Abazović: Zakon o porijeklu imovine je “zakon protiv mafije”, očekujem podršku svih poslanika

Vlada Crne Gore predstavila je, u srijedu na konferenciji za novinare, Nacrt Zakona o porijeklu imovine, koji će, kao je saopštio potpredsjednik Vlade Dritan Abazović, “značajno doprinijeti borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori i omogućiti da se stane na kraj nelegalnom bogaćenju kriminalaca, funkcionera, mafijaša, službenika”.

Potpredsjednik Vlade je rekao da se “ovakvi zakoni u nekim djelovima svijeta zovu anti-mafija zakoni”, a on bi, kako je rekao, “ovaj zakon žargonski nazvao zakon protiv mafije".

Abazović je kazao da “ako neko ne može da objasni porijeklo imovine, ona će preći u vlasništvo države”.

“Nama je važno da napadnemo imovinu. Na osnovu ovog zakona moći ćemo da idemo na slučajeve poznate u Crnoj Gori iz prethodnog perioda, a nijesu dobili epilog kakav je tužilaštvo ili javnost očekivali”, rekao je Abazović.

On je rekao da se ranije “dešavalo da su lica oslobađana nakon što je loše vođen postupak, ili loše postavljena optužnica” i dodao da, “medjutim, svako zna u Crnoj Gori da ta lica ne bi imala šanse da objasne svoju imovinu”.

“Nemate nikakve prijavljene prihode, imate i nezaposlenih lica a imaju milionske imovine, hotele, stanove automobile od sto hiljada eura”,rekao je Abazović objašnjavajući da “građanski postupak napada imovinu”.

Abazović je naveo da “ako se čak i dese greške, da se to lice oslobodi, a ono ne može da objasni imovinu, u jednom postupku koji treba da bude brz, sva imovina će postati vlasništvo Crne Gore, a ti ljudi bez imovine neće biti toliki kriminalci, kakvim sebe smatraju”.

“Što to znači, znači da ako vozite ferari, ili blindirano vozilo, a to lice ne bude moglo da dokaže da je stvarno zaradilo za to auto, stan, kuću, jahtu to će postati vlastništvo Crne Gore”, rekao je Abazović naglašavajući da “ovaj zakon ima tu ambiciju” i da on očekuje da ga podrže svi poslanici u Skupštini.

Prema njegovim riječima, “biće potrebno da svi organi daju doprinos da se zakon realizuje”.

“Očekujem podršku 81 poslanika. Volio bih da vidim koji poslanici nisu spremni da podrže ovakvo zakonsko rješenje i zbog čega. Mislim da će za ovaj zakon glasati svi, da makar u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala budemo saglasni” naveo je Abazović.

Savjetnik potpredsjednika Vlade za pravna pitanja Ivo Šoć rekao je “da zakon nije inkvizitorski, već je riječ o modelu koji će efikasno utvrđivati da je imovina stečena na ilegalan način”.

On je naglasio da je predviđeno provjeravanje imovine čija vrijednost prelazi 50.000 eura i dodao da će “postupak biti pred građanskim sudom i niko neće moći da bude zaštićen imunitetom”.

Na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen Nacrt zakona o porijeklu imovine, takođe, je saopšteno da “imovina fizičkih lica koji su rezidenti Crne Gore i državljani Crne Gore, koja se nalazi u inostranstvu moći će da bude procijenjena i utvrđena njena vrijednost i na pretpostavljeni dohodak kojim je ta imovina stečena, jer je morala nečim da bude stečena, taj dohodak bude oporezovan po stopi 80 odsto”.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Boris Marić objasnio je da je “osnovni cilj oduzimanje imovine radi obesmišljavanja krivičnog djela” i dodao da će “biti dovoljan osnov sumnje za otvaranje izviđaja”.

Marić je objasnio da će “tužioci moći da pokreću finansijsku istragu”.

“Finansijsku istragu moći će da pokreću prije, tokom i šest mjeseci nakon sudskog postupka. Kad se u finansijskoj istrazi procijeni da je prikupljeno dovoljno dokaza o imovini poziva se vlasnik te imovine da da izjavu i u tom trenutku su se stekli uslovi da se pokrene građanski postupak", rekao je Marić.

Marić je objasnio da je “teret dokazivanja na vlasniku imovine koji treba da dokaže da je imovina stečena legalno” i da će “dok se ne završi sudski postupak imovina biti zamrznuta”, te da “presuda u građanskom postupku neće zavisiti od ishoda u krivično-pravnom postupku”.

Državni sekretar je, takođe, rekao da će “ovim zakonom biti omogućen potpuni pristup bankovnim računima u zemlji i inostranstvu, imovini u zemlji i inostranstvu, imovini i bankovnim računima povezanih lica”.

On je naglasio da je posrijedi “jedan moćan mehanizam koji će biti na raspolaganju policiji, tužiocima, Poreskoj upravi, Upravi carina,Upravi za sprečavanje pranja novca, pa na kraju Agenciji za sprečavanje korupcije”.