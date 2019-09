Knežević objavio novi snimak: Idemo u rat!

Optuženi crnogorski bankar sa prebivalištem u Londonu Duško Knežević objavio je novi audio snimak u kome sekretar Vhrovnog državnog tužilaštva (VDT) Nenad Vujošević tvrdi da je sa glavnim specijalnim tužiocem (GST) Milivojem Katnićem i specijalnom tužiteljkom Lidijom Vukčević navodno dogovarao puštanje bankarevog kuma iz zatvora.

U novom snimku, Vujošević tvrdi da se nedavno sastao sa GST Katnićem i tužiteljkom Vukčević, povodom Kneževićevog zahjeva da njegov kum Dejan Sekulić bude oslobođen iz zatvora, navodeći da je Vukčević htjela odmah da pusti Sekulića, dok je Katnić navodno insistirao da se sačeka dan-dva, kako ne bi izgledalo da se on uplašio od prijetnji predsjednika Atlas grupe.

“Za dan-dva je reka', samo čekam, veli, e sad, stvarno ovako ispada, da ga danas -veli - puštim, ispalo bi da sam se ja prepao od Duška Kneževića”, prenosi Vujošević Kneževiću navodne riječi glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.

Vujošević na novom snimku pita Kneževića zašto je juče davao “onu najavu”, aludirajući na najavu objavljivanja novog snimka, “kad je sve dogovoreno bilo da ga danas (Katnić) pušti, što ti je ono trebalo, ti ga svaki put isprovociraš, i prvi put si ga isprovocirao zbog onoga”.

Knežević je Vujoševiću rekao da njegovog kuma Sekulića ne mora da pusti Katnić, sugerišući da ga može pustiti i sud.

“Dobro sud, ali on će ga puštit, ako ga sud ne pusti, samo nemoj objavljivat danas ništa, on će ga puštit, on će ga u ponedeljak puštit, ja ti se kunem, ja sad ulazim direktno sa njim u pregovore, ja pregovaram, bez Ivice, ja sam danas bio, lično sa njim, Lidija me zvala, dođi zove te Katnić”, kaže sekretar VDT-a Vujošević, koji je uoči objavljivanja prvog snimka napustio Crnu Goru, da bi potom bio osumnjičen od tužilaštva da je bio pripadnik kriminalne organizacije na čijem čelu je navodno Knežević.

Vlasnik Atlas grupe rekao je Vujoševiću da neće pristati na nikakvo “jemstvo”, kada je u pitanju njegov zahtjev za puštanje Sekulića na slobodu, navodeći da su crnogorske vlasti, u vrijeme dok nije objavljivao snimke, progonili i pratili članove njegove porodice i njegove advokate.

“Vidjeće sad, sad kad objavi ovu... kad objavi da je Dejanu (Sekuliću) produžen pritvor, vidjeće (Katnić) što ga čeka”, rekao je Knežević i poručio čelnicima tužilaštva da “idemo u rat”.

Knežević je krajem prošle nedjelje objavio snimak razgovora sa Vujoševićem, u kojem traži od njega da izdejstvuje kod vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića puštanje njegovog kuma, i navodi ga da kaže da je prenosio novac kojim je bankar navodno korumpirao prvog čovjeka tužilaštva.

Stanković je to negirao i pozvao nadležne da pokrenu istragu, ali i napustio konferenciju za medije “zbog unaprijed preuzetih obaveza”, izbjegavajući da odgovori na pitanja novinara.

Umjesto njega, novinarima su se obratili Katnić i Vukčevićeva, koji su saopštili da je Kneževićev snimak doprinio da sekretar VDT-a dobije status osumnjičenog za pripadništvo navodnoj kriminalnoj grupi Kneževića, navodeći da je Vujoševićev slučaj do sada bio u fazi izviđaja.

Katnić je saopštio da Stanković neće podnijeti ostavku, objašnjavajući novinarima da glavna tema priče nije vrhovni državni tužilac, već sekretar VDT-a kao novoosumnjičeni pripadnik Kneževićeve grupe, koji je u međuvremenu napustio Crnu Goru.

Crnogorsko tužilaštvo potražuje Kneževića zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja se bavila finansijskim malverzacijama kao što su utaja poreza i pranje milionskih svota novca preko njegovih banaka Atlas i IBM.

Biznismen, koji ima i državljanstvo Velike Britanije, negirao je te navode i optužio crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i čelnike državnih institucija da su na čelu “kriminalne hobotnice”, koja nastoji da preuzme njegove poslove i stečeno bogatstvo.