Mediji: Predsednistvo BiH glasalo 2:1 za priznavanje Kosova

Na sednici Predsedništva Bosne i Hercegovine održanoj u četvretak, predstavnik hrvatskog naroda Željko Komšić i predsedavajući i predstavnik Bošljanja Šefik Džaferović glasali da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo, dok je predstavnik bosanskohercegovačkih Srba Milorad Dodik bio protiv takve odluke.

Odluka o priznanju Kosova nije konačna, dogovoreno je da se ide u drugi krug glasanja na sledećoj sednici, a ako rezultat ponovo bude 2:1, očekuje se da će Dodik povući pitanje vitalnog entitetskog interesa i tačku o priznavanju Kosova uputiti u Skupštinu Republike Srpske, gde je izvesno da će dobiti podršku, piše BH portal Kliks.

"Priznanje Kosova kao nezavisne države gospodin Dodik nije prihvatio, glasali smo 2-1 za tu odluku. Dodik je bio protiv i to će biti tema narednih sedmica. Za očekivati je da će Dodik tražiti sjednicu NSRS-a i iznositi one teme gdje se povezuju Kosovo i RS. To je rizična priča koja može eskalirati u priču o secesiji i pretpostaljam da svi znate kuda bi to vodilo", kazao je Komšić.

Kada je reč o vanrednoj sednici, na kojoj se glasalo o premeštanju Ambasade BiH iz Tel Aviva u Jerusalim, Dodik je, kao inicijator, to podržao, dok su Komšić i Džaferović bili protiv.

"Nismo to podržali jer bi to, između ostalog, bilo protiv rezolucije UN, koju je Bosna i Hercegovina podržala. Zamislite kako se na to gleda u arapskim zemljama", rekao je Komšić.

On je istakao da se Dodik pozvao na sporazum u Vašingtonu i na ono što su predesednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Abdulah Hoti dogovorili, a upitao je zašto Dodik, shodno tome, ne bude dosledan i u pogledu Kosova.

"Kosovo je realnost, Kosovo je nezavisna država i svi to znamo. Bežati od toga mi je malo politika noja koji gura glavu u pesak pred opasnosti", rekao je Komšić, dodavši da svako ko se plaši odluka poput priznanja Kosova ne treba da sedi u Predsedništvu.

Kada je reč o "Malom šengenu", Predsedništvo je podržalo odluku, ali traži da se dobro ispita kako je ta saradnja zamišljena.