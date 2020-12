Dušan Janjić: Srbin na čelu kosovske vlade?

Posle odluke Ustavnog suda Kosova o raspisivanju novih parlamentarnih izbora, situacija na kosovskoj političkoj sceni je komplikovana, a stranke su u međusobnoj zavadi, zbog čega, po mišljenju političkog analitičara Dušana Janjića, ne treba isključivati i gotovo nezamislivo rešenje posle izbora:

“I sad može biti vrlo paradoksalna situacija – da se ispostavi da snaga Srpske liste i njenih 10 glasova koje će Aleksandar Vučić svakako omogućiti, bude tako jaka da oni traže mesto premijera. I to je nešto što ja ne bih iskjučio, jer sad se došlo u takvu situaciju da je razmrvljen albanski korpus, da su međusobno tek posle ovog marifetluka iza koga stoji Kurti, da se nikako neće moći pomiriti. Tako da, hajde da sačekamo da vidimo i to čudo – Srbin premijer”, kaže u razgovoru za Glas Amerike Janjić.

Po njegovom mišljenju i sama reakcija političkih stranaka na odluku Ustavnog suda otkriva još jednu stvar:

“Činjenica da je vlada prihvatila problematičnu odluku kosovskog suda znači da je i u vladi postojala spremnost da se ide na izbore, odnosno da nije postignuta politička saglasnost i dogovor oko izbora predsednika. To je već vrlo jasan znak da će naredni izbori biti mnogo dinamičniji, mnogo neizvesniji nego prethodni.”

Dijaloga neće biti do 2022. godine

Raspisivanje vanrednih izbora na Kosovu će nužno za posledicu da ima i odlaganje dijaloga Beograda i Prištine kaže Janjić i ističe da prevremeni izbori na Kosovu, a zatim i početak predizborne kampanje u Srbiji za najavljene predsedničke, parlamentarne i beogradske izbore znače da je dijalog sada u drugom planu. Kako kaže, čini se da i Briselu odgovara razvoj situacije:

“Ako govorimo o dijalogu u suštini, dijaloga neće biti do 2022. godine – ako bi se ponašala Evropska unija na način na koji ponaša. EU je upravo izdala jedno nemušto saopštenje, u kome ona kaže da bez obzira na izbore, ona se nada da će obe strane, a to je opozicija i vlast (na Kosovu) poštovati odluke ili obaveze vlade koje su preuzeli u dijalogu. Pa to nije rečnik kojim se obraća. Dakle, očigledno je da i EU odgovara da ništa ne događa, pa iskreno da vam kažem, ne znam ni zašto bi Vašington žurio”, smatra sagovornik Glasa Amerike.

Na pitanje da li se dijalogom može smatrati proces koji vodi specijalni izaslanik EU Miroslav Lajčak, Janjić odgovara odrečno:

“To je nastavak politike Mogerini. Nema od toga rezultata. Bez koncentrisanih političkih razgovora, što je upravo bila ideja o novom formatu Vašingtona, bez odgovornosti odgovornih lidera, onih koji imaju odgovornost, ne mislim ličnu odgovornost, nego imaju nesporne mandate – sada nema takvog na Kosovu. Dakle, bez toga nema napretka. To jednostavno mora da se promeni format ako se želi da se ova kriza ne vuče 20 godina ili do nekog novog lokalnog rata – to mora da se brzo radi. Da bi se brzo radilo – nemate pretpostavke u ovom momentu”, objašnjava Dušan Janjić.