Bahrein još jedna arapska država koja je priznala Izrael

Bahrein je postao najnovija arapska zemlja koja je normalizovala odnose sa Izraelom u okviru šire diplomatske inicijative predsednika Trampa i njegove administracije, čiji je cilj puna integracija jevrejske države na Bliskom istoku.

Predsednik Donald Tramp objavio je da je dogovor postignut posle telefonskog razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i kraljem Bahreina Hamadom bin Isom Al Kalifom. Trojica lidera takođe su objavila kratku zajedničku izjavu kojom su potvrdili sporazum.

"Još jedan ISTORIJSKI proboj danas!", tvitovao je Tramp. "Naša dva VELIKA prijatelja Izrael i Kraljevina Bahrein potpisali su mirovni sporazum. To je druga arapska zemlja koja je potpisala mir sa Izraelom u proteklih 30 dana."

Sporazum je saopšten na 19. godišnjicu terorističkih napada na Ameriku 11. septembra. Za manje od sedam dana, predsednik Tramp u Beloj kući će biti domaćin ceremonije povodom uspostavljanja punih odnosa Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Proslavi će prisustvovati i ministar spoljnih poslova Bahreina.

"Nema snažnijeg odgovora na mržnju iz koje je nastao 11. septembar od ovog sporazuma", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.

Ovo je još jedna diplomatska pobeda za Trampa manje od dva meseca pre predsedničkih izbora, i ujedno prilika da ojača podršku koju uživa među pro-izraelski nastrojenim hrišćanskim evanđelistima. Prošle nedelje, Tramp je objavio načelni sporazum prema kojem će Kosovo priznati Izrael a Srbija premestiti svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim.

"Ovo je istorijski proboj za dalji mir na Bliskom istoku", saopštili su Tramp, Netanjahu i kralj Hamad. "Otvaranje direktnog dijaloga i veza između ta dva dinamična društva i napredne ekonomije nastaviće pozitivnu transformaciju Bliskot istoka i povećati stabilnost, bezbednost, mir i prosperitet u regionu."

Kao i sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dogovorom Izraela i Bahreina će se normalizovati diplomatski, bezbednosni i drugi odnosi između dve zemlje. Bahrein je, zajedno sa Saudijskom Arabijom, već ukinuo zabranu izraelskim avionima da koriste njegov vazdušni prostor. Saudijski pristanak smatra se ključnim za oba sporazuma.

Trampov zet i visoki savetnik Džered Kušner primeteio je da je ovo drugi sporazum koji je Izrael postigao sa nekom arapskom zemljom u proteklih 30 dana, nakon što je do sada za 72 godine nezavisnosti sklopio mir sa samo još dve arapske nacije - Egiptom i Jordanom.

"To je veoma brzo", rekao je Kušner za Asosijejted Pres. "Region veoma povoljno reaguje na vest o dogovoru sa UAE i nadamo se da je to znak da će doći do novih sporazuma."

Netanjahu je pozdravio sporazum i zahvalio se Trampu. "Bilo je potrebno da prođe 26 godina između drugog mirovnog sporazuma sa nekom arapskom zemljom i trećeg, ali samo 29 dana između trećeg i četvrtog, a biće ih još", rekao je izraelski premijer, pri čemu je mislio na mirovni sporazum sa Jordanom 1994. i novije dogovore.

Sporazum će verovatno predstavljati novi korak unazad za Palestince koji su bezuspešno pokušali da navedu Arapsku ligu da osudi normalizaciju odnosa sa Izraelom dok oni ne budu osigurali nezavisnu državu. To je bio jedan od svega nekoliko aduta koje su Palestinci i dalje imali u pregovorima.

U zajedničkom saopštenju Palestinci su pomenuti samo uzgred. Navedeno je da će dve strane nastaviti napore da se "postigne pravedno, svebouhvatno i trajno rešenje izraelso-palestinskog konflikta kako bi se palestinskom narodu omogućilo da ostvari svoj puni potencijal."

Bahrein je ovim postao četvrta arapska zemlja, posle Egipta, Jordana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja će imati pune diplomatske odnose sa Izraelom. Veruje se da su Oman i Sudan na ivici da priznaju Izrael. Iako prećutno odobrava sporazume, ne očekuje se da će Saudijska Arabija, jedna od najmoćnijih zemalja regiona, slediti taj primer tako brzo.

Kao i UAE, Bahrein nikada nije vodio rat protiv Izraela i ne deli granicu sa tom zemljom. Međutim, kao i ostatak arapskog sveta, Bahrein je dugo odbacivao diplomatske odnose sa Izraelom dok se ne postigne mirovni dogovor kojim bi se uspostavila palestinska država na teritoriji koju je Izrael osvojio u ratu 1967.