Ponovo obustavljeni radovi na izgradnji puta Dečane - Plav, rešenje zaobići zaštićenu zonu

Premijer Kosova Avdulah Hoti i gradonačelnik Dečana Baškim Ramosaj dogovorili su se u sredu da se obustave radovi na izgradnji puta Dečane -Plav, koji prolazi kroz deo zaštićene zone u blizini manastira Visoki Dečani.

Hoti je u subotu od gradonačelnika Dečana tražio da se obustave radovi, što je tokom vikenda i urađeno, ali su pre dva dana po nalogu Ramosaja radovi nastavljeni. Tenzije u vezi sa gradnjom ovog puta traju već nekoliko godina, a obnovljene su pre nedelju dana.

Gradnja puta Dečane - Plav počela je 2014. godine. Put se gradi uz podršku opštine Dečani i Vlade Kosova. Međutim, deo puta gradi se kroz specijalnu zaštićenu zonu u blizini Manastira Visoki Dečani, gde je po zakonu to zabranjeno.

Radovi su u poslednjih šest godina nekoliko puta bili obustavljani, ali i nastavljani. Poslednji put radovi su kako je saopštila Eparhija raško-prizrenska nastavljeni pre oko nedelju dana.

Ova eparhija i Manastir Visoki Dečani, najoštrije su osudili, kako je navedeno u saopšenju, otvoreno i bezočno kršenje zakona na štetu jednog od najznačajnijih UNESKO spomenika na ovom delu Balkana i zatražili od međunarodnih predstavnika hitnu obustavu radova.

Radovi su tokom vikenda obustavljeni na zahtev premijera Kosova Avdulaha Hotija, ali su po nalogu predsednika opštine Dečani Baškima Ramosaja pre dva dana nastavljeni. Ipak, Hoti i Ramosaj u sredu su odlučili da se obustavi gradnja, kako bi se, kako je premijer Kosova napisao na svom Fejsbuku, pronašlo rešenje sa svim uključenim stranama.

Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić više puta je istakao da ovaj manastir nije protiv gradnje puta Dečane - Plav, već je problem uvek bio oko gradnje tog puta kroz zaštićenu zonu. Prema rečima Janjića, rešenje problema je obilaznica oko zaštićene zone, a samim tim i manastira. I ministar za povratak i zajednice Dalibor Jevtić rekao je za Glas Amerike da je upravo to rešenje problema.

„Dakle rešenje postoji. Ono je predstavljeno i u mandatu kada je predsednik Vlade bio Hašim Tači. Rešenje u vidu zaobilaznice koja treba da prođe sa druge strane. Ako govorimo o zakonu i onome što je predsednik Vlade Hoti izjavio da će se rešenje naći u okviru zakona, zakon je vrlo jasan. On definiše da nikakvi radovi ne mogu da se izvode u specijalnoj zaštićenoj zoni i ako se zakon bude poštovao neće biti nikakvih problema“, kazao je Jevtić.

Jevtić je kazao da je politička volja ključna za rešavanje ovog problema.

„Politička volja u onom smislu da lokalna samouprava konačno poštuje zakon i da ako ga ne poštuje, da oni koji ga ne poštuju, budu sankcionisani, mislim da je to vrlo jasno. Predstavnici međunarodne zajednice su do detalja upoznati i sa naše strane, ali i sa strane predstavnika Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Eparhije raško-prizrenske sa svim detaljima, od prvog do poslednjeg, sa svime što se dešavalo vezano za ovaj problem“, rekao je Jevtić.

O izgradnji puta Dečane - Plav prvi put se razgovaralo krajem 2011. godine, kada je na inicijativu Udruženja Crnogoraca Kosova došlo do susreta predstavnika opštine Dečani i Plav.

„Mi smo zapravo začetnici te ideje, kasnije su političari to pokušali da zloupotrebe, nas su iz toga izopštili. Međutim, ono što je najznačajnije to se desilo 2011. godine, tada je na našu inicijativu gost opštine Dečani bio tadašnji predsednik opštine Plav Skender Šarkinović i u tom kontekstu je traženo i sa naše strane i sa strane tadašnjeg predsednika opštine Plav da se mora složiti i crkva, tačnije Manastir Dečani. Tada je predloženo sa naše strane i strane ostalih učesnika da se napravi jedna obilaznica i da se tako izbegne da se remeti mir monaštvu i bratstvu Manastira Dečani“, rekao je za Glas Amerike predsednik Udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan Vujičić.

On trenutnu situaciju oko gradnje puta u specijalnoj zaštićenoj zoni vidi kao čudnu i neshvatljivu.​

“Mene čudi da pravosudni organi ne pokrenu po službenoj dužnosti pitanje odnosa opštine Dečani i njenog gradonačelnika koji krši zakone Kosova. Dakle, to je zaštićena zona i nigde u svetu nije moguće da prolazi put ili autoput ili bilo šta što remeti mir kroz zaštićenu zonu“, kazao je Vujičić.

Premijer Kosova Avdulah Hoti i danas je tokom susreta sa predsednikom opštine Dečani Baškimom Ramosajem ponovio da zakoni usvojeni u Skupštini Kosova moraju da se poštuju, ali je istakao i važnost puta Dečane - Plav za ekonomski kvalitet života stanovnika opštine Dečani, ali i drugih sredina.