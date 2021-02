Izbori na Kosovu: Do 13 sati glasalo 19,8 odsto upisanih birača

Na Kosovu se održavaju vanredni parlamentarni izbori, na kojima građani biraju 120 poslanika osmog saziva Skupštine Kosova. Biračka mesta otvorena su jutros u sedam sati i do sada se, kako je saopštila Centralna izborna komisija, gasanje odvija po planu i bez problema. Do 13 sati glasalo je 19,8 odsto glasača, a pravo glasa ima 1.794.862 birača.

U 888 biračkih centara otvorena su ukupno 2.382 biračka mesta, koja će biti zatvorena u 19 časova.

U borbi za 120 mesta u kosovskom parlamentu nadmeće se pred 28 političkih subjekata, od kojih 21 politička stranka, dve koalicije i 5 građanskih inicijativa. Od srpskih političkih subjekata na izborima učestvuju „Srpska lista“ i dve Građanske inicijative - „Za slobodu pravdu i opstanak“ i „Srpski demokratsk savez“.

Centralna izborna komisija Kosova saopštila je da izborni proces prati oko 30.000 akreditovanih posmatrača.

Za građane koji su zaraženi koronavirusom ili su u izolaciji zbog ovog virusa, Centralna izborna komisija je obezbedila mobilne timove, kako bi mogli da ostvare svoje biračko pravo.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Filip Kosnet obišao je biračka mesta u Gračanici i pozvao građane da izađu na izbore.

„Važno je da svi glasaju. Ne brinite za vremenske prilike, ako ste se zabrinuli oko pandemije onda nosite maske, preduzmite preventivne mere - ali glasajte, važni su izbori za sve građane Kosova. Sjedinjene Države ne preferiraju nijednog kandidata ili ishod, neki će vam to reći, ali oni nisu u pravu. Naša želja je da izbori budu slobodni i fer za sve građane Kosova. Ako građani imaju informacije o neregularnostima na izborima i kriminalnim aktivnostima ili pritiscima u izbornom procesu, bilo kakve informacije, idite do tužioca, do izbornih vlasti ako ne želite da idete tamo, ako se ne osećate komforno, onda idite do novinara koji će biti u stanju da ispričaju vašu priču, ali je važno da građani urade sve što mogu da obezbede da ovi izbori budu sigurni, slobodni i fer, a međunarodni partneri Kosova imaju svoju ulogu da obezbede da su ovo slobodni i fer izbori. Imamo stručnjake koj rade sa policijom i sa tužilaštvom, ne samo da pasivno posmatramo izbore, ali ono što mi možemo da uradimo jeste da podržimo građane Kosova. Ovo je vaša zemlja, vaša budućnost – izađite i glasajte“, rekao je Kosnet.

Do vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu došlo je nakon što je Ustavni sud, na osnovu žalbe Pokreta Samoopredeljenje, krajem prošle godine utvrdio da je poslanik Etem Arifiji bio pravosnažno osuđen zbog malverzacija sa subvencijama kada je glasao za izbor vlade i zbog toga je njegov glas proglašen nevažećim.