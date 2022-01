Abazović: Država će odgovoriti ako protesti postanu "rušilačke demonstracije"

Crnogorski vicepremijer Dritan Abazović, čiji je Građanski pokret URA pokrenuo inicijativu za smjenu Vlade Zdravka Krivokapića, upozorio je u ponedjeljak da će država odgovoriti na pokušaj da se protesti vladinih pristalica pretvore u rušilačke demonstracije.

"Sve dok se sve mirno i dostojanstveno radi, ne vidim problem. Ne vidim da će neko praviti veću gužvu. Ukoliko neko bude htio da ovo prevede u rušilačke demonstracije, država će odgovoriti", rekao je Abazović novinarima u parlamentu.

On je poručio da "ako političke stranke žele da protestuju zbog fotelja, neka to čine mirno i dostojanstveno".



"Ali, ne vidim da do toga može doći i nemam informaciju da se to može desiti. Zahvalan sam mitropolitu Joanikiju na pomirljivoj poruci juče", rekao je i dodao da je u Beogradu razgovarao sa patrijarhom SPC "da bi se izbjegla spinovanja", navodeći da nije imao sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.



Abazović je rekao da je "trenutno zadovoljan ponašanjem SPC" i istakao da je bilo važno da razgovara sa patrijarhom Porfirijem "da neko ne bi unio manipulaciju vezano za Temeljni ugovor".



"Što se mene tiče politika Crne Gore će se voditi suvereno bez ikakvih uplitanja ljudi sa strane", poručio je Abazović i dodao da je zainteresovan za dobre odnose sa susjednim državama.



Prema njegovoj ocjeni, ukoliko Temeljni ugovor sa SPC bude usklađen sa Ustavom, to je korisno za crnogorsko društvo.



"Potpisivanje Temeljnog ugovora koji je usklađen sa Ustavom i zakonodavstvom Crne Gore je nešto što je dobro i korisno za naše društvo i za pomirenje i ostajem pri tome da u tome nema nikakvog mogućeg problema", rekao je.

On je ocijenio "da se pravi velik bauk oko nečega što nije toliko problematično, što ne treba da ima taj značaj koji mu mi pridajemo", kao i da "Temeljni ugovor ne treba da bude stvar političkog obračuna".



"A sve treba da bude u skladu sa Ustavom i zakonom i biće tako. U suprotnom, može da bude ništavan", rekao je.



Lider URA-e ocijenio je da su manjinska i tehnička vlada "ista stvar", navodeći da je to prijedlog koalicije Crno na bijelo.

"Ako taj prijedlog ima većinu onda je situacija vrlo jasna, ako nema većinu ili je neko drugi napravi rješenje koje je bolje i održivije tu smo da im čestitamo i podržimo ih, ali to je naša ideja. Volio bih da to bude širi korpus partija, SNP pogotovo", rekao je.



Govoreći o predstojećim vanrednim sjednicama Skupštine na kojima će se glasati o raspuštanju Skupštine i nepovjerenju Vladi, on je rekao da "ako 41 poslanik odluči da se raspišu izbori da će to i biti" i poručio da "ako to ne bude izbor poslanika, onda ćemo razgovarati".



Povodom kritika pojedinih članova Vlade da potez URA predstavlja sabotažu programa ekonomskih reformi Evropa sad, Abazović je istakao da je bio naglasniji podržavalac tog programa, te da bi ga trebalo i poboljšati u korist građana.