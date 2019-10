Nove optužbe Kneževića, predsjednik Višeg suda negira korupciju

Predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević optužio je predsjednika Višeg suda u Podgorici Borisa Savića da je od VDT-a Nenada Vujošević uzimao novac kojim ga je Knežević navodno korumpirao, što je Savić odlučno negirao, tvrdeći da nikada nije uzeo novac za korupciju.



U novom obraćanju putem Instagrama, Knežević tvrdi da je Savić “desna ruka Ivice Stankovića” i da mu je šef VDT-a, preko kurira Nenada Vujoševića, prenosio koja optužnica treba da bude potvrđena a koga treba pusttiti iz zatvora.



"Boris Savić i Nenad Vujošević su bili nerazdvojni, ja sam par puta prisustvovao kad su bili zajedno, jednom u hotelu Zija, drugi put u restoranu u Njegoševoj ulici (u Podgorici)", poručio je iz Londona Knežević, koga crnogorske vlasti optužuju da je preko svojih banaka organizovao višemilionsko pranje novca i utaju poreza.



Knežević je dodao da zna “da su vrlo bliski”, te da mu je Vujošević “rekao da on nosi od Stankovića poruke Saviću za optužnice koje treba da budu potvrđene”.



“Vujošević je bio glavna veza između Stankovića i Savića za one koje treba potvrditi u optužnici ili pustiti iz zatvora”, tvrdi biznismen koji čeka ishod ekstradicionog postupka iz Velike Britanije u Crnu Goru. “Vujošević jenosio pare Saviću i Stankoviću direktno iz moje kuće, a nalog za pretres od prije par noći te iste kuće je potpisao predsjednik Višeg suda”.



“Znam sve o Saviću i to ću da iznosim...", kazao je Knežević na Instagramu.



Predsjednik Višeg suda Boris Savić negirao je Kneževićeve tvrdnje, navodeći da nije desna ruka VDT-a Ivice Stankovića i da nikada od Vujoševića nije uzeo novac za korupciju, pozivajući nadležne da ispitaju slučaj.

"Radi se o apsolutnoj neistini, nikada mi niko nije dao pare. Radi se o želji da se na određeni način diskredituje jedan čovjek, sudija koji je donio naredbu za pretres njegove kuće...", rekao je Savić i ponudio da se na bilo koji način podvrgne provjeri, pa i na poligrafu.

"Netačno je da sam desna ruka Ivice Stankovića, sa njim imam jednu korektnu kominikacju, ali ne toliko čestu", kazao je predsjednik Višeg suda i ponovio da tvrdnje Kneževića nemaju veze sa istinom.

Odgovarajući na pitanja novinara, Savić je rekao da neće podnijetu ostavku dok se ne utvrde činjenice, ali ni krivičnu prijavu protiv Kneževića, jer ima "loša iskustva sa tim".

"Ne sjećam se da je bilo ko odgovarao po prijavi za neistine koje je iznosio", rekao je Savić.

Čelnici tužilaštva ranije su negirali optužbe Kneževića da u toj instituciji cvjeta korupcija, navodeći da one dolaze od osobe optužene za milionske finansijske malverzacije.