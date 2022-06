Kovač: SPC načelno prihvatila radnu verziju Temeljnog ugovora

Ministar pravde Crne Gore Marko Kovač saopštio je u srijedu da je Srpska pravoslavna crkva načelno prihvatila radnu verziju Temeljnog ugovora koji bi trebalo da bude potpisan sa državom Crnom Gorom kako bi se pravno uredili odnosi države i SPC.

Odgovarajući na novinarska pitanja nakon panela “Kako vladavinu prava uvesti u Crnu Goru?“, u organizaciji podgoričke NVO Centar za građansko obrazovanje, Kovač je rekao da se potpisivanje Temeljnog ugovora očekuje nakon što kompletna procedura bude završena.



“Znate da tekst mora ići prvo na komisiju Vladinu, poslije na Vladu. Vjerovatno i od SPC mora proći određenu proceduru, tako da će nakon svih tih procedura, sporazumom biti dat termin, nadam se, potpisivanja Temeljnog ugovora”, rekao je Kovač.



On je negirao navode da je samo on bio za ovu verziju, dok su članovi radnog tima bili uzdržani, ističući da je radna verzija od strane pravnog tima Vlade usaglašena u ponedjeljak.

“Od pet članova radnog tima, četiri su prihvatila radni dokument. On je predočen predstavnicima SPC koji su ga prihvatili načelno”, rekao je Kovač.



Pojašnjavajući član 7 radne verzije Temeljnog ugovora o imovini SPC koja nije upisana u katastar, on je rekao da je taj član Ugovora u potpunosti usaglašen sa pravnim poretkom i predviđen u ugovorima koji su zaključeni sa ostalim vjerskim zajednicama.



“Predviđa da, kao što svi građani imaju pravo da pokrenu postpupak o objektima koji su u njihovoj državi a koji nijesu upisani, i da shodno zakonima ove zemlje izvrše upis, u slučaju ispunjenja zakonskih uslova za taj objekat”, rekao je Kovač.



Odgovarajući na pitanje da li to znači da će biti riješeno pitanje vlasništva Cetinjskog manastira, Kovač je kazao da ne bi ulazio u to pitanje, već da će to odlučiti nadležni organi, eventualno sud.

“Ne bih prejudicirao ishod tih postupaka. Sve vjerske zajednice, kao i sva fizička i pravna lica imaju jednak pravni položaj i to se ne može derogirati bilo kakvim ugovorom”, naveo je Kovač.



On je naglasio da je pravni poredak u potpunosti zaštićen, dodajući da, osim međunarodnih ugovora, nijedan ne može imati supremaciju nad ustavnim i pravnim poretkom.



“Suština jučerašnjeg sastanka radnih timova bila je samo predočavanje radnog dokumenta predstavnicima SPC. To je ono što je nesporno. On je samo predstavljen i prihvaćen od predstavnika SPC”, rekao je Kovač.



Komentarišući kritike upućene na račun radne verzije Temeljnog ugovora, Kovač je rekao da čeka da čuje konkretnu suštinu problema i konkretan dio teksta koji je u suprotnosti sa Ustavom i zakonima.



“Osim političkih kvalifikacija o navodnoj izdaji nacionalnih interesa, nijesam čuo argument koji govori o pravnoj manjkavosti toga teksta. Svi imaju pravo na različiti politički stav, ali ovdje se isključivo radi o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa vjerskim zajednicama, kako sa SPC, tako i sa ostalima koje budu zainteresovane da regulišu odnos sa državom”, kazao je Kovač.