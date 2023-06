30 dana pritvora za napadnutog Amerikanca, 15 za napadača, u pritvoru i demonstrant zbog lutke Vučića

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je u nedelju da je priveden dvadesetdvogodišnji muškarac osumnjičen da je u subotu na Trgu Nikole Pašića zadao više udaraca američkom državljaninu "koji je, kako se sumnja, prethodno provocirao građane".

Posle konsultacija sa tužilaštvom, protiv 22-godišnjeg muškarca i državljanina SAD, koji neprijavljeno boravi u Srbiji, podnete su prekršajne prijave, zbog remećenja javnog reda i mira.

Protiv američkog državljanina podneta je i prekršajna prijava, zbog prekršaja iz Zakona o strancima. Američkom državljaninu je određen zatvor u trajanju od 30 dana, a dvadesetdvogodišnji muškarac je osuđen na 15 dana zatvora, u koji je odmah sproveden, navodi MUP u saopštenju.

Podsetimo, tokom skupa "Srbija protiv nasilja", u subotu u Beogradu, posle odlaska glavnog dela mase okupljenih građana sa platoa ispred Narodne Skupštine u protesnu šetnju, ispred bine dogodio se indicent kada je grupa ljudi, koje su svedoci koji su davali izjave medijima opisali kao desničare i pripadnike "Narodne patrole", napala i oborila na zemlju stranog državljanina, da bi nastavila da ga šutira i udara pendrekom.

U direktnom uključenju sa lica mesta, potpredsednik Demokratske stranke i narodni poslanik Miodrag Gavrilović, koji je pokušao da pomogne napadnutom stranom novinaru, opisao je za N1 incident u koji se i sam umešao u pokušaju da pomogne napadnutom:

"Ja sam potrčao, viknuo da stanu, da nema nasilja. Oni su potrčali prema meni i zadobio sam njihovu pažnju, a čoveka su ostavili na zemlji", rekao je Gavrilović koji je u incidentu zadobio podliv ispod oka kao posledicu udarca napadača.

Gavrilović je dodao da su "relativno brzo" reagovali prisutni policajci u civilu i prekinuli incident i da su "spasili čoveka bukvalno od linča", a drugi svedoci su rekli istoj televiziji da su policajci odveli sa sobom napadnutog čoveka.

A u ponedeljak, Gavrilović je izjavio da je tokom incidenta, osim od desničara, dobio i "par udaraca" od policajaca u civilu.

"Nisam želeo o tome da pričam na dan protesta, jer nisam želeo da kvarim veličanstvenost tog skupa, ali danas i narednih dana hoću. Kad se to desilo (incident), policija u civilu mi je pritrčala, zavrnula mi obe ruke, a zatim sam dobio nekoliko udaraca", rekao je Gavrilović za list Nova.



Ljudima koji su izazvali incident za to vreme nije prišao niko, naveo je dalje, a njega je policajac pustio tek posle intervencije jednog od organizatora protesta.



"Tek kad je jedan od organizatora protesta doviknuo da sam ja narodni poslanik, policajac me je pustio kao oparen i rekao mi je - 'mi smo tu da vas čuvamo'. Tad sam im se zahvalio što nas tako čuvaju", naveo je on.



Gavrilović kaže da su mu policajci naknadno rekli da su sve vreme bili prisutni tokom protesta i da su pratili situaciju.



"To znači da su oni sve vreme gledali kako jure i udaraju tog novinara i nisu reagovali. Suština je u tome da su građani svojim brojem, prisebnošću sami odbranili svoj protest", rekao je Gavrilović.

Amerikanac dobacivao desničarima zbog "Z" majici?

Prema svedočenjima koje je prenela televizija N1, napdnuti je prethodno dobaciovao okupljenim desničarima, a AP je preneo svedočenja prema kojima je Amerikanac reagovao na to što su desničari nosili majice sa slovom "Z", nezvaničnim simbolom ruske agresije na Ukrajinu.

Advokat Čedomir Stojković iz Grupe Oktobar, takođe je naveo na Tviteru da MUP "nije hteo da kaže javnosti da je Amerikanac zapravo uhapšen jer je kritikovao 'Z' majice koje su nosili pripadnici 'Narodnih patrola'" i zato što je "kritikovao ruske zastave, njihov nacistički narativ i misiju koju su 'Narodne patrole' imale na mitingu".

"Jedini provokatori na protestu su bili upravo pripadnici 'Narodnih patrola', I bravo za Amerikanca i za njegovu hrabrost da im kaže u lice šta misli", napisao je advokat Stojković i ocenio da saopštenje MUP-a, prema kom je Amerikanac uhapšen zbog toga što je povredio Zakon o strancima, odnosno boravio bez prijave boravka", "lažna zastava".

"Desetine hiljada Rusa upravo u ovom trenutku boravi u Srbiji bez prijave boravišta, I ni jedan nije uhapšen", napisao je Stojković.

"Na pojedinim snimcima sa društvenih mreža jasno se vidi i čuje kako pripadnici 'Narodnih patrola' psuju 'mater američku' tom čoveku i upućuju mu govor mržnje zbog njegovog državljanstva. Jednako kako su hapsili Ukrajince pre godinu dana, sada hapse Amerikance", zaključio je advokat Stojković.

DS: Policija i tužilaštvo da hitno reaguju protiv napadača na poslanika

Demokratska stranka saopštila je da zahteva da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Javno tužilaštvo hitno, po službenoj dužnosti, reaguju i pokrenu postupke protiv osoba koje su napale stranog državljanina i potpredsednika DS Miodraga Gavrilovića.

Incident su zabeležile televizijske kamere, a prisustvovali su mu, pored građana, i pripadnici policije, koji nisu reagovali ni na napad na stranog državljanina, ni na hrabru i pravovremenu reakciju Gavrilovića da spreči nasilje i zaštiti ugroženog čoveka, navodi se u saopštenju.

U DS ističu da je zabrinjavajuće da policija nije reagovala na pozive građana i redarske službe, niti su posle incidenta priveli članove Narodne patrole, niti ih udaljili sa skupa "Srbija protiv nasilja".

O problemu neprisustva uniformisane policije na masovnim okupljanjima građana na skupovima "Srbija protiv nasilja" i rizicima koje to nosi sa sobom, Glas Amerike je pisao prošle nedelje:

"Da li to znači da neke druge patrole, a ne policijske, preuzimaju zakon i pravdu u svoje ruke, pa mogu nesmetano da se obračunavaju sa građanima na ulicama naše prestonice i šta mogu da očekuju građani, kada ni narodni poslanik nije siguran na ulici", pita DS koji ocenjuje da ovaj incident potvrđuje opravdanost zahteva da ministar policije Bratislav Gašić i direktor BIA Aleksandar Vulin moraju da budu smenjeni.

Pritvoren zbog poziva na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je uhapsilo B. S. (61) zbog sumnje da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja, tako što je u subotu na protestu nosio lutku koja podseća na predsednika Srbije.

Kako se navodi, njega su uhapsili pripadnici MUP, Uprave kriminalističke policije i Bezebednosno informativne agencije u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i protiv njega će biti podneta krivična prijava.