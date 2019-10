Poseta Medvedeva: Preko kosovskog problema Rusija učvršćuje pozicije u Srbiji

Premijer Ruske Federacije Dmitrij Medvedev dolazi u subotu u jednodnevnu posetu Srbiji, povodom 75. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Istorija se ponavlja - tačno na ovaj dan pre deset godina, Medvedev je takođe bio u zvaničnoj poseti Srbiji, ali tada je bio na poziciji predsednika, koju danas obavlja Vladimir Putin. Te 2009, primio ga je tadašnji predsednik Srbije Boris Tadić, a danas mu je glavni sagovornik aktuelni predsednik Aleksandar Vučić.

Iako mu je zvanični domaćin premijerka Srbije Ana Brnabić, kako je najavljeno u Palati Srbija, sa ruskim premijerom će "oči u oči" razgovarati i predsednik Vučić, a potom sledi ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata. Takođe, najavljena je i poseta predsednika Putina za decembar.

Posete ruskih zvaničnika Srbiji su već postale uobičajene, a i teme koje su na stolu se ne menjaju preterano - pitanje statusa Kosova, vojno-bezbednosna, kao i ekonomska saradnja uvek su ključna pitanja.

U izjavi za Glas Amerike Sonja Liht, Predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, posetu Medvedeva posmatra iz ugla evrointegracija Srbije i kursa za koji se vlasti u Beogradu i dalje zvanično zalažu:

„Gospodin Medvedev putuje na razna mesta i razni putuju u posetu Moskvi. Nije problem poseta bilo koga iz sveta, osnovna je stvar da mi znamo gde mi idemo i šta je naša strateška orijentacija, a koliko čujem svakodnevno, najutiacjniji političari, uključiv i predsednika Vučića, insistiraju na tome da i dalje strateška orijentacija Srbije ostaju evroitegracije. Ja u to hoću da verujem i ja se za to borim", kaže Liht.

Sa druge strane, Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, u izjavi za Glas Amerike, objašnjava da ova poseta ima nekoliko bitnih momenata.

"Prvi momenat je da je zanimljivo da i on dolazi, kao što je pre tri godine bio i predsednik Putin. On sada dolazi u svojstvu premijera na obeležavanje oslobođenja Beograda. Naravno, bitna je poenta da dolazi na proslavu nečega što ima veoma veze sa zajedničkom borbom naših naroda, srpskim narodom i ruskim snagama koje su oslobodile Beograd. To je nešto što se pocrtava već par godina da ta zajednička akcija i u prošlosti i u sadašnjosti, takođe isticanje i jačanje tih veza na zajedničkim, da tako kažem, delovanjima."

I Zoran Milivojević, bivši diplomata, slaže se da je prvi i osnovni momenat ove posete Beogradu proslava oslobođenja grada prvenstveno zbog toga što obe države nisu pozvane, pa nisu ni učestvovale na proslavi u Varšavi 80. godišnjice od početka Drugog svetskog rata.

„Ova poseta ima tri dimenzije. Prva je obeležavanje oslobođenja Beograda, ali ja bih rekao pre svega vraćanje istorije na svoje mesto, imajući u vidu šta se desilo u Poljskoj. Biće svojevrsna afirmacija antifašizma Srbije, ali i Rusije i kompenzacija u političkom, ali i nekom istorijskom smislu za ono što nisu učestvovale u Varšavi, a u funkciji i afirmaciji njihove uloge u Drugom svetskom ratu,“ kaže Milivojević za Glas Amerike.

Prema mišljenju bivše ambasadorke u Moskvi, drugi momenat njegove posete govori da Rusija Srbiju tretira kao ključnu zemlju regiona.

„Ili barem onoga što se zove Zapadni Balkan. I da te posete na najvišem nivou su redovne i u kontinuitetu, što daje veliki značaj međusobnim bilateralnim odnosima i stavlja do znanja svim ostalima zainteresovanim da je Srbija u ruskom prioritetu u ovom delu Evrope,“ kaže Kurjak.

Milivojević smatra da je još jedna dimenzija ove posete potvrda bilateralnih odnosa i to posebno u sadašnjem kontekstu u kome se Srbija nalazi – vezano za unutrašnju situaciju, za evro integracije i naravno za Kosovo.

"Rusija koja je kontrateg stavu Amerike, koja se sad direktno uključuje i koja se zalaže za potpuno priznanje. Dok je Rusija jasno na poziciji da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije. Treća stvar, rekao bih da je ova regionalno-globalna, pokušaj i namera, cilj da se afirmiše spoljno-politička pozicija Srbije kao neutralne, politički nezavisne u nekom regionalnom kontekstu, ali i pokušaj Rusije da i na ovaj način manifestuje svoje prisustvo na ovim prostorima."

Milivojević dodaje da Rusija ovom posetom takođe želi da da do znanja da se pitanje Kosova, ali i druga regionalna pitanja ne mogu rešavati bez nje, da neće iz toga biti izuzeta.

I prema mišljenju Kurajk, treće svakako, što će biti jedna od glavnih tema razgovora, i njegovo izlaganje u Skupštini Srbije, biće posvećeno trenutnoj situaciji oko pitanja rešavanja statusa Kosova.

"Ruski stav je poznat, oni se drže principijelno svoga stava da je to deo srpske teritorije i da treba poštovati norme UN-a, odnosno normi međunarodnog prava. Oni od toga ne odustaju. Nekada je nama to veoma važno, nekada je možda u nekom političkom ili dnevno političkom trenutku manje važno. Ali u principu nama treba pozicija, glas stalne članice SB UN koja je konstatna - a to je to,“ navodi ona.

Da li će posle posete Medvedeva Beogradu možda Rusija pojačati svoje angažovanje oko kosovskog čvora, s obzirom da je američka administracija u kratko vreme imenovala dva predstavnika koja pokušavaju da ubrzaju rešavanje ovog problema?

Milivojević je mišljenja da je nesporno da je Rusija već uključena, a da je imenovanje novog ambasadora Aleksandra Bocana-Harčenka, bila poruka o ruskom interesu da bude angažovana.

„Ako imate u vidu o kome se radi, dakle o čoveku koji je još iz devedesetih praktično u temi, i drugo, čovek koji je klasičan diploma, koji ima direktne veze i sa vrhom ruske države. Nema potrebe da se neko posebo imenuje, jer kanali za komunikaciju postoje, kao što vidim i na nekoj direktnoj osnovi. Dakle nije potreban neki specijalni izaslanik,“ navodi Milivojević.

„Rusija se drži svoje pozicije i neće je menjati. Ali da će Rusija nešto aktivnije učestvovati i parirati Americi, ja lično ne verujem. Jedino ako neko Rusiju pozove,“ kaže Kurjak.

Naravno tu će biti kao i uvek, podcrtani značaj ekonomske saradnje i nedavno potpisani sporazum između Srbije i Evro-azijske ekonomske organizacije, navodi Kurjak. Neka od pitanja su i snabdevanje gasom, oružujem i robom.

Srpska Vlada je u avgustu usvojila novu Strategiju nacionalne bezbednosti koja je krovni dokument za sve ostale strategije u zemlji, u kojoj se jasno navodi da je potrebna jača saradnju sa zemljama članicama ODKB-a (Organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti). Prema Milivojeviću, ovo je samo produbljivanje srpske pozicije vojne neutralnosti, jer Srbija i dalje ima mnogo jaču saradnju sa zemljama članicama NATO.

„Što se tiče vojno bezbednosnih pitanja, ima tu mnogo priča oko toga da nama Rusija daje oružje, ne daje oružje i tako dalje. Ima tu mnogo i tačnog, i netačnog po tim pitanjima i bojim se da mi mnogo manje znamo nego što je cela istina. Prema tome, ima tu preterivanja. Priče da Rusija naoružava Srbiju su preterane, kao što su preterane i priče da to što nam Rusija šalje od robe je najgoreg kvaliteta. Istina je negde u sredini,“ kaže Kurjak.