Na Kosovu uglavnom optimizam zbog imenovanja Grenela

Imenovanje Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog Beograda i Prištine, na Kosovu se uglavnom ocenjuje pozitivno. Za Glas Amerike o tome su govorili pojedini analitičari, ali i građani Prištine i Gračanice.

„Tamo gde nema Amerikanaca nema ni odluka, a gde su Amerikanci, praksa je pokazala da su Srbi na gubitku i da to nije dobro za njih", smatra novinar Živojin Rakočević, ali i dodaje da imenovanje aktuelnog ambasadora SAD u Nemačkoj može da ima i drugačiji efekat.

„Ovakva vrsta pregovača, odnosno posrednika, više je neka vrsta diktata, jer kada on (Ričard Grenel) može da deli lekcije jednoj velikoj Nemačkoj šta li će tek raditi na Balkanu sa ovim nesrećnim i nedovršenim entitetima. S jedne strane, to može da bude katastrofa za nas, s druge strane nije izvesno kako će reagovati na aroganciju Albanaca i na to večno popuštanje i ustupke koji se Albancima prave, moglo bi se reći, na Balkanu“, rekao je za Glas Amerike Rakočević.

Analitičar Beljulj Bećaj smatra da je spoljna politika američkog predsednika Donalda Trampa poslednjih godina bila prilično neuspešna i da će imenovanje američkog izlanika za dijalog Beograda i Prištine doprineti, kako kaže, jednom pozitivnom kursu. Bećaj za Glas Amerike kaže da je zanimljivo da je za izaslanika imenovan ambasador SAD u Nemačkoj, zemlji koja je protiv ideje o razgraničenju ili korekciji granica.

„Mislim da je razlog zbog čega dolazi kao specijalni izaslanik iz Nemačke ambasador (Ričard Grenel) je dovoljan povod da se razmišlja o tome da je stvoren jedinstven pristup u vezi sa pitanjem završetka dijaloga, koji podrazumeva definitivan ishod u okviru postojećih granica. Kakav će biti model pronalaska rešenja u okviru odnosa većine i manjine, verovatno će to biti plod budućih razgovora, odnosno kompromisa koje će strane ostvariti“, kazao je Bećaj.

Istoričar Aleksandar Gudžić za Glas Amerike kaže da je imenovanje američkog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine „važno zbog samog procesa dijaloga“, koji - kako kaže - uz posredstvo Evropske Unije nije dao ozbiljne rezultate.

„Poslednjih godina pokazalo se da Evropska unija nije u stanju da obe strane i Beograd i Prištinu natera da primene sve ono što su se dogovorili i to je negde bio signal za SAD i Trampovu administraciju da se aktivno uključe u ceo proces ne bi li doveli do konačnog rešenja“, kaže Gudžić.

I građani Prištine i Gračanice koji su govorili za Glas Amerike smatraju da je dobro što se Sjedinjene Američke države, kako kažu, na neki način uključuju u dijalog Beograda i Prištine.

Građani Prištine

„Mislim da je to dobro, treba da dođe do sporazuma inače neprijateljstvo ne valja, nego prijateljstvo, komšiluk, ne možemo jedni bez drugih“.

„Pošto je Kosovo na neki način 'američki deo', zato smo zahvalni i još brže će sada da dođe do jedne finalne završnice“.

Građani Gračanice

„Pa dok se ne uključe Amerika i Rusija u ove pregovore nema ništa od toga. Evropska unija vidite 4-5 godina ništa ne rešava“.

„Dobro je, zato što je on ambasador u Nemačkoj. Nemci su, Merkelova je, iako je Kosovo priznato, sada okrenula malo politiku, na stranu Srbije".

I predstavnici Kosova pozdravili su odluku američkog predsednika Donalda Trampa o imenovanju Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova.

Predsednik Kosova Hašim Tači naveo je da je to dobra vest za region, navodeći da se radi o koraku ka "međunarodnoj konsolidaciji kosovske državnosti".

Premijer u ostavci Ramuš Haradinaj napisao na Fejsbuk stranici povodom imenovanja Grenela da će "zajedno da rade na bezuslovnom dijalogu kako bi postigli međusobno priznanje u postojećim granicama".