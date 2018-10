Briselski dijalog u zastoju, ali Beograd i Priština vode razgovore

U trenutku kada je Briselski dijalog godinu i po dana u zastoju, i Beograd i Priština i dalje očekuju poteze Brisela i Vašingtona kada je u pitanju rešenje Kosova, smatrajući da je to međunarodno pitanje za koji dogovor mora da bude postignut na svim nivoima, izjavio je danas zamenik direktora Kancelarije za Kosovo Damjan Jović.

Prema njegovim rečima, dijalog i dalje traje, ali nejasno je o čemu i na kom nivou se ovaj razgovor odvija.

"Ne mogu da govorim o detaljima onoga što se dešava za pregovaračkim stolom u trenutku kada nije ni blizu sporazum koji može biti postignut, ali razgraničenje je nešto o čemu bi vredelo razgovarati ", istakao je Jović na panelu “Da li je Briselski sporazum klinički mrtav?”.

Ivan Đurić, programski direktor iz Inicijative za ljudska parava kaže da je i možda najveći problem što se ovaj dijalog sve vreme odvija kao utakmica.

“Bilo je 5 prema 0, što je rezultat od pre 5 godina, a u međuvremenu su ljudi završili faklutete u tih pet godina i otišli,” navodi Đurić i ističe da je najveća pretnja Briselskom dijalogu podela prema etničkim granicama.

Govoreći o ideji razgraničenja, Jović kaže da je to nešto o čemu bi vredelo razgovarati u cilju postizanja trajnog mira, ali i da je pitanje da li će do tih razgovora doći i čime će rezultirati, te da ne zavisi samo od dobre volje u Beogradu.

Kako je rekao, radi se o inicijativi sa kojom je Srbija izašla, a za koju smatra da je u ovom istorijskom trenutku najpovoljnije rešenje za dostizanje trajnog mira.

"Možda nije sazreo politički trenutak da jedna takva politika ili inicijativa budu i kandidovane, što ne znači da mi i dalje ne smatramo da je to, u ovom istorijskom trenutku i političkim okolnostima, najbolji put za dostizanje trajnog i održivog mira na prostoru Kosovu,” kazao je Jović.

Ministar za zajednice i povratak u privremenim institucijama Kosova Dalibor Jevtić kaže da je Briselski dijalog za njih životno važan, a da Srbi koji žive na Kosovu, na čitav proces dijaloga u Briselu i na svako pitanje, pa i pitanje razgraničenja, gledaju kao na mogućnost da se uspostavi mir i međusobno poverenje.

Prema njegovom mišljenju i za nastavak dijaloga i za sva ostala pitanja odgovore moramo da dobijemo od Brisela, koji je i garant ovog sporazuma:

"Pitanje zašto do toga nije došlo trebalo bi postaviti onima koji su garant, odnosno EU, zbog čega nije upotrebljen niti jedan mehanizam koji bi doprineo do uspostavljanja ZSO. Kada to kažem, ako vidimo neke druge događaje na Kosovu, jasno je da EU kada nešto želi onda nađe i načina i mehanizme da do toga dođe,” rekao je Jevtić.