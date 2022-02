Netfliksov film "Šape pasje" osvojio najviše nominacija za Oskare

Vestern "Šape pasje", u produkciji kompanije Netfliks, osvojio je najviše nominacija za Oskare - 12, ispred naučno-fantastičnog filma "Dina" koja je nominovana za prestižnu nagradu Američke filmske akademije u 10 kategorija.

U konkurenciji za najbolji film su još drama "Belfast", o životu jedne porodice za vrijeme konflikta krajem 1960-tih u Sjevernoj Irskoj, zatim ostvarenje o gluvonijemoj zajednici "CODA" i apokaliptična komedija "Ne gledaj gore".

Nominovani su i japanska drama " "Drive My Car", "Kralj Ričard" o ocu teniskih zvijezda Venus i Serene Vilijams, zatim najnovije ostvarenje režisera Pola Tomasa Andersona "Licorice Pizza", triler "Aleja noćnih mora" i rimejk mjuzikla "Priča sa zapadne strane" Stivena Spilberga.

Džejn Kempion, koja je režirala "Šape pasje", prva je žena dva puta nominovana za najbolju režiserku. Godine 1993. nominovana je za film "Klavir", ali je te godine Oskar dodeljen Spilbergu za "Šindlerovu listu".

"Šape pasje" osvojio je nominacije i u kategorijama za najbolje glumce, a nominovane su zvijezde Benedikt Kamberbeč, Džesi Plemons, Kodi Smit-Mekfi i Kirsten Danst.

U konkurenciji za najbolju ulogu su i Nikol Kidmen i Havijer Bardem, za uloge TV zvijezda Lusil Bol i Desija Arnaza u ostvarenju "Being the Ricardos". Vil Smit je nominovan za najbolju mušku ulogu za film "Kralj Ričard", uz Endrjua Garfilda za biografski mjuzikl "Tick, Tick ... Boom!" i Denzela Vašingtona za ostvarenje "The Tragedy of Macbeth."

Kristin Stjuart, koja je tumačila ulogu princeze Dajane u filmu "Spenser" nominovana je za najbolju žensku ulogu, kao i Džesika Častejn za "Oči Tamia Faije", Olivija Kolman za "The Lost Daughter" i Penelopi Kruz za "Parallel Mothers."

Oskari će biti dodeljeni na ceremoniji u Holivudu 27. marta.