Podignuta optužnica protiv Vesne i Miloša Medenice

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice da je kao pripadnik kriminalne organizacije, koju je formirao njen sin Miloš Medenica, koristeći položaj uticala na ishod pojedinih odluka u postupku revizije pred Vrhovnim sudom, saopštio je portparol SDT-a Vukas Radonjić.

Radonjić je saopštio da su, osim Vesne i Miloša Medenice na optužnici još 14 osoba i jedna kompanija iz Nikšića.

Njih terete za krivična djela stvaranja kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenja, produženo krivično djelo davanja mita, primanja mita, protivzakonitog uticaja i navođenja na protivzakoniti uticaj, zloupotrebu službenog položaja, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, nanošenja teških tjelesnih povreda i sprječavanje dokazivanja.

Miloša Medenicu terete da je 2019. godine, stvorio kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali okrivljena Vesna Medenica, devet okrivljenih lica i okrivljeno pravno lice, sa ciljem vršenja krijumčarenja cigareta i protivzakonitog uticaja na sudsku vlast, a radi sticanja nezakonite dobiti i moći.

On je prema stavu SDT-a, u saizvršilaštvu sa okrivljenim pripadnicima kriminalne organizacije, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, iz Slobodne carinske zone luke Bar, krijumčario cigarete na carinsko područje Crne Gore, radi prodaje, uz pomoć lažne dokumentacije i davanja mita okrivljenim carinskim službenicima.

Vesnu Medenicu terete da se u periodu od 2019. do 2021. godine, obavezala da će, korišćenjem svog službenog položaja predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore i pretpostavljenog uticaja, kao bivše predsjednice tog suda, posredovati da se određeni parnični predmeti koji su se vodili pred Višim sudom u Podgorci i Vrhovnim sudom Crne Gore završe u korist privrednih društava „Fab Live“ i „Cijevna Commerce“, bez obzira na činjenično stanje. U tome joj je, kako se navodi, pomagao okrivljeni Miloš Medenica i pojedini pripadnici kriminalne organizacije, a da su je na protivzakoniti uticaj naveli okrivljeni Popovići i Petrović, te da je za njeno posredovanje dat mito.

Okrivljenoj Vesni Medenici se stavlja na teret i da je, krajem 2018. i početkom 2019.godine, kao predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, podstrekavala okrivljenu Milicu Vlahović Milosavljević, sudiju Privrednog suda Crne Gore, da zloupotrijebi službeni položaj i u parnici, i suprotno Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju, donese privremenu mjeru u korst Rada Arsića, kuma okrivljene Vesne Medenice, i njegovog privrednog društva, čime su teže povrijeđena prava druge parnične stranke.

Okrivljenoj Vesni Medenici se stavlja na teret i da je u 2019. godini, kao predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, koristeći službeni položaj, a u 2022.godini, kao bivša predsjednica tog suda, koristeći društveni položaj i pretpostavljeni uticaj, posredovala kod sudija Vrhovnog suda Crne Gore, odnosno sudije Osnovnog suda u Herceg Novom, da izvrše službene radnje suprotno Zakonu o sudskom savjetu i sudijama, odnosno Zakonu o parničnom postupku, i donesu odluku u predmetu korist privrednog društva „Carine“.

Darku Laleviću, jednom od okrivljenih stavlja se na teret da je, u 2020. godini, iskorišćavanjem svog službenog položaja službenika Uprave policije neovlašćeno posredovao u kupovini opojne droge za okrivljenog Miloša Medenicu, kojem se stavlja na teret da je kupljenu drogu davao na uživanje drugima, ali i da je u kući držao oružje čije je držanje građanima zabranjeno i nosio ga na javnom mjestu.

Prema crnogorskom zakonu, za krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije propisana je kazna zatvora od tri do 15 godina, za krivično djelo krijumčarenja, zatvor od jedne do osam godina, za krivična djela sticanja protivzakonitog uticaja i navođenja na protivzakoniti uticaj, kazna zatvora od jedne do osam godina, odnosno od tri mjeseca do tri godine. Osim toga, za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja propisana je kazna od šest mjeseci do pet godina, a za krivična djela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga i omogućavanja uživanja opojnih droga kazna zatvora od dvije do 10 godina, dok je za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija propisan zatvor od jedne do osam godina.

U optužnici je predloženo i da se okrivljenima Milošu i Vesni Medenici, Marku Vučiniću i Marjanu Bevenji produži pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

“Posebno ističem da su, po Zakoniku o krivičnom postupku, državni organi, mediji, udruženja građana, javne ličnosti i druga lica dužni su da se pridržavaju pretpostavke nevinosti, i da svojim javnim izjavama o krivičnom postupku koji je u toku ne vrijeđaju druga pravila postupka, prava okrivljenih i oštećenih i načelo sudske nezavisnosti”, kazao je Radonjić.