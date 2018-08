Predsednik Srbije za razgraničenje sa Albancima

Zalažem se za razgraničenje sa Albancima, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Ja se zalažem i to ne krijem, svakako se zalažem i to je politika koju predstavljam, a da li će ona dobiti podršku naroda ili ne... ali ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima", rekao je Vučić.



Da li ćemo uspeti u razgraničenju ne zavisi od nas, rekao je predsednik Srbije i dodao da je “za tango potrebno dvoje".



"Da imamo teritoriju za koju se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada - to je uvek izvor potencijalnih sukoba i problema”, rekao je Vučić u izjavi novinarima.

Ovakve izjave predsednika su nove, ali nije jasno na kakvo razgraničenje zapravo misli.



“Ako je mislio na promenu granica onda primećujem da je promenio stav, pošto je ranijih godina kategorički odbijao takvu ideju. Još jedan povod jeste i to što su gotovo svi relevantni politički i društveni faktori izneli stav o promeni granica. Sa druge strane, u moru svakodnevnih spinova, može se desiti da je u pitanju samo igra rečima, pošto je razgraničenje ono što nas svakako očekuje. Zvanično razgraničenje je u dobroj meri i poenta dogovora oko statusa Kosova”, kaže Peđa Popović, novinar Insajdera.

Vučić je rekao da će nedvosmisleno reći šta misli kada bude bilo blizu nekog opiplijivog rešenja.



"To mora da bude sveobuhvatan plan koji se tiče mnogo toga, i ne jednostavan ili uprošćen kako neki zamišljaju", rekao je Vučić i naglasio da ne može da govori o čemu pregovara sa kosovskim Albancima, jer bi

tako otvorio karte Srbije u pregovorima.



On je takođe odbacio navode Vuka Jeremića, predsednika Narodne stranke da će u Srbiji u novembru biti raspisani izbori i referendum.



"Zapamtite, možda 4. novembra dogodine. Ove neće sigurno", rekao je Vučić.

Popović napominje da ćemo naslušati svakakvih ideja, obećanja, zaveta, predloga i da je Vučić je poznat po tome da neretko menja priče, kontekste i izmišlja.



“Juče je preko telefona na skupu Srpske liste u Kosovskoj Mitrovici galantno poručio da će država Srbija završiti sve projekte započete na Kosovu, ali i započeti neke nove. Zvuči kao da je u toku predizborna kampanja, a upravo tako gledam na raspisivanje refrenduma. Dakle, što smo bliži referendumu biće više otvaranja fabrika, slikanja na infrastrukturnim radovima, a očekujem i vraćanje dela protivustavno smanjenih penzija”, kaže Popović.

"Razmena delova teritorija u cilju konačnog rešenja kosovskog pitanja"

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Bojan Milisavljević smatra da ideja o razgraničenju ne podrazumeva samo demarkaciju granica, već i dogovor o razmeni teritorija prema etničkom principu, što je, kako kaže, prihvatljivo sa aspekta međunarodnog prava.



"Meni deluje da je ideja da se Srbi sa severa Kosova na neki način odvoje i sačuvaju uz našu teritoriju, a da ostatak bude nešto što će biti neka međunarodno priznata teritorija", precizirao je Milisavljević za Tanjug.



Kometarišući ideju razgraničenja, Milisavljević, inače šef Katedre za međunarodno pravo, kaže da se pod razgraničenjem u ovom kontekstu ne misli samo na određivanje i prihvatanje administrativne linije između Republike Srbije i takozvanog Kosova i Metohije.



"Na neki način, ona je već prihvaćena sporazumima o privremenoj kontroli granica, prolazu robe i ljudi na tom području....Mislim da se pod ovim razgraničenjem podrazumeva razmena delova teritorija u cilju konačnog rešenja kosovskog pitanja", precizirao je Milisavljević.



"Tu treba imati u vidu da je etnički princip relevantantan i međunarodno pravo sa tog aspekta prihvata razgraničenje u smislu dogovora teritorija o uspostavljanju granica ili čak razmene teritorija. Istovremeno, treba imatu u vidu položaj i poziciju velikih sila u tom kontekstu i njihove interese",

napomenuo je profesor Milisavljević.



S druge strane, etnički model razgraničenja zahteva izjašnjenje naroda na referendumu, što, kako je ukazao, izlazi iz okvira međunarodnog prava i zalazi u oblast ustavnog prava.

Popović kaže i da očekuje da će se u region posle izjava koje dolaze i od srpskih i od kosovskih političara poslednjih dana podići tenzije.



“Za očekivati je i dizanje tenzija, pa čak i zveckanje oružja, kako bi predstava mogla da se odigra do kraja.Staro je pravilo da odluke koje se tiču malih zemalja ne mogu da prođu bez onih velikih, a to je i slučaj Srbije i Kosova”, navodi Popović.