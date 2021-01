Agim Šahini: Kosovo zbog pandemije izgubilo oko tri milijarde evra

Kosovo i njegovi građani su zbog pandemije koronavirusa u gubitku oko tri milijarde evra, rekao je u intervjuu za Glas Amerike Agim Šahini predsednik Alijanse za biznis Kosova. Prvi čovek Asocijacije koja okuplja oko 15.000 kosovskih kompanija, kaže da se Kosovo zbog toga nalazi pred ozbiljnom ekonomnskom krizom.

Šahini je ukazao da je prema najnovijem istraživanju organizacije koju predvode, Kosovo tokom pandemije koronavirusa u unutrašnjem prometu izgubilo oko 1,5 milijardi evra. Međutim, to je prema njegovim rečima, samo deo gubitka.

„Isto tako je izgubila i država što je imala 300 miliona evra od poreza od firmi i od građana. To značida od početka krize smo imali skoro oko milijardu evra manje doprinosa od dijaspore, a isto tako je bilo 50 odsto manje stranih investicija 2020. godine u odnosu na 2019. Kad se to sve sabere mi dolazimo do toga da je Kosovo sa svim ovim gubicima došlo do skoro tri milijarde evra,što je unutrašnji dug međusobnih kompanija, kod naroda, kompanija koje imaju dug i u bankama. Takođe javni prihodi, carina, opštine, razni porezi koje država ima, sve je to došlo zbog pandemije", rekao je Šahini.

Kosovo je prema rečima njegovim rečima u odnosu na druge zemlje, dobilo najmanje sredstava iz međunarodnih fondova za suzbijanje pandemije koronavirusa i oporavak privrede, a za to su kako je kazao najodgovorniji Vlada i Parlament Kosova.

„Recimo niko nam neće dati podršku ukoliko mi nemamo zakon za tu podršku koju tražimo. Imali smo zakon za privredu Kosova koji je 10 puta bio u parlamentu Kosova i posle 10-og puta je jedva došlo do usvajanja. Drugo, imali smo nekoliko zahteva Vlade Kosova da se ratifikuje nekoliko međunarodnih sporazuma koji daju podršku ekonomiji i oni nisu prošli. To znači da bez zakona nama niko ne daje ništa, a fondovi i sredstva za pomoć ekonomiji postoje u svetu, ali mi to treba da iskoristimo", kaže on.

Šahini smatra da priorit buduće kosovske Vlade mora da bude ekonomija, jer u suprotnom Kosovu preti bankrot.

„Opasnost je velika ukoliko mi nemamo strategiju kako da preživimo i kako da izađemo iz krize. To znači da treba strategija, strategiju ne može praviti jedna partija nego treba da je napravi nova vlada, a trebala je i ova vlada da je ima, a pogotovo nova vlada treba da ima ekonomsku strategiju. Nama je sada jako bitno kako će ekonomija da ide, kako da se smanji interes građana da odlaze sa Kosova,kako da se smanji broj zatvaranjaprodavnica i preduzeća“, rekao je Agim Šahini.

Zvaničnik Alijanse za biznis Kosova ukazao je i da je zbog pandemije koronavirusa oko 50 000 ljudi ostalo bez posla, a da je zatvoreno nešto više od 20 000 privatnih