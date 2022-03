Oskari se vraćaju "u normalu", ali uz promene

Prvi put u dve godine, ispred Dolbi teatra u Los Anđelesu je razmotan crveni tepih, uoči ceremonije za koju se američka Filmska akademija nada da će biti povratak Oskarima iz "normale" pre pandemije. Međutim, mnogo toga se promenilo.

TV prenos 94. dodele Oskara počinje kao što je uobičajeno, u 8 sati uveče po istočnom američkom vremenu, na TV mreži ABC. Sat pre početka prenosa, učesnici će se okupiti u Dolbiju na uručenju osam nagrada, a osam govora će biti skraćeno, izmontirano i dodato u TV prenos. Producent Vil Peker obećava da će dodela biti dinamična i trajati tačno tri sata.

Posle dve godine pandemije, i dodele 2021. sa poštovanjem pravila o socijalnoj distanci i rekordno malom gledanošću - Oskari će pokušati da povrate svoje uzvišeno mesto u pop kulturi sa novom energijom TV prenosa, u večeri kada bi prvi put do sada jedan servis za strimovanje mogao da osvojio Oskara za najbolji film.

To neće biti lak zadatak. Filmska industrija se značajno povratila od pandemije 2021, ali uprkos jednom od najvećih hitova proteklih godina - "Spajdermen - put bez povratka" - taj oporavak je bio nestabilan. Globalna filmska industrija prodala je oko dva puta manje karata prošle godine nego pre dve godine - i zaradila 21,3 milijarde dolara 2021. u poređenju sa 42,3 milijarde iz 2019, prema podacima Američke filmske asocijacije.

Holivud je, više nego ikada, svoje glavne filmove poslao direktno u domove gledalaca, polovina ovogodišnjih deset ostvarenja nominovanih za najbolji film su strimovana već od same premijere, ili vrlo brzo nakon što su pušteni u bioskope. Čak se i filmska akademija potpuno prebacile na platforme za strimovanje nominovanih ostvarenja svojih članovima koji glasaju, a koji su ranije dobijali filmove u DVD formatu.

Još jedan izazov za Oskare je kao privući svetsku pažnju na veče kada Holivud čestita sam sebi na uspesima, posle dve godine pandemije i u vreme dok rat razara Ukrajinu. Producent Vil Peker kaže da će rat u Ukrajini biti sa odgovarajućim poštovanjem i ozbiljnošću pomenut tokom prenosa.

Netfliksov film "The Power of the Dog," preveden kao Moć psa" i"Pasje šape", gotski vestern Džejn Kempion, vodi sa 12 nominacija i ima dobre šanse da osvoji najvažniju nagradu večeri, Oskara za najbolji film. Međutim, veliki publicitet prati i dramu "CODA" autorke Šon Heder, dramu o porodici gluvonemih ljudi sa izuzetkom ćerke koja nema taj hendikep. Iako nominovan samo u tri kategorije, film se sada smatra favoritom, a njegova pobeda bi bila trijumf za televiziju Epl TV+, koja je kupila film na filmskom festivalu Sandens prošle godine i uložila velika sredstva da ga promoviše kod članova akademije.

Međutim, najviše nagrada večeri mogao bi da osvoji naučno-fantastični ep Denisa Vilneva "Dina" , od kojeg se očekuje da će odneti većinu nagrada u tehničkim kategorijama.

A nakon nekoliko godina bez domaćina, Oskar će ove godine imati tri voditeljke - Ejmi Šumer, Vandu Sajks i Redžinu Hol. Bili Ajliš i Bijonse će izvesti svoje pesme, nominovane za Oskara, dok će ansambl filma "Encanto" izvesti hit Lin-Manuela Mirande "We Don't Talk About Bruno."

Promena da se sat vremena pre početka ceremonije dodele nagrade u osam kategorija - među kojima su šminka, montaža i originalna kompozicija, izazvala je otpor dela Holivuda. Ranije ovog meseca, više od 70 dobitnika Oskara, među kojima su Džejms Kameron, Ketlin Kenedi i Giljermo del Toro, upozorili su da će promena pretvoriti neke od kandidata u "građane drugog reda".

Razlog za promenu je uznemirenost zbog pada rejtinga gledanosti Oskara. Prošle godine, dodelu je gledalo samo oko 10 miliona ljudi, više nego upola manje od 23,6 miliona iz 2020. Pre deset godina, ta publika je iznosila skoro 40 miliona ljudi.

Da bi se obnovila popularnost Oskara, neki su se zalagali za to da ovogodišnji blokbasteri kao što je "Spajdermen: Put bez povratka" budu nominovani za najbolji film. Film se takmiči samo u kategoriji vizuelnih efekata. Umesto toga, nominovana su veoma raznovrsna ostvarenja, od popularne Netfliksove komedije o apokalipsi "Ne gledaj gore", do tročasovne japanske drame "Povezi me" ("Drive My Car.")

Jedna stvar koju su producenti obećali je da će poslednja nagrada večeri biti ona za najbolji film. Prošlogodišnja ceremonija je nespretno završena neočekivanim proglašenjem nagrade za najboljeg glumca, koju je osvojio Entoni Hopkins, koji nije prisustvovao dodeli.