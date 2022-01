SNP još bez odluke o manjinskoj vladi, GO URA dao zeleno svjetlo za konsultacije o manjinskoj vladi

Vladajuća Socijalistička narodna partija (SNP), ni na sjednici glavnog odbora stranke u ponedjeljak, nije odlučila da li će podržati formiranje manjinske vlade, koje je predložila najmanja članice vladajuće većine koalicija “Crno na bijelo”. Razlog je to što - kako je objasnio lider SNP-a Vladimir Joković - “definitivno ova Vlada još postoji”. Shodno tome sačekaće, navodi Joković, “trenutak kada će u Skupštini biti izjašnjavanje o toj temi”.

Nakon sjednice Glavnog odbora SNP-a, koja je trajala četiri sata, lider te stranke Vladimir Joković novinarima je rekao da “nijesu odlučivali o manjinskoj vladi”.

"SNP nije danas odlučivao o manjinskoj vladi, jer definitivno ova Vlada još postoji i mi ćemo sačekati kada bude izjašnjavanje u parlamentu o ovoj Vladi. Dakle, imamo 3. februara izjašnjavanje o nepovjerenju potpredsjedniku Vlade Dritanu Abazoviću, 4. februara rasprave o povjerenju Vladi i skraćenju mandata Skupštine i 7. februara o povjerenju predsjedniku Skupštine”, rekao je Joković.

On je dodao da “pričati o manjinskoj vladi, ako bude izglasano skraćenje mandata Skupštini je nešto što zaista ne ide”.

Joković je objasnio da će, ukoliko bude izvjesno formiranje manjinske vlade “SNP imati sjednicu i nakon toga zauzeće jedinstven stav".

"Mi smo ovdje zauzeli stav, zaključak, da GO ovlašćuje predsjednika i poslanike da povodom ovih odluka koje će biti donesene u parlamentu i nastupa u parlamentu, da prisustvujemo sjednicama, da iskažemo svoj stav shodno dotadašnjem dogovoru i vidimo kakav je rasplet situacije, kako ćemo glasati o tim pitanjima. Poslije toga, ako bude izvjesno, formiranju manjinske vlade, prelazne, tehničke vlade, SNP će imati sjednicu GO na kojoj će imati konačan stav, prema našem Statutu to pripada GO", naveo je Joković.

"Želimo i tražimo da bude nađeno rješenje u okviru ove parlamentarne većine sa manjinskim partijama, to bi bilo neko rješenje optimalno za SNP”, rekao je Joković i dodao:

“Da se formira nova Vlada ako je to moguće, a ako nije onda je opcija manjinska vlada, tehnička vlada i naravno opcija su i izbori”, pojasnio je lider SNP-a.

On je naglasio da “SNP neće biti dio vlade u kojoj je DPS” i dodao da će “odluku donijeti nakon 7. februara kada sve bude jasnije u Crnoj Gori”.

Joković je takođe ponovio da poslanici SNP-a “neće biti 41. glas za pad ove Vlade” i dodao:

“Vjerujem da nećemo glasati za skraćenje mandata Skupštini, vjerujem da nećemo glasati za smjenu potpredsjednika Vlade", kazao je Joković.

Na pitanje novinara da prokomentariše smjenu ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića sa mjesta koordinatora ministarstva pravde, Joković je kazao da “ko bi mogao propratiti poteze premijera ovih dana to bi bio uspjeh”.

“Rekli su mi da je valjda premijer uzeo da obavlja dužnost ministra pravde, a, koliko znam po zakonu i Ustavu, ministar pravde može biti samo pravnik, a premijer nije pravnik”, rekao je Joković i ocijenio da “to pokazuje dječije igrice sitnih revanšizama onih koji bi trebalo da budu najozbiljniji”.

GO URA: Manjinska vlada optimalno rešenje

Glavni odbor Građanskog pokreta URA , na sjednici u ponedjeljak, dao je mandat rukovodstvu stranke da se otvore konsultacije sa političkim partnerima o razrješenju političke situacije u državi uz ocjenu “da je model manjinske vlade u ovom trenutku optimalno rješenje za izlazak iz političke krize”.

Iz te partije je saopšteno da je ”tranzicioni put koji se dogodio nakon izbora u avgustu 2020. morao da se desi i bio je ispravan”. Oni su u saopštenju naveli da su „podržavali Vladu sve vrijeme” , ona je, kako navode “ bila sa mnoštvom mana, ali i nekim dobrim rezultatitma, a u julu nakon neizglasavanja Tužilačkog savjeta u Skupštini vidjelo se da ona ne može dalje nastaviti svoj put u postojećem formatu”.

“URA je bila jedina opcija koja je istinski podržavala i držala Vladu na nogama. Uprkos tome Krivokapić i njegovi ministri su za to vrijeme htjeli da URA-u izbace iz vlasti. Sve to vrijeme URA nije htjela da državu gura u nestabilnost i izaziva krizu vlasti dok se ne usvoji budžet“, piše u saopštenju.

Na sjednici glavnog odbora, takođe, je konstatovano i “da je URA kao stranka spremna da ide u opoziciju i da to jasno i precizno saopštava”.

„Evropskom vladom moramo da odblokiramo put Crne Gore ka EU integracijama. URA evropskom vladom u ovom trenutku nudi rješenje koje je optimalno, ali i ne bježi od izbora. Još jedan razlog zbog čega URA nudi evropsku vladu jeste i taj što želi da kaže stop osnivanju političkih partija zakulisno preko državnih resursa, jer kad to ne bi rekli transparentno i sada bili bi kao DPS. Crna Gora želi da bude zemlja pravde a sedam mjeseci postojeći model vlade nije uspio da izabere novog ministra pravde“, navodi URA u saopštenju.

Oni ističu i da “URA modelom evropske vlade neće vratiti DPS na vlast, niti će stupati u bilo kakve aranžmane sa tom partijom”.

„U toj vladi učešće će uzeti prije svega potpisnici Memoranduma a u njoj neće biti mjesta kompromitujućim i ličnostima koje izazivaju negativnu emociju prema javnosti. Evropska vlada nastaviće program 'Evropa sad', učiniti ga održivim, privući nove investicije što je neophodno za ekonomski rast i razvoj. Svi kvalitetni kadrovi u evropskoj vladi naći će svoje mjesto, ona neće biti vlada revanšizma već vlada jedinstva i pomirenja“, piše u zaključku saopštenja.