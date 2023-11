Uoči isteka roka, na severu Kosova preregistrovano više od 3.600 vozila

Rok za preregistraciju vozila sa srpskih na kosovske RKS tablice na severu Kosova ističe 1. decembra.

Uoči isteka tog roka, zamenik komandira kosovske policije za region “Sever” Veton Eljšani rekao je Glasu Amerike da je preregistovano skoro 3000 vozila.

Reč je o vozilima sa registarskim oznakama gradova Kosova PR (Priština) KM (Kosovska Mitrovica) GL (Gnjilane), PZ (Prizren) PE (Peć) UR (Uroševac) koje izdaje MUP Republike Srbije.

“Ono što mogu da kažem jeste da smo do juče imali 2750 i nešto registrovanih vozila. Samo danas do 12 časova imali smo 109 vozila. Ima puno vozila. Ako uzmemo u obzir i onih 800 koja su ranije registrovana sada ima više od 3600 registrovanih vozila na RKS tablice”, rekao je Eljšani.

Nakon isteka roka za preregistraciju Eljšani kaže da ne očekuje veće probleme. Navodi, međutim, da će vozila sa registarskim tablicama, izdatim u Srbiji, biti tretirana kao neregistrovana.

“Da li će se rok produžiti ne znam, to je pitanje za vladu i ministarstvo unutrašnjih poslova. Inače kako sada stoje stvari posle 1. decembra neće biti blokiran ceo sever Kosova. Mi ćemo da postupamo kao što postupamo prema neregistrovanim vozilima u Peći, Gnjilanu ili Uroševcu”, naveo je Eljšani.

Miodrag Milićević direktor nevladine organizacije "Aktiv" iz Severne Mitrovice smatra da bi rešenje jednog dela, potencijalnog problema, bilo da Vlada Kosova proiduži rok za preregistraciju.

“Rešenje bi bilo da se ovaj rok produži do kraja godine, time će se dati četiri nedelje prostora da se postepeno preregistruju i oni automobili koji to nisu, ili oni vlasnici automobila tačnije koji nisu stigli da to iz bilo kog razloga učine ranije”, rekao je Milićević za Glas Amerike.

Pitanje registarskih tablica je na Severu Kosova samo u poslednjih godinu i po dana izazvalo brojne krize.

Jula 2022. postavljne su barikade zbog toga, zatim je smenjen direktor policije za region sever Nenad Đurić koji je odbio da sprovodi odluku Vlade Kosova o preregistraciji, nakon čega su Srbi na severu napustili kosovske institucije.

U tom period bilo je i paljenja automobila pojedinim vlasnicima koji su izvršili preregistraciju na RKS.

Miodrag Milićević smatra da se aktuelna preregistracija vozila sprovodi bez ikakvih problema jer je kako ističe u vezi s tim očigledno došlo do nekog dogovora između Beograda, Prištine i Brisela.

“Jasno je da je Beograd, nakon godina odbijanja da da preporuku konkretno Srbima da zamene tablice, ovaj put odlučio da to u tišini zapravo odradi i da ljudima zapravo prepusti celokupnu odluku kojom su očigledno bili na neki način i prinuđeni da u ovako kratkom vremenskom roku naravno pošto poto preregistruju tablice, odnosno vozila na RKS tablice. S druge strane, ostala je očigledno ogromna pravna praznina, a to je zapravo nemogućnost tih istih vlasnika vozila da upravljaju tim vozilima na neometan način", kaže on.

Ta “pravna praznina” podrzumeva to da većina građana severa Kosova nemaju kosovske vozačke dozvole, koje su inače neophodne za upravljalnje vozilama sa RKS tablicama.

“To je nešto što do sada nije medijski eksploatisano, tek se po negde stidljivo provlači ta informacija. To je nemogoućnost tih imaoca odnosno vlasnika vozila budućih RKS tablica jel, to su ustvari mahom ljudi koji uglavnom nemaju vozačke dozvole, validne vozačke kosovske dozvole kojima će nesmetano moći da upravljaju tim vozilima. Dakle to će nositi ozbiljne naravno saobraćajne poteškoće, odnosno svi ti vlasnici i imaoci dokumenata, srpskih dokumenata odnosno srpske vozačke dozvole će biti automatsku u prekršaju već od 1. decembra”, zaključio je Milićević.

Za razliku od severa Kosova gde vozila sa registarskim oznakama kosovskih gradova koje izdaje MUP Srbije, na severu Kosova mogu da se voze za sada još samo jedan dan u mestima južno od Ibra vozila sa tim registarskim oznakama ne kreću se još od 2011. godine kad je u Briselu postignut Sporazum o slobodi kretanja između Beograda i Prištine.

U jednoj od tačaka tog sporazuma piše da će “svi vlasnici vozila sa prebivalištem na Kosovu koristiti RKS ili KS registarske tablice i da će ih izdavati nadležni organi na Kosovu”.

Međutim, pozivajući se na dogovore iz Brisela Priština je septembra 2021. prestala da izdaje KS registarske tablice i od tada Vlada Kosova, kao jedine legalne registarske tablice za vozila, tretira one koje imaju oznaku RKS.