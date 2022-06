Abazović i Porfirije: Usaglašen tekst Temeljnog ugovora, biće potpisan u Crnoj Gori

Predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović i srpski patrijarh Porfirije, koji su se u četvrtak u sastali u Beogradu, saopštili su da je Temeljni ugovor između Crne Gore i SPC usaglašen i da će biti potpisan u Crnoj Gori.

"Mi smo svjesni da su crkva i država odvojene i da naša crkva gdje god da ima svoju jurisdikciju, apsolutno poštuje svaku državu i zakone te države. Zaključili smo da, kao i u svim državama gdje naša crkva postoji i živi važno je da odnos između crkve i države bude regulisan i ugovorom. Kako je to slučaj sa svim ostalim vjerskim zajednicama”, rekao je patrijarh Porfirije, prenosi Antena M.

Srpski patrijarh je dodao da je ugovor o kome je riječ počeo da se radi 2012, te da je su u posljednjih godinu ušli u završnu fazu.

“I ovog trenutka i mogu da kažem da je u principu postignuta saglasnost oko Temeljnog ugovora, s tim što naravno moraju da se ispoštuju i procedure i kada je riječ o Vladi Crne Gore i naše Crkve. To znači da tekst koji je usaglašen mora da prođe kroz Sinod i onda ćemo pristupiti dogovoru oko datuma potpisivanja", rekao je.

Porfirije je istakao to bi moglo da bude “kruna normalizacije odnosa države Crne Gore i Crkve Srbije”.

"Naša crkva nije tražila, očekivala, niti bi bilo normalno da ima bilo šta više od bilo kog građanina Crne Gore, isto tako ni bilo šta manje nego što joj pripada", kazao je patrijarh.

Crnogorski premijer Dritan Abazović rekao je da su procedure na nivou radnih grupa završene, te da su ostale procedure na nivou Vlade.

"Sve je to nešto što je sasvim okej, tu ne vidim nikakav problem, ako sve prođe u dobrom duhu koji se zaista osjeća, da će uskoro to pitanje biti savljeno ad acta na način što će se ukazati poštovanje prema crkvi, ali i prema državi koja je, kao što znate sekularna”, rekao je Abazović i dodao da je “ovo naša obaveza” i da će “potpisivanje biti obavljeno u Crnoj Gori u terminu kad se dogovorimo".

Abazović je naglasio da “moramo ići drugačijim putem”, navodeći da “put gdje su svi nezadovoljni, gdje stalno postoje podjele, to nije put progresa nijednog društva i ova Vlada neće tome davati podršku".

"Želim da se ovo pitanje završi na najbolji način i daću doprinos tome", saopštio je Abazović, ocjenjujući da je posjeta Srbiji bila “veoma plodonosna”.

Prema njegovim riječima, "regija je probala sve drugo osim pomirenja i saradnje. Vrijeme je da krenemo drugačije i da damo šansu i pomirenju i saradnji i pitanja koja neopravdano imaju veliki značaj na krajnje demokratski pošten i pravedan način sklanjamo sa dnevnog reda".

Đukanović: Temeljni ugovor nije najvažnije pitanje, ne treba žuriti izbjegavajući javni razgovor



Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović saopštio je da ne treba žuriti sa Temeljnim ugovorom sa SPC, i tako izbjeći javni razgovor na tu temu.



"Pouzdano znam da ga je Vlada Igora Lukšića 2010. ili 2011. godine nudila Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC), kao i drugim vjerskim zajednicama. Druge vjerske zajednice su ga potpisale, SPC ga je odbila sa argumentacijom da nema potrebe da potpisuju Ugovor sa državom koju je stvorila. Ubijeđen sam da ne treba žuriti, izbjegavajući javni razgovor na tu temu", kazao je Đukanović nakon NATO samita u Madridu, prenosi RTCG.



Prema njegovim riječima, pitanje Temeljnog ugovora nije najvažnije pitanje za Crnu Goru i njenu budućnost.



"Za Crnu Goru je najvažnije da deblokira pregovarački proces i ide ka Evropi, ali sticajem okolnosti, to je postalo važno političko pitanje. Dakle, moramo odgovoriti toj važnosti i mora se dozvoliti svima da se uključe na tu temu i svako da obavi svoj dio posla. Vlada da mora vodi računa o interesima države, crkva da vodi računa o svojim interesima", rekao je Đukanović.



On je i da je optimista i poručio da je "Crna Gora pokazala da ima demokratski kapacitet i za mnogo teže izazove".



"Samo treba spustiti tenzije, ne treba medijski prenaglašavati važnost tog pitanja, i ostaviti to onima koji su za to pozvani da napišu ugovor sa 20 članova i da se to skine sa dnevnog reda", zaključio je Đukanović.



SD na protestu pozvao DPS i SDP da obore Vladu zbog Temeljnog ugovora

Portparol opozicionih Socijaldemokrata Nikola Zirojević pozvao je Demokratsku partiji socijalista i Socijaldemokratsku partiju da pokrenu proceduru za smjenu Vlade Dritana Abazovića, nakon što je prije dva dana objavljen radni tekst Temeljnog ugovora koji bi Crna Gora trebalo da potpiše sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Zirojević je na protestu ispred zgrade Vlade u Podgorici poručio da radna verzija Temeljnog ugovora znači “tihu kapitulaciju Crne Gore pred projektom srpskog sveta”, poručujući da ne mogu dozvoliti da objekti SPC budu poput ambasada i konzularnih predstavništava.

"Zato sa ovog mjesta pozivamo, prije svega subjekte koji su zajedno sa nama bili opozicija, da se otkaže podrška Vladi Dritana Abazovića i da pokrenu proceduru smjene Vlade", rekao je Zirojević.



Građanski aktivista Aleksandar Zeković ocijenio je da ovakav sadržaj temeljnog ugobora predstavlja “potčinjenje Crne Gore jednoj vjerskoj zajednici i Srbiji”.



Glumica Ana Vujošević poručila je okupljenima da ne pristaju na “nestajanje i otimanje crnogorske kulturne baštine i kulturnog naslijeđa”.



"Ne radi se samo o pokušaju zatiranju crnogorskog identiteta. Budućnost naše djece je u pitanju", rekla je Vujošević i dodala “da crkva Srbije i država Srbija ne mogu postati vlasnici prošlosti Crne Gore”.



Nebojša Mrvaljević je na skupu poručio premijeru Abazoviću da niko ne može da bude izvan zakona, nedostupan organima gonjenja, kao i da “niko ne može da se igra sa pojmom vjeronauke”, ističući da Crna Gora mora ostati sekularna država, te da treba da zaključi ugovor sa svim vjerskim zajednicama koje ne negiraju postojanje države Crne Gore.



Okupljeni na protestu, koji su nosili crnogorske zastave uzvikujući “izdaja, izdaja”, pozvali su partije da im se pridruže u protestu, najavljujući novi protest za nedjelju.