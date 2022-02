Eskobar i Lajčak: Kosovo i Srbija moraju poštovati postignute dogovore

Dogovori koje su Kosovo i Srbija postigli u Briselu moraju da se poštuju, između ostalog i sporazum koji se odnosi na formiranje Zajednice srpskih opština, poručili su na kraju trodnevne posete Kosovu Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar.

Zajednica srpskih opština bila je jedna od tema brojnih sastanaka koje su u protekla dva dana u Prišti sa predstavnicima kosovskih institucija i civilnog društva imali Lajčak i Eskobar.

Njih dvojica su, tokom zajedničkog obraćanja medijima, istakli da ne žele da nameću rešenje, napomenuvši da se postignuti dogovori moraju poštovati.

“Često čujemo da se ne želi formiranje još jedne Republike Srpske i ja mislim da sam mnogo puta bio jasan da to niko i ne želi. Postoji univerzalno pravilo, a to je da šta je dogovoreno mora da se primeni i to govorimo obema stranama, i ovde u Prištini i u Beogradu. Napravili ste mnogo sporazuma za 11 godina i mnogo obaveza ste preuzeli, ali postoji lista stvari koje tek treba uraditi, to važi i za Kosovo i za Srbiju. Jedna od tih obaveza je i Zajednica srpskih opstina”, rekao je Lajčak.

Američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar takođe očekuje primenu svih postignutih sporazuma i smatra da za Zajednicu srpskih opština model treba da pronađu Beograd I Priština.

“To ne moraju da budu modeli koji potkopavaju kosovski suverenitet ili funkcionalnost. Moramo pronaći takve modele. Oni mogu da se pronađu i da se o njima pregovara i da se na osnovu njih dođe do dogovora“, precizirao je Eskobar.

Govoreći o samom procesu dijaloga Lajčak je naveo da tokom prošle godine nije bilo mnogo razgovora između predstavnika Beograda i Prtištine, ali da u narednom period očekuje napredak

"Mi smo bili veoma jasni u našim izjavama. U potpunosti poštujemo principe Kosova, ustavni poredak. Međunarodna zajednica očekuje brzo napredovanje u dijalogu i nadamo se da će to biti slučaj u 2022. godini. Imamo sve elemente da se to učini vidljivim i da se napreduje brže", rekao je Lajčak.

Eskobar je odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa Vašingtonskim sporazumom rekao da očekuje da Kosovo i Srbija nastave da ga primenjuju.

"Mi podržavamo nezavisnost i teritorijalni integritet Kosova. Sada sve mora da se prepusti procesu dijaloga. Što se tiče Vašingtonskog sporazuma, smatramo da su te obaveze veoma neophodne za nastavak implementacije kako bi se stvorio diplomatski prostor. Te obaveze su podrška dijalogu", rekao je Eskobar.

Zbog pandemije koronavirusa, bilo je ograničeno prisustvo novinarskih ekipa na konferenciji za novinare Lajčaka i Ekobara. Ostalim medijima bilo je omogućeno da konferenciju prate putem društvenih mreža.