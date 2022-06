Lutovac o odnosima Srbije i Crne Gore: Stari problemi, nova obećanja

BEOGRAD - Bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori i sadašnji predsednik opozicione Demokratske stranke, Zoran Lutovac, za Glas Amerike ocenjuje da odnosi Srbije i Crne Gore već dugo vreme nisu dobri, iako je, kako kaže, tokom vlasti SNS-a isticano da su "odnosi dve zemlje u usponu" ili da "odnosi nisu nikad bili bolji u istoriji".

Lutovac je komentarisao prvu zvaničnu posetu crnogorskog premijera Dritana Abazovića Beogradu i poruke da će odnosi dve zemlje biti "resetovani", te da se okreće "novi list".

“Šta onda znači da bi odnose trebalo resetovati, kako je danas rečeno”, kaže Lutovac i ističe da su odnosi Srbije i Crne Gore ispod očekivanja građana i realnih mogućnosti.

“Rezultate ne treba meriti po dobrim namerama, nego po efektu i učincima. Dakle, etika dobrih namera mora da se zameni etikom odgovornosti za ono što je izrečeno ranije. Gotovo da nema teme koja se pominje, a da nije pominjana i prilikom ranijih poseta”, smatra Lutovac i dodaje da odnose treba unapređivati na svim nivoima, pre svega onih na nivou svakodnevnog života građana obe zemlje.

Premijeri Srbije i Crne Gore saopštili su posle sastanka da je dogovoreno da se između dve zemlje uspostavi direktan platni promet, za koji je rečeno da ne postoji 12 godina.

“O platnom prometu se priča više od deset godina. Dok sam ja bio ambasador, završio sam mandat 2013. godine, od 2008. do 2013. se pričalo o tome, evo danas je 2022. godina – mi još uvek pričamo o tom problemu. O platnom prometu. Mi još uvek pričamo o mnogim drugim temama koje ne bi trebalo da budu teme uopšte. Znači ako vi imate odnose u usponu, ili kako je još rečeno nikad bolje u istoriji, kako je moguće da nemate razmenjene ambasadore? I da li je moguće da to pitanje se ne rešava. Samo je dovoljno da se primeni uobičajena diplomatska praksa i taj problem bi bio rešen”.

Abazović i Brnabić su, u obraćanju medijima, rekli da se razgovaralo i o tome što dve zemlje nemaju diplomatske predstavnike. Predsednica Vlade Srbije u tehničkom mandatu istakla je da veruje da to pitanje "može lako da se reši".

Lutovac kaže da je problem i u tome što ni tri meseca posle izbora Srbija nema parlament i “imamo premijerku u tehničkom mandatu koja govori o strateškim, suštinskim pitanjima u odnosima dve bliske zemlje, ali pitanje je koliko te reči imaju uopšte težinu”.

“Odnosi Srbije i Crne Gore ni u kom slučaju ne bi smeli da zavise od toga ko je na vlasti u Srbiji, a ko u Crnoj Gori. Postoje neki državni interesi i Srbije i Crne Gore, i interesi i građana Srbije i Crne Gore i oni moraju biti iznad toga ko je na vlasti i kakve ima lične preference ili neke simpatije u jednoj ili drugoj zemlji. Dakle, njih obavezuje to da su oni dužni da sprovode interese i svojih zemalja, ali i zajedničke interese i interese regiona. Mislim da to još uvek nije slučaj i nadam se da će to moći da se prevaziđe”.

Kako smatra sagovornik Glasa Amerike, na odnose dve zemlje ne bi smelo da utiče ni pitanje da li vlada u Crnoj Gori manjinska ili većinska.

“Prosto postoje stvari koje su iznad takvih slabosti ili takvih trenutnih stanja u državama. Mislim da to ne bi smelo da utiče na dobre odnose dve države, ne bi smelo da utiče na to da postoji dobra komunikacija među građanima i da ne postoje nikakave administartivne barijere i prepreke o punoj saradnji na svim poljima – od privrede do kulture”.