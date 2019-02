Haradinaj: Razgraničenje - nemoguća i opasna ideja

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da razgraničenje za koje se Srbija zalaže predstavlja etničku podelu, koja je - prema njegovim rečima - nemoguća i veoma opasna ideja. On je kazao da bi Srbija trebalo da prizna Kosovo kao nezavisnu državu, što bi ujedno - kako je rekao - bilo i izvinjenje Beograda za sve patnje nanete Kosovu.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je posle sednice Vlade da bi priznanjem Kosova od strane Srbije došlo do boljih odnosa između Kosova i Srbije u svim segmentima života. On je naglasio da dijalog između Srbije i Kosova treba da se nastavi, ali bez ikakvih uslovljavanja.

"Kada se postavljaju uslovi, onda je to jedan neodrživi stav, jer uslove možemo svi da postavljamo, a priznanje treba da proistekne kao izvinjenje i kao izvinjenje za ono što se desilo ovoj zemlji. Priznanje bola i tragedije. Priznanjem se stvaraju i trgovinski odnosi, slobodna trgovina i ostali procesi''.

"Dačićev stav nije nov"

Haradinaj je komentarišući izjavu ministra spoljnih poslova Srbije, Ivice Dačića, da je zvanični predlog Srbije za rešenje kosovskog pitanja razgraničenje, rekao da su podele po etničkoj liniji nemoguće.

"Stav Dačića nije nov, on je konstantno imao taj stav samo je je još jednom potvrdio da je zvanični stav Srbije dakle etnička podela, ali to je ono što je ranije prouzrokovalo tragedije na Balkanu. Želje vođa da stvaraju države i da uključe sve iste zemlje u jednu državu, dakle jednoetničku državu i to je prouzrokovalo tragediju u prošlosti, to što smo mi videli na Balkanu. To su opasne izjave i razume se da ko god u Evropi i u svetu ne razume te podele, dakle podela po etničkoj liniji je nemoguća u praksi i nerazumljiva je na političkom nivou", rekao je Haradinaj.

Haradinaj se osvrnuo i na stav šefice evropske diplomatije Federike Mogerini da neće biti nastavka dijaloga dok se ne ukine taksa od 100 odsto na robu iz Srbije i BiH rekavši da je Mogerinijeva vodila jedan tajni dijalog i istakao da je dobro da se - kako je kazao - on i zvanično nastavi, posebno sada kada Kosovo ima državnu delegaciju i platformu za dijalog.