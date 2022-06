Legalizacija kanabisa uskoro pred crnogorskim parlamentom

Donedavno tabu tema – legalizacija kanabisa, uskoro će se naći pred poslanicima crnogorskog parlamenta, nakon što su Socijaldemokratska partija i nevladina organizacija Legalizuj.me koja je prikupila 6.450 potpisa, pokrenule odvojene inicijative – jednu za upotrebu ulja od kanabisa u medicinske, a drugu za dekriminalizaciju i upotrebu kanabisa u medicinske i rekreativne svrhe.

Sudeći prema prvim reakcijama parlamentarnih partija, prijedlog SDP-a da se dozvoli upotreba ulja od kanabisa u medicinske svrhe mogao bi dobiti i dvotrećinsku većinu na glasanju koje se očekuje na nekom od predstojećih zasijedanja.



Podršku prijedogu SDP-a najavile su partije koje podržavaju manjinsku Vladu Dritana Abazovića, kao i opozicione Demokratska Crna Gora i Socijaldemokrate, dok se za sada protive Demokratski front i njegovi manji partneri.

Poslanik Mirko Stanić iz SDP-a u razgovoru za Glas Amerike kaže da će ovih dana parlamentu biti upućen prijedlog Zakona o upotrebi ulja od kanabisa u medicinske svrhe, čija je osnovna svrha da omogući hiljadama pacijenata, koji ilegalno nabavljaju ulje kanabisa i nekontrolisano ga koriste, da to čine legalno i uz ljekarski recept.



“Naš prijedlog podrazumijeva strogo kontrolisanu primjenu ulja od kanabisa u medicinske svrhe”, kaže Stanić i dodaje da je osnovni razlog za ovu inicijativu to što veliki broj gradjana danas koristi ulje od kanabisa za liječenje čitavog niza veoma teških bolesti.



Stanić kaže da u Crnoj Gori “danas hiljade građana ilegalno nabavlja ulje od kanabisa i najčešće ga koristi bez ikakve liječničke kontrole”.

“Iz tog razloga smo, slijedeći slične zakonske inicijative iz Evrope i zemalja regiona - Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, odlučili da kreiramo potpuno novi zakonski okvir za upotrebu ulja od kanabisa”, rekao je i dodao da bi se tržište moglo zaštititi od zloupotreba odgovarajućim kontrolama i dodjelom licenci vodećim svjetskim proizvođačima ulja od kanabisa.



Prema njegovim riječima, radi se o veoma ozbiljnom tržištu koje u ovom trenutku vrijedi 28 milijardi dolara, sa progresijom da dostigne 200 milijardi do 2030. godine.



“Prema našem mišljenju, Crna Gora na to tržište i tu vrstu ekonomije ne bi trebalo da udje posljednja. Kad već nije ušla prva, neka bude medju zemljama “srednjeg” talasa”, rekao je i dodao da je ulje od kanabisa “žestoko oporezovano” u svim zemljama gdje je legalno, te da te zemlje po ovom osnovu prihoduju desetine miliona eura godišnje.



Stanić kaže da im je bio cilj i da ono što je donedavno bila tabu za crnogorsko društvo tema dodje na dnevni red i da se vidi koji su potencijalno dobri efekti toga zakona.



Komentarišući inicijativu grupe gradjana Legalizuj.me za potpunom legalizacijom kanabisa, Stanić kaže da u njegovoj partiji nijesu protiv te inicijative, već da smatraju da je o tom pitanju potrebna duža društvena rasprava.

Nikola Banović, čija je NVO Legalizuj.me prikupila 6.450 potpisa za inicijativu za legalizaciju i dekriminalizaciju kanabisa, u izjavi za Glas Amerike navodi da je njihov cilj, pored dekriminalizacije i legalizacije u medicinske i rekreativne svrhe, regulacija tržišta kanabisa u Crnoj Gori.



Banović smatra da bi legalizacija kanabisa dovela do rasta životnog standarda gradjana, pokretanja poljoprivrede i industrije, kao i unapredjenje turizma brendiranjem Crne Gore kao “kanabis destinacije”, čija bi zarada od tog posla mogla da bude usmjerena na unapredjenje putne, školske ili zdravstvene infrastrukture.



“Planiramo da kanabis, kao obnovljivi resurs koji je vrlo isplativ na tržištu, stavimo u legalne tokove i jednostavno kontrolišemo njegovu konzumaciju, prodaju i distribuciju”, rekao je Banović.

Banović kaže da njihovu inicijativu za sada zvanično podržavaju Liberalna partija i Socijaldemokrate, koji će i potpisati i predati inicijativu parlamentu, te da su načelnu podršku pružili URA i SNP, koji su tražili da se povede diskusija o ličnoj upotrebi kanabisa.



“Nemamo problem sa inicijativom SDP, jer je njihov prijedlog dio naše inicijative, s tim što ćemo u slučaju da legazujemo kanabis u medicinske svrhe morati da ga skinemo sa liste zabranjenih supstanci, a ako ga skinemo sa liste to automatski znači da je dekriminalizovan”, rekao je.



On je dodao da na taj način “dobijamo legalnu medicinsku upotrebu, uz dekriminalizaciju, bez regulisanog tržišta, što će samo stvoriti plodnije tlo za šverc, a znamo da Crna Gora ima velikih problema sa švercom narkotika”.



Komentarišući argumente oponenata legalizacije kanabisa da bi na taj način došlo do popularizacije njegove upotrebe u rekreativne svrhe medju mladima, Banović kaže da bi, prema njihovom prijedlogu, upotreba kanabisa bila zabranjena mladjima od 18 godina.



“Niko nikoga ne tjera da konzumira kanabis. Trendovi u državama koje su legalizovale kanabis pokazuju da je broj korisnika ili ostao isti ili smanjen 2-3 posto”, rekao je.



On je podsjetio da je kanabis biljka i da je “potpuno nelogično da se nešto što je prirodno zabrani zakonom”.

Poslanik opozicione Ujedinjene Crne Gore, Vladimir Dobričanin, član Odbora za zdravstvo, radi i socijalno staranje Skupštine, ocijenio je ranije u izjavi za "Dan" da bi legalizacije kanabisa u Crnoj Gori bila opasna i da bi dovela do toga da se uzgajaju polja marihuane, a ne povrća i voća.

“Nećemo dozvoliti legalizaciju marihuane. Šta je poenta svega ovoga? Ovakva inicijativa može biti izuzetno opasna za Crnu Goru”, smatra Dobričanin i dodaje da “svako ko poznaje medicinu zna da ulje od marihuane nije lijek, već pomoćna terapija koja smiruje stomačne tegobe kod pacijenta koji prima hemioterapiju”.

Prema njegovim riječima, niko nije dokazao da bilo koje sredstvo od kanabisa liječi pacijenta, već “svi znamo da je marihuana isključivo droga”.

“Ovo bi bila katastrofa za Crnu Goru, jer ako sada dozvolimo legalizaciju marihuane, sjutra ćemo legalizovati i kokain, pa onda pedofiliju i tako redom. To ne smijemo da dozvolimo”, rekao je I dodao da “vjeruje da iza ovoga stoje ljudi koji su navikli da rade s tom robom, znamo da se uveliko prodaje kokain i sada bi da šire posao”.

Dobričanin je poručio inicijatorima da “ako hoće to da daju svoj djeci, neka izvole, mi našoj to nećemo davati”.

“Svakako da ćemo imati povećanje broja zavisnika ukoliko se legalizuje marihuana, a svako dijete starije do 18 godina će moći da kupi tu drogu i gdje će to da nas odvede”, upitao je Dobričanin.

22-godišnji student Mirko Popović rekao je u izjavi za Glas Amerike da, iako nije konzument kanabisa, smatra da “ne bi trebalo od te biljke praviti monstruma, tim prije što od nje ima i medicinske koristi”.

“Ocu mog prijatelja, koji je imao neizlječivi kancer i nesnosne bolove, doktori su bili prognozirali još mjesec dana života. Tražio je da mu sin nabavi kanabis, koji je koristio svaku noć prije spavanja - što mu je drastično popravilo raspoloženje i produžilo život”, rekao je i dodao da je otac njegovog prijatelja, “umjesto prognoziranih mjesec dana, živio je još godinu i po, bez bolova i u najboljem mogućem raspoloženju”.

79-godišnji Bogdan Savić, koji je protivnik “rekreativne” upotrebe kanabisa, prisjeća se kada se konoplja (cannabis) slobodno uzgajala, a njena pretežna upotreba bila u poljoprivredi.

“U mom selu, na sjeveru Crne Gore, konoplja se do poslije 2. Svjetskog rata uzgajala slobodno. Njena stabljika se kuvala i od nje pravile pantalone, vreće i konopci, a sijala se i za obnovu sjetvom iscrpljenog zemljišta”, rekao je i dodao da “u to vrijeme nikome nije padalo na pamet da je puši”.

Savić vjeruje da je “konoplja zabranjena da bi se njena stvarna upotrebna vrijednost preuzmjerila na njeno pušenje i druge upotrebe”, i pravi analogiju sa zabranom držanja koza u SFRJ.

“Poslije Drugog svjetskog rata, jugoslovenski komunisti su zabranili držanje koza, s pričom da koze “obrste” goru. Možda si mogao da držiš vuka, ali kozu nikako. Slična je priča i sa konopljom. Mnogi opasni ljekovi su dostupni, a za posjedovanje biljke koju su koristili naši stari donedavno se išlo na robiju”, zaključio je Savić.