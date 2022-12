Eskobar: Ne treba militarizovati kosovsku krizu, trenutak je za pregovore

Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Gabrijel Eskobar izjavio je da je optimista u vezi sa rešavanjem krize na Kosovu.

Eskobar, u razgovoru za Televiziju N1, nije otkrio detalje razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

„Ne želim da ulazim u detalje razgovora, ali moram da kažem da postoje elementi za optimizam. Pored toga, želim da kažem da nam je potrebno ne samo rešenje ove sadašnje krize, treba nam održivo rešenje u kontekstu regionalne situacije. Želimo da ovu krizu pretvorimo u priliku ne samo za Srbiju i Kosovo, već i za ceo region“, rekao je američki zvaničnik.

Dodaje da su očekivanja Sjedinjenih Država da barikade na severu Kosova treba da uklone ljudi koji su ih postavili.

„Saslušali smo njihove preokupacije. One su legitimne. Mi želimo da radimo sa srpskom zajednicom na severu Kosova, kako bismo ispunili njihove zahteve. Postoji način da se ide napred, kao što postoji razlog zašto su stavili barikade i zašto će ih ukloniti. Takođe, Srbi bi trebalo da se vrate u zajedničke institucije, jer su tamo potrebni. Mislim da će se u bliskoj budućnosti, to i desiti“, rekao je on.

Eskobar je ukazao da nije postavljen nikakav rok u vezi sa uklanjanjem barikada i vraćanja Srba sa severa Kosova u kosovske institucije. Međutim, američki diplomata napomenuo je da očekuje da se to dogodi u bliskoj budućnosti - odnosno, kako je rekao, za nekoliko dana.

Naveo je da je prioritet pronalaženje rešenja za čitav region, a ne samo za Srbiju i Kosovo.

Specijalni izaslanik američke administracije za Zapadni Balkan ponovio je i da SAD kategorički odbacuju povratak Vojske Srbije na sever Kosova“.

„Ne treba da militarizujemo ovu krizu. Ovo nije trenutak da se koristi vojska, ovo je trenutak da se koristi diplomatija, dijalog i kompromis. kao i mašta, da zamislimo šta donosi budućnost regiona“, istakao je Eskobar u razgovoru za N1.

Napomenuo je i da stav prema kom Kosovo ima bezbednosne garancije SAD nije pretnja Srbiji, i da te garancije važe i za Srbe u severnoj Mitrovici.

„Nećemo dozvoliti da neko da sa Kosova ugrozi Srbiju, i nećemo da preti bezbednosti i stabilnosti na severu Kosova“, ukazao je on.

Eskobar je podsetio da je tokom boravka na Kosovu posetio manastir Visoki Dečani Dečane i poručio da SAD žele da budu pošteni posrednik između dve zajednice.

Istakao je i da vidi zajedničku budućnost naroda Kosova i Srbije u Evropskoj uniji kao i da će, kako je ukazao, zajednička ekonomska budućnost omogućiti deci građana dve zemlje da u njima ostanu.

„Ako razmislite o onome što se dešava, podrazmevam Berlinski proces Otvoreni Balkan i sve regionalne mogućnosti, to će rešiti ovu krizu i to će stvoriti veće prilike za region“, rekao je on.

U razgovoru je konstatovao i da to podrazumeva da Srbija prizna Kosovo.

„Stav je da zemlje regiona moraju jedne druge međusobno da priznaju i da imaju jasan put prema Evropi", rekao je predstavnik američke administracije.

Eskobar je naglasio da glavne odluke o svojoj budućnosti treba da donose Srbi sa Kosova, jer kako je ukazao, žive na tom području i treba da se nose sa tamošnjom situacijom.

„Osećaju izolovanost, zabrinutost i određeni stepen gubitka uticaja u dijalogu. Oni bi trebalo da imaju glavnu ulogu. Ako razgovaramo o njima, oni moraju da učestvuju u tome“, upozorio je zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD.

„Region ima bolju budućnost zajedno nego odbvojeno. Bolja će vam biti budućnost u integracijama, nego kroz razdvajanje. Zahvaljujući prilikama koje pruža zajedničko tržište, postaćete najbrže rastući region u Evropi. Ljudi sa Balkana odlaze u EU i Ameriku u potrazi za poslom, a trebalo bi da ostanu ovde. Integracije i ekonomija je pravo rešenje“, podvukao je Eskobar.

Naveo je i da je upoznat sa problemima sa kojim se suočavaju profesionalni novinari u Srbiji - dodavši , da su napadi na novinare i pretnje novinarima neprihvatljivi u bilo kojoj demokratiji.

„Ako neka zemlja želi da pokaže svoj demokratski potencijal i svoje vrednosti, mora da štiti novinare“, zaključio je Eskobar.