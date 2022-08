Eskobar očekuje dogovor Srbije i Kosova i uzdržavanje obe strane od nasilja

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabriel Eskobar poručio je da se nada da će dogovor o registarskim tablicama i ličnim dokumentima između Srbije i Kosova biti pronađen, da će ljudi na severu Kosova nastaviti da žive u miru i da neće biti opterećeni dodatnim administrativnim procedurama.

Na konferenciji za medije u ambasadi SAD održanoj u petak nakon razgovora sa zvaničnicina u Prištini, severnoj Mitrovici i Beogradu Eskobar je istakao da obe strane treba da se obavežu da neće biti nasilja, kao i da je video volju da se pronađe rešenje i da se izgradi poverenje u proces.

On je nekoliko puta poručio da Sjedinjene Države ne učestvuju u dijalogu, ali da podržavaju napore Evropske unije i specijalnog izaslanika Miroslava Lajčaka da se kroz dijalog dođe do rešenja pre 1. septembra, za kada je Priština najavila primenu odluke o tablicama i dokumentima:

“Očekujem do kraja meseca, bazirano na obavezama koje su preuzele obe strane i zahvaljujući velikom radu visokog predstavnika EU, da ćemo naći način da krenemo dalje u duhu mira. Pored toga dijalogom se i dalje traže načini da se reše problemi u širem kontekstu. Ali da bi došli do toga, jedan od važnijih delova našeg plana i naših aspiracija, je da svi prethodni dogovori postignuti dijalogom moraju biti implementirani. Uključujući i Zajednicu opštinasa srpskom većinom. To smo rekli kosovskoj vladi veoma jasno pre dva dana. To je poruka državnog sekretara predsednici Osmani i premijeru Kurtiju tokom posete Vašingtonu nedavno. I na tome ćemo insistirati”, rekao je Eskobar i dodao da kosovska vlada kaže da postoje ustavne prepreke da se to implementira.

Pozicija Amerike je da kosovska vlada mora da izađe sa svojim predlogom ukoliko im se ne dopada srpski predlog o Zajednici opština sa srpkom većinom, rekao je američki diplomata. Ukazao je da postoje i evropski modeli zaštite manjina koje bi se uklapale u ideju ZSO.

Podvukao je da bi to zaista omogućilo da obe zemlje krenu napred.

“Biću iskren bilo je teško zato što ima puno kompromisa koje treba napraviti sa obe strane i bilo je komplikovano zbog različitih pogleda sa obe strane pregovaračkog stola. Ali video sam volju da se pronađe rešenje, volju da se pronađu prilike koje će učvrstiti proces. I veliku posvećenost EU da istinski obezbedi podršku. Istovremeno imamo i američku posvećenost da osigura da neki od ovih sporazuma, zapravo svi ovi sporazumi budu u potpunosti ispunjeni.”, rekao je on.

Prema njegovim rečima lideri Srbije i Kosova su demokratski izabrani i potrebno insistirati da oni preuzmu odgovornost za razvoj dijaloga u strateškom pravcu koji priželjkuju SAD i EU.

“Naša i nada naših EU partnera je da se ove zemlje približe Evropi a to je samo iskazana aspiracija samih ovih vlada. Srpski strateški prioritet je ulazak u EU. Kosovo je reklo mnogo puta da želi da se priključi EU i drugim evropskim strukturama. Dijalog je mehanizam kroz koji će sve to biti otključano. Hoćemo da obezbedimo da ko god je na vlasti da taj preuzme odgovornost za te političke prioritete”, ukazao je Eskobar.

On je istakao i da je prilikom posete Kosovu video ljude koji su posvećeni svojoj zajednici, koji pokušavaju da živote učine mirnijim i prosperitetnijim.

“Moramo imati na umu da su ova rešenja i sporovi oko ljudi i oko normalnih ljudi. Moramo osigurati da Kosovo održi multietnički karakter”, naglasio je Eskobar i dodao:

“Moja je nada da 1. septembra ljudi na severu Kosova neće videti nikakvu promenu njihovog života. Neće biti opterećeni dodatnim administrativnim procedurama, da neće biti suštinski posetioci svoje zemlje da će biti legitimno priznati kao gradjani i Srbije i Kosova sa oba prava zaštićena i da će nastaviti. To su moja očekivanja i moja nada i uveren sam da ćemo stići do toga”, ustvrdio je Eskobar.

Kako je još rekao američki izaslanik ruska agresija na Ukrajina je kosovsko problem digla na viši nivo i učinila još hitnijim, kako bi se održala strabilnost i zdravlje evropskog kontinenta.

“Zapadni Balkan je deo sveta koji je važan Americi. Uložili smo puno pomoći u stabilnost regiona. Iako je vaša aspiracija da budete deo EU, mi smo saglasni sa EU da sve pozitivno šta se dešava na Balkanu od Dejtona kroz jučerašnjeg sastanka da se dešava u koordinaciji sa EU i SAD. To je pobednička formula i nastavićemo da guramo to”, izjavio je Eskobar na konferenciji za medije.