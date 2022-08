Kurti o dijalogu: Srbija nije bila konstruktivna

Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je da delegacija Srbije nije bila konstruktivna na sastanku koji je održan u Briselu prošlog četvrtka.



Kurti je na početku sednice Vlade Kosova rekao da je na poslednjem sastanku u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa bilo reči o upravljanju krizom na severu, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, prenela je agencija Fonet izveštaj Radija Slobodna Evropa.



"U Briselu nije bilo konstruktivnog angažmana, niti konkretnih predloga srpske strane", rekao je Kurti i dodao da je četiri konkretna predloga oko tih pitanja dao specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak.

Kurti je naveo i da su dve strane 18. avgusta u Briselu pristale da ne iznose detalje kako ne bi došlo do eskalacije situacije - dodavši da se, kako se izrazio, nisu svi pridržavali toga.



Kurti je ocenio da srpska strana, potpuno nepotrebno i na veštački način, pokušava da dovede do eskalacije, koristi zaoštrenu retoriku i utiče na bezbednost.



"Uz to se stalno preti građanima Kosova koji žele da podrže legitimne odluke Vlade Republike Kosova. To predstavlja direktno ugrožavanje nacionalne bezbednosti i regiona u celini. Mislim da te pretnje imaju za cilj da stvore superiornost u pregovorima, tako što se tenzijama preti Evropskoj uniji, ali i SAD ili Velikoj Britaniji“, kazao je Kurti.

Govoreći o mogućem izlasku Srba iz kosovskih institucija, što je najavila Srpska lista, Kurti je ocenio da je to narativ, kako je ukazao, kriminalaca poput Milana Radoičića, a ne onih koji integraciju vide kao primarnu opciju.

Milan Radoičić, potpredsednik Srpske liste - političke stranke pod kontrolom vladajuće Srpske napredne stranke u Srbiji, na listi je osoba protiv kojih su Sjedinjene Države uvele sankcije označavajući ga pripadnikom organizovane kriminalne grupe, čiji je vođa Zvonko Veselinović.

Poslednja runda dijaloga Srbije i Kosova, održana uz posredstvo Evropske unije, nije donela nikakav napredak ili dogovor. Zvaničnici dve strane usaglaslili su se da će se razgovori nastaviti narednih dana.

U nastojanju da pomognu nastavku razgovora u Prištini i Beogradu tokom nedelje borave Gabrijel Eskobar, izvestilac američke administracije za Zapadni Balkan i Miroslav Lajčak - specijalni izvestilac Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije.