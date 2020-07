Priština: Protest ugostitelja zbog pooštravanja antipademijskih mera

Zbog pandemije koronavirusa i mera uvedenih u cilju sprečavanja širenja virusa, kosovski ugostitelji su pred bankrotom - zbog čega su protestovali pred sedištem Vlade Kosova. Zatražili su finansijsku podršku i ublažavanje mere koja se odnosi na ograničeno radno vreme ugostiteljskih objekata.

Mere Vlade Kosova uvedene početkom jula podrazumevaju rad ugostiteljskih objekta do 21 sat i to samo za one koji imaju terase, odnosno bašte. To je jedan od glavnih problema problema svih ugostitelja na Kosovu .

„Trenutno radi samo bašta kafića to nam predstavlja veliki problem, što unutra ne može da se radi. Radimo samo do devet uveče, posle ne može ni bašta i to je jedan od najvećih problema“, kaže Bogoljub Stanojević, menadžer pivnice „Main Street“ u Štrpcu.

“Prošle godine smo imali realizaciju i do 3000 evra dnevno, sad nemamo ni 500. Mi radimo sa gubicima“, kaže vlasnik restorana „Apolonia“ na Brezovici Tmava Agim.

Na inicijativu Asocijacije ugostitelja Kosova, ugostitelji u Prištini su u ponedeljak na sat vremena zatvorili objekte i simbolično ispred zgrade Vlade Kosova bacilli ključeve svojih lokala. Time su ukazali na probleme sa kojima se suočavaju zbog vladinih mera za suzbijanje koronavirusa. Tokom protesta su istakli i svoje zahteve. Ugostitelji su podneli i brojne zahteve.

“Reprogramiranje rata kredita, olakšice za pristup finansijskim resursima, podrška za plate i zakup najmanje tri meseca, smanjenje PDV-a na 8 odsto privremeno, produženje radnog vremena,odlaganje prijavljivanja poreza najmanje za još tri meseca, podrška za troškove struje vode i otpada, kao i podršku za nadoknadu oštećene robe”, rekao je Petrit Klokoći predsednik Asocijacije ugostitelja Kosova.

Zbog pandemije koronavirusa restorani, kafici i drugi ugostiteljski objekti na Kosovu nisu radili puna dva i po meseca, od polovine marta do početka juna. Bez posebnih ograničenja radili su do 6. jula, kada su usledile nove mere, koje su podstakle nezadovoljstvo ugostitelja.