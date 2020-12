Medicinski stručnjaci očekuju novi talas epidemije posle Božića

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović ocenio je u utorak da je zemlja i dalje u teškoj i ozbiljnoj epidemiološkoj situaciji, zbog čega Novu godinu treba dočekati na drugačiji način.

Na prvi pogled čini da pada broj zaraženih i hospitalizovanih, ali i dalje je visok broj umrlih. Ovog puta moramo na drugačiji način dočekati Novu godinu, ne kao što smo navikli, rekao je Tiodorović za TV Prva, prenosi FoNet.

Većina Kriznog štaba je bila za mere koje smo predložili, da nema organizovanog dočeka Nove godine, ali ni reprize. Opet ćemo 11. januara procenjivati situaciju, kada ćemo videti hoćemo li popuštati ili pojačavati mere, naglasio je on.

Tiodorović je rekao da će restorani i kafići raditi do 18 sati, a posle praznika se vrćaju na rad do 20 sati.

Jedino što me plaši, da li će privatne žurke, manje ili veće, možda biti veliki rizik u narednom periodu, upozorio je on i predočio da oni koji prave takva okupljanje treba da znaju da su "možda i oni na redu, a da neće biti mesta u bolnicama".

Posle 15. do 20. januara ćemo imati novi talas, koji neće biti ništa manje žestok nego ovo što smo imali do sada, ukoliko se prave takve žurke, ukazao je Tiodorović.

Tiodorović je rekao da epidemijska kriva ima tendenciju blagog pada, ali je zabrinjavajuće da je i dalje veliki broj umrlih i to što su bolnice pune.

Sa vakcinacijom u januaru, možemo u februaru imati broj imunih na niovu od 40 do 50 odsto, čime se približavamo onom broju neophodnom za kolektivni imunitet i verujem da od proleća naš život može početi da liči na onaj pre korona, rekao je Tiodorović i naglasio da će sigurno primiti vakcinu "kada dođe red na njega".

"Tržni centri puni, ljudi nose maske, ali to nije dovoljno"

U Kliničko-bolničkom centru "Dr Dragiša Mišović" leči se oko 240 kovid pacijenata, od kojih je 70 u jedinicama intenzivne nege, izjavila je u utorak načelnica anestezije Duška Ignjatović i dodala da se posle Božića očekuje još jedan talas, jer su tržni centri maksimalno popunjeni. Ljudi nose maske, ali to nije dovoljno, dodala je ona.

"Tokom čitave godine bili smo popunjeni do poslednjeg mesta, i u decembru smo imali između 30 do 50 pacijenata koje otpuštamo ali isto toliko i primamo, do pre neki dan bili smo do poslednjeg kreveta puni, dok nije otvorene bolnica u Batajnici, sada je to nešto manje", rekla je Duška Ignjatović za RTS.

Govoreći o starosnoj strukturi pacijenata, ona kaže da je to srednje doba - 60 godina, srednje godine su najzastupljenije sa teškom kliničkom slikom.

Duška Ignjatovićeva je ukazala da je izlišno ponavljati da treba biti odgovoran, predstoje praznici, razumemo potrebu ljudi da se okupe, ali godinu dana nismo stali, puno se doktora i sestara razbolelo - sada su ti timovi nešto manji, jedan čovek praktično ostaje da uradi posao za troje.

"Medicinski deo se ne slaže sa popuštanjem - ako kafići rade do 18, kakva je razlika da li je do 23 ili do 18 sati - ako je puno ljudi na jednom mestu, virus se prenosi, posle Božića očekujemo još jedan talas. Tržni centri su maksimalno popunjeni, ljudi se tiskaju u tržne centre, imaju maske ali to nije dovoljno, osetićemo to vrlo brzo", istakla je Duška Ignjatović.