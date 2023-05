Na severu Kosova od jutros nova okupljanja, ali mirno

U Zvečanu, gde je juče ispred opštinske zgrade došlo do sukoba između pripadnika KFOR-a i građana, u utorak ujutro bilo je mirno.

Na više lokacija u ovom mestu prisutni su pripadnici KFOR-a, koji se nalaze i ispred opštinske zgrade sa opremom za razbijanje demonstracija, javlja reporter Glasa Amerike Budimir Ničić.

Ispred zgrade opštine od jutros su i zaposleni u ovoj lokalnoj samoupravi koja funkcioniše u srpskom sistemu, kao i nekololiko desetina drugih građana.

Među okupljenima u Zvečanu i danas su predstavnici Srpske liste Goran Rakić i Igor Simić, kao i predsednik GI "Srpski opstanak" Aleksandar Arsenijević.

U Leposaviću su ispred opštinske zgrade raspoređeni pripadnici KFOR-a kao i njihova oklopna vozila. Postavljena je metalna ograda i bodljikava žica.

Tu je i stotinak građana, među kojima su i zaposleneni u opštini Leposavić, koja na Kosovu funkcioniše u sistemu Republike Srbije. Oni zahtevaju da pripadnici kosovske polcije, kao i novi gradonačelnik Ljuljzim Hetemi napuste opštinsku zgradu, kako bi se vratili na svoja radna mesta.

Bivsi gradonačelnik Leposavića Zoran Todić zatražio je u razgovoru sa predstavnicima Kfora ispred opštinske zgrade da novi gradonačelnik iz Pokreta "Samoopredeljenje" napusti zgradu i da se iz objekta povuku kosovski policajci.

Od predstavnika Kfora je dobio odgovor da to "ne mogu da obećaju".

Prema rečima građana gradonačelnik Leposavića koji je izabran 23. aprila na vanrednim lokalni izborima, Ljuljzim Hetemi noć je proveo u zgradi opštine gde se još uvek nalazi, javio je dopisnik Glasa Amerike.

Kako javlja Kosovo onlajn, predstavnici Srba i ovog jutra razgovarali su sa predstavnicima italijanskog Kfora i ponovili zahteve da im se oslobode nelegalno uzurpirana radne prostorije, kako bi neometano radili svoj posao. Zahtevi su da Hetemi napusti zgradu opštine, ali i da se specijalna policija povuče.

Srpska zastava kraj spomenika Milošu Obiliću na kružnom toku u Gračanici zapaljena je u noći između ponedeljka i utorka, preneo je danas Kim radio.

Policajci su novinarki Kim radija odbili da daju bilo kakve informacije o paljevini, osim da se dogodila "tokom noći". U stanici Policije Kosova u Gračanici je rečeno da nisu ovlašćeni da daju informacije o incidentu i da ih potraži u Prištini.

Radosavljević: Loše, baš loše

Nenad Radosavljević, predsednik građanske inicijative "Narodna pravda", izjavio je za Glas Amerike da je situacija "loša, zaista loša".

"Problem je nastao nešto ranije, ali sad je eskalirao. Mi smo kao Srbi sa Severa pogrešili u tom smislu da smo ispoštovali naređenje iz Beograda da se ne izlazi na izbore i to nas je uvuklo u problem, onda kad mi nismo izašli na izbore, izašli su oni koji su izašli, ti ljudi bez obzira na to što imaju mali broj glasova, zanemarljivo mali, ali oni su jednostavno legalni gradonačelnici i oni sada hoće da uđu u posed kabineta i svega toga".

Naravno, tu se uključila i kosovska policija, nastavlja Radosavljević ocenjujući da je "to sve preterano", ali da "nije u redu ni ovo što je naša državna vlast, odnosno Aleksandar Vučić ništa u tom pravcu nije preduzimao".

"Ne samo što je napravio grešku, što je sud i policiju isterao iz institucija nego je sada napravio još kardinalniju grešku da lokalne samouprave jednostavno prepusti odnosno otvorio je prostore na severu Kosova da policija uđe i da jednostavno ostvari suverenitet na celoj teritoriji što već 20. godina nije uspevano", kaže Radosavljević.

On zaključuje da je pozitivne poene "iz svega izvukao Kurti", ali da je sdaa problem to što "bez neke velike reakcije Brisela koji treba da ubedi i Srbe, odnosno Beograd i Prištinu da se sve ovo deeskalira, to je jedini način da se stvari vrate u normalu", Drugi način ne postoji, poručuje Radosavljević.

Borelj poziva na hitnu deeskalaciju nasilja

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Đuzep Borelj osudio je nasilje u Zvečanu i pozvao kosovske vlasti i demonstrante da se situacija hitno deeskalira.

"Nasilni akti počinjeni nad trupama Kfora, medijima, civilima i policijom su apsolutno neprihvatljivi", napisao je Borelj na svom Tvitet nalogu. On je izrazio očekivanje da se strane ponašaju odgovorno i kroz dijalog pronađu političko rešenje.

Vučić sa ambasadorima Kvinte: Jednostrani potezi dovode do nasilja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao danas se sa ambasadorima zemalja Kvinte – Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke.

On je ocenio da jednostrani potezi Prištine dovode do nasilja nad srpskom zajednicom i da to udaljava od trajnog mira i stabilnosti u regionu.

Kurti sa šefovima diplomatije

Kosovski premijer Aljbin Kurti razgovarao je noćas sa ministrom spoljnih poslova Italije, specijalnim predstavnikom Velike Britanije za Zapadni Balkan i ambasadorima Kvinte o situaciji na Kosovu.

Kako je napisao na Tviteru, on je predstavnicima Kvinte izrazio zabrinutost zbog nasilja i osudio napade na kosovsku policiju, pripadnike Kfora i novinare.

"Ultranacionalistički srpski grafiti na NATO vozilima su mračno sećanje za Kosovo. Zalažemo se za mir i bezbednost", napisao je Kurti.

Kako je rekao sa specijalnim predstavnikom Velike Britanije za Zapadni Balkan Stjuartom Pičom je razgovarao o napadima na policiju, Kfor i novinare i poručio da u demokratiji nema mesta za fašističko nasilje.

On je dodao da je u drugom razgovoru sa Antoniom Tajanijem izrazio duboku zahvalnost italijanskim vojnicima u misiji Kfor što štite mir, "Povređenima želim potpun i brz oporavak", napisao je Kurti.

Petković: Vojska će zaštititi srpski narod, Srbija ne želi sukobe

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je u utorak da Vojska Srbije "radi svoj posao" i da će zaštiti srpski narod i državu Srbiju, ali da Beograd ne želi rat i sukobe.

On je dodao da Srbi nikada nisu želeli sukob sa Kforom, a da su incidenti u Zvečanu posledica namere kosovskog premijera Aljbina Kurtija da stvori nasilje.

"Kurti je juče želeo da zapali ceo region", rekao je Petković za Radio-televiziju Srbije.

On je naglasio da Srbija insistira da budu oslobođena još dva Srbina koja su privedena zbog protesta.

Ponovio je da su od 52 povređena demonstranta, tri povređena teško, od kojih jedan iz vatrenog oružja.

Petković je rekao da je Beograd imao ozbiljne garancije zapada, pre svega Kfora, da neće dozvoliti ulazak "lažnih okupacionih gradonačelnika u srpske zgrade na severu Kosova", a da im je Kfor zapravo asistirao pri ulasku.

"Kandidati Demokratske partije Kosova Hašima Tačija su doneli odluke da ne ulaze u zgrade, ali to nije reč sa Kurtijevim gradonačelnicima. Ovaj iz Leposavića nije izašao iz zgrade celu noć. Kakkav je to gradonačelnik kad ne sme da izađe", rekao je Petković za RTS, preneo je FoNet.

Rama: Priština da sluša svoje saveznike

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je u ponedeljak uveče da sukob na Kosovu, koji smatra nepotrebnim, što duže traje više šteti Kosovu, dodajući da Priština treba da sluša svoje saveznike.

"Za povrede vojnika Kfora direktno smatram odgovornim slepe agresore, a to nažalost šteti Kosovu u očima njegovih nezamenljivih saveznika i prijatelja. Što duže traje ovaj opasan i nepotreban sukob, više šteti Kosovu", napisao je Rama na Tviteru.

Kako je rekao, na raskrsnici na kojoj se sukob svake godine vraća kao proizvod prošlosti, sa Srbijom koja izlaže svoje trupe na granici, "gde je njena moć jednaka nuli", i Kosovom koje pokazuje nespremnost da finalizuje dijalog, može se izaći samo kroz dijalog i moćne saveznike.

"Moj poziv je da pažljivo slušamo saveznike i da se ne upuštamo dalje ne samo u opasan, već i uzaludan put na kome Kosovo trpi štetu, zajedno sa vojnicima Kfora koji su fizički povređeni. To je nije apel, nego potreba", naveo je Rama.

SPC: Patrijarh Porfirije uputi podršku Srbima, molitva za mir

Patrijarh srpski Porfirije uputio je u ponedeljak uveće poruku podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji posle molebna služenog pred moštima Svetog vladike Nikolaja Srpskog u hramu Svetog Save na Vračaru, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

"Neka molitve Svetog vladike Nikolaja budu sa svima vama, a naročito danas sa svom našom braćom i sestrama na Kosovu i Metohiji", kazao je Porfirije. Dodao je i da molitvama Svetog vladike Nikolaja "mir siđe na kosovsko-metohijsku zemlju, na našu braću i sestre, ali i na sve ljude koji žive tamo".