Ministar zdravlja: Realna mogućnost da se proglasi kraj epidemije u Crnoj Gori

U Crnoj Gori prolazi već 16. dan od kada nema evidentiranih slučajeva zaraze koronavirusom. Trenutno ima jedan oboljeli od Kovida 19, uz dvomjesečni bilans od 324 inficiranih i devet preminulih. Ministar zdravlja Crne Gore Kenan Hrapović, u razgovoru za Glas Amerike, kazao je da je to uspjeh građana, zdravstvenih vlasti i struke

Ministar Hrapović za Glas Amerike potencira ulaganja u znanje, kadar, edukaciju, opremu i standard zaposlenih. U tome i u preventivnom reagovanju krije se, kaže, tajna uspjeha zdravstvenog sistema u borbi protiv covida 19.

"Preduzeli smo sve preventivne mjere da na najbolji mogući način preduprijedimio unos virusa u Crnu Goru. Podsjetiću da se prvi zaraženi desio 18.marta ove godine. Dakle, to nam je bio prvi strateški cilj – da odložimo importaciju virusa kod nas. Drugi strateški cilj nam je bio da smanjimo lokalnu transmisiju i to smo odradili uz veoma dobru i kvalitetnu saradnju sa građanima Crne Gore", kaže crnogorski ministar zdravlja.

Građani su poštovali mjere Nacionalnog koordinacionog tijela i ta sinhronizovana, zajednička akcija, dala je odličan odgovor, kaže ministar. Bilo je i teških odluka.

"Nije bilo lako donijeti naredbu da se zaustavi avio saobraćaj, da veliki broj naših građana ostane van granica Crne Gore. Ali, imali smo paralelno i dobar odgovor na to: omogućili smo da se više hiljada građana vrati u matičnu zemlju putem organizovanog prevoza. Naravno, imali smo i karantine kao nužnu mjeru, upravo sa ciljem da sačuvamo zdravlje naših građana".

Prvi talas koronavirusa je uspješno prebrođen, ali se svi pitaju hoće li biti drugog.

"Moguće je očekivati novi talas, ali to isključivo zavisi od nas. Sada je mnogo veća odgovornost na svakom od nas pojedinačno da i dalje poštujemo preporuke i mjere zdravstvenih vlasti, kako bismo onemogućili novu importaciju virusa u Crnu Goru. Država je učinila sve što je mogla, sada je odgovornost na nama pojedinačno".

Šesnaest je dana od kada nema novozaraženih, a Crna Gora čeka da prođe još 12 dana kako bi i zvanično mogla da proglasi kraj epidemije. Hoće li biti tako?

"U ovoj povoljnoj situaciji smo zato što smo od prvog dana poštovali isključivo struku. Tako ćemo raditi i narednih dana i sve ono što bude preporuka i stav struke, prije svega Instituta za javno zdravlje, to će biti i odgovor na to pitanje. Dakle, postoji realna mogućnost da do toga dođe i mi se svi nadamo da ćemo veoma brzo otvoriti granice, prije svega za turizam", smatra Hrapović.

Građani, zdravstvene vlasti i struka, pokazali su da zaslužuju zahvalnost, a jedini lijek za naredni period je poštovanje propisanih mjera NKT-a, kaže Hrapović.