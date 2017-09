Samovozeći automobili uskoro na američkim putevima

Američki kongresmeni usvojili su prijedlog kojim se odobrava vožnja samovozećih automobila, dok se savezne države sprečavaju da to blokiraju. Prema zakonskom prijedlogu, koji je Predstavnički dom usvojio juče, proizvođači automobila će moći da dobiju izuzeće da na puteve izvedu do 25 hiljada autonomnih vozila, bez ispunjavanja postojećih bezbjednosnih standarda tokom prve godine. Taj broj će se u naredne tri godine povećati na 100 hiljada godišnje. Autokompanije i tehnološke firme, kao što su Dženeral motors i Alfabet Inc, nadaju se da će se njihova vozila naći na drumovima oko 2020.

Samovozeći automobili proizvode se već neko vrijeme i mnoge kompanije, među kojima su i one koje dostavljaju hranu, žele da ih koriste. Zainteresovani su i stariji građani, koji više ne mogu da voze.

“Kada treba da idem kod ljekara ili zubara moram da ih obavijestim dvije nedelje unaprijed, zato što nemamo dovoljno vozača volontera”, kaže Meri Roberts iz Nju Džerzija.

Zainteresovane su i komercijalne kompanije za kamionski prevoz. Međutim, grupe za zaštitu prava potrošača, zabrinute zbog bezbjednosti autonomnih vozila, blokirale su njihovo izvođenje na puteve. Proizvođači automobila i tehnološke kompanije tvrde da su ta vozila bezbjednija od tradicionalnih, zbog kamera, lasera, senzora, radara i drugih visokotehnoloških uređaja.

Automobilska industrija je u srijedu prevazišla ključnu prepreku, nakon što su kongresmeni ubjedljivom većinom usvojili zakonski prijedlog kojim se daje zeleno svijetlo za vožnju autonomnih vozila. Republikanski kongresmen iz Oregona Greg Volden pozvao se na njihovu veću bezbjednost na putevima.

"Uzimajući u obzir najnoviji broj žrtava saobraćajnih nesreća, tehnologija je neophodna. Gotovo 40 hiljada ljudi izgubilo je živote na našim putevima prošle godine – što je još jedan porast broja žrtava. U Oregonu, ta cifra je najveća u poslednjih 14 godina, sa porastom od 20 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Prema statističkim podacima, uzrok 94 odsto nesreća je ljudska greška. Samo pogledajte šta se događa kada idemo na posao. Ljudi u automobilima pored nas su na telefonima ili rade nešto drugo”.

Usvojenom mjerom nisu obuhvaćeni veliki kamioni, kaže Erl Blumenauer, demokratski kongresmen iz Oregona.

"Tu ima problema zbog činjenice da je vožnja kamiona glavno zaposlenje muškarcima bez univerzitetske diplome. Ako ne uradimo ovo kako treba, u stvari ćemo dovesti do povećanja saobraćajnih gužvi, a ne smanjenja”.

Senat radi na sličnom prijedlogu zakona, nakon čega će oba doma Kongresa morati da usvoje kompromisnu verziju.