alijanse za bisnis Kosova Agim Šahini za Glas Amerike kaže da o merama reciprociteta može samo da se nagađa, jer ne postoji zvaničan dokument o tome. Međutim, on smatra da će mera reciprociteta, koja će - kako najavljuje nova vlada - zameniti takse, biti nepovoljnija za Srbiju i njene građane.

„Zato što svaki građanin koji dolazi na Kosovo vozilom mora na granici Kosova da skine tablice, da uzme probne tablice, osiguranje se neće priznati, neće se priznati lična karta, nego će oni ući sa nekom potvrdom, neće se priznati dokumentacija koja prati robu ukoliko ne piše tamo Republika Kosovo. Srbija isto tako treba da prestane da lobira protiv Kosova, da sprovede više od 43 sporazuma koja su potpisali sa Kosovom i tako da se otvara put integracije Kosova i Srbije u Evropu“, kaže Šahini.

Politikolog Stefan Filipović smatra da reciprocitet koji najavljuje premijer Kosova Aljbin Kurti prema Srbiji predstavlja „dobru formu“ za ukidanje takse od 100 odsto. On za Glas Amerike kaže da će politički reciprocitet najverovatnije biti povezan sa dijalogom u Briselu i sprovođenjem postignutih sporazuma.

„Što se tiče političke dimenzije tog paketa, pre svega mislim da će se odnositi na one tačke briselskog dijaloga i seta onih dogovora koji su postignuti, na njihovu implementaciju, da će se insistirati na implementaciji od 100 odsto. Znači implementacija od 100 odsto umesto taksi od 100 odsto, možemo to tako da formulišemo i da taj paket reciprociteta postane neki duh daljih pregovora, da ako se oko nečega dogovorimo, ako nešto potpišemo, ako se oko nečega usaglasimo, to će morati da se oseti i na terenu odnosno da se sprovede“, rekao je Filipović.

Građanima Prištine i Gračanice, koji su govorili za Glas Amerike, takođe nije u potpunosti jasno šta bi u praktičnom smislu značilo uvođenje reciprociteta u odnosima između Kosova I Srbije. Evo nekih mišljenja:

"Reciprocitet zna se - šta radiš sa mnom, ja radim sa tobom. To je reciprocitet. Ako ti meni uradiš nešto loše i ja ću tebi“.

„Za reciprocitet treba da budu ravnopravni i Srbija i Kosovo i po ekonomskim i po zakonskim pravilima. Srbija je u Ujedinjenim nacijama, Kosovo nije. Znači nisu ravnopravni. U ekonomskom smislu isto tako nisu ravnopravni“.

„To znači ja vama dam 10 evra, pa ćete vi meni da vratite 10 evra. Meni je to tako“.

„Kako pričaju neki analitičari da bude dozvoljen uvoz sa Kosova u Srbiju sa papirima Republike Kosovo, što zvanična Srbija ne priznaje još. Ne znam drugo šta bi drugo značilo, verovatno to“.

Taksu od 100 odsto na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine Vlada Kosova uvela je novembra 2018. godine.

Novi premijer Kosova Aljbin Kurti je i u predizbornoj kampanji najavljivao uvođenje mere reciprociteta prema Srbiji, a nedavno je podsetio i na rezoluciju kosovskog parlamenta iz 2011. godine o punom reciprocitetu u odnosima između Kosova i Srbije u tržišnom, ekonomskom i političkom smislu.