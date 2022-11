Bez učešća kosovskih Srba lokalni izbori na severu nemaju legitimitet

Ukoliko Srbi ne budu učestvovali na vanrednim lokalnim izborima na severu Kosova ti izbori neće biti legitimni, smatraju Aljbinot Maljoku i Branimir Stojanović. Zamenik premijera Kosova Besnik Bisljimi smatra da su građani na severu svesni značaja ovih izbora.

Analitičar iz Prištine Aljbinot Maljoku smatra da je dobro što su raspisani lokalni izbori u četiri opštine na severu Kosova, jer je to - prema njegovim rečima - ustavna i zakonska obaveza predsednice Kosova. Međutim Maljoku za Glas Amerike ističe da oni neće imati nikakav legitimitet ako Srbi bojkotuju te izbore.

„Neće imati nikakvog smisla ako ne budu izašla sve stranke koje su registrovane na Kosovu i koje bi trebalo da budu deo ovih procesa, odnosno izbora. Ako se to ne desi, onda će ovi izbori biti nevažeći, zbog toga što nemaju legitimitet, iako postoji legalitet u slučaju održavanja izbora“, naveo je Maljoku.

Bivši zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović mišljenja je da je organizovanje izbora na severu Kosova „dolivanje ulja na vatru i stvaranje dodatnih tenzija i pritiska". On je za Glas Amerike naveo da izbori mogu biti sprovedeni, ali da bez učešća Srba neće imati nikakav značaj.

„Tamo je moguće organizovati bojkot i tamo će definitivno biti organizovan bojkot. Vidite da su se sve partije koje tamo postoje već izjasnile već da neće učestvovati, ako neće učestvovati sve partije koje postoje onda ne znam čemu izbori. To je samo dokaz da nije dovoljno da neka odluka ima samo legalitet i da bude možda striktno formalno po zakonu već i da ima legitimitet odnosno da ima podršku onih ljudi kojih se tiče ta odluka“, naveo je Stojanović.

Zamenik premijera Kosova Besnik Bisljimi smatra da su građani na severu Kosova svesni važnosti izlaska na izbore. Bisljimi je to rekao na pitanje Glasa Amerike „da li se izbori na severu mogu smatrati legitimnim, ako ih srpske političke partije i građani budu bojkotovali“.

“Ovo je najjači demokratski instrument preko kojeg vi nekog kažnjavate ili nagrađujete neki drugi mehanizam. Srpska lista je bila deo institucija godinama. Ja sam bio i jesam zamenik premijera, imam nula susreta sa gospodinom Rakićem, nula zahteva za njegove projekte koji štite ili unapređuju interese i nula inicijativa Srpske liste u Skupštini. Mislim da je ovo zlatna prilika za vas da birate te mehanizme koji zaista promovišu interese zajednice, a ne interese određenih klanova kreatora politike u Beogradu”, rekao je Bisljimi.

Lider Građanske inicijative Srpski opstanak Aleksandar Arsenijević smatra da je u ovim uslovima nemoguće održati demokratske izbore na severu Kosova i da je odluka o rapisivanju tih izbora ishitrena.

“S tim u vezi i sami građani sa kojima smo razgovarali, čije glasove mi jako dobro osluškujemo i trudimo se da budemo njihov glas, ne žele da izađu na izbore tako da će i naša odluka biti da ne izađemo na izbore”, rekao je Arsenijević za Glas Amerike.

Maljoku i Stojanović rešenje krize u vezi sa izborima na Kosovu, nastale pošto su gradonačelnici i odbornici u četiri opštine u ovom delu Kosova podneli ostavke, vide u dijalogu Beograda i Prištine.

„Znači bez nekog blagoslova i Beograda ne može biti izbora, to kažu i ljudi koji nisu deo tog velikog uticaja koji ima Beograd na politički korpus Srba na Kosovu. Istina za volju, to je jako loše, to nepostojanja alternative malo veće od aktuelne stranke koja se zove Srpska lista“, rekao je Maljoku, dok je Stojanović naglasio:

„Samo pregovori, nema drugog rešenja. Kada se stvari dovedu do ove situacije, do ovog stanja, ovolikog nivoa predkonfliktnog stanja, onda mora samo da se pregovara na najvišem nivou. Ništa drugo nije rešenje. Sve ostale igrarije i simuliranje neke demokratije, pozivanje tobož nekih lidera da se nešto priča - to nema efekta, najviši nivo Beograd, Priština i Brisel je jedino rešenje. Sve ostalo je gubljenje vremena“.

Vanredni lokalni izbori u četiri opštine na severu Kosova biće održani 18. decembra ove godine. Taj datum odredila je predsednica Kosova Vjosa Osmani pošto su gradonačelnici i odbornici u četiri opštine na severu Kosova podneli ostavke. Srpska lista, partija koja ima podršku zvaničnog Beograda saopštila je juče da neće učestvovati na ovim izborima.