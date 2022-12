Trajković: Beograd i Priština nemaju demokratski kapacitet da reše kosovsko pitanje

U Beogradu i Prištini ne postoje demokratski kapaciteti za rešavanje kosovskog pitanja, smatra predsednik Srpskog nacionalnog foruma Momčilo Trajković. On je na debati u Medija centru u Čaglavici, na temu “Normalizacija odnosa Beograda i Prištine – šta je održivo rešenje” rekao da se “rešenje mora tražiti kroz ozbiljan proces”, a prvi korak je prema njegovim rečima “da Beograd hitno pokrene srpsko-srpski dijalog".

“Predlažem mu (Aleksandru Vučiću, prim. nov) da otvori hitno srpsko-srpski dijalog u Beogradu, pozove opoziciju, da pozove sve važne faktore u Srbiji, da pozove Srbe sa Kosova i da iz različitih opcija ponudimo argumente da vidimo kako ćemo da rešavamo odnose između nas ovde na Kosovu i kako ćemo ponuditi da se rešavaju odnosi između Prištine i Beograda”, naveo je Trajković.

Komentarišući aktuelnu situaciju u vezi sa krizom na severu Kosova zbog barikada i izlaska Srba iz kosovskih institucija, Trajković je rekao da “Srbi na Kosovu obema stranama služe kao objekat za neraščišćene situacije”. Prema njegovim rečima problemi na Kosovu se “ne rešavaju silom već razgovorom”.

“Predlažem i onima koji su u Beogradu i onima koji su u Prištini da krenu jedinim mogućim putem, da odustanu od sile, da odustanu od manipulacija i da krenu prvo i osnovno – dijalogom. Ali, dijalog je prosto neproduktivan, ako ga nema unutar svojih zajednica, odnosno unutar svojih političkih opcija”, rekao je Trajković.

Trajković se osvrnuo na ranija obećanja premijera Kosova Aljbina Kurtija “da mu je prioritet razgovor sa Srbima na Kosovu”, a ne onima u Beogradu.

“Gde je taj dijalog? Ovde smo nekoliko puta razgovarali i nudili dijalog – ako ste gospodine premijeru obećali da ćete razgovarati sa Srbima – hajde razgovarajte. Otkud taj strah ili ignorisanje Srba koji su - nažalost - nakon svih eksperimenata koji se ovde vode - malobrojni, ali su oni veliki problem. Onaj ko ne razume problem Srba i ko nema nameru da korektno i pošteno rešava taj problem, on će doći u situaciju u koju je danas došao Kurti”, naveo je Trajković.

Ardijan Arifaj, savetnik bivšeg predsednika Kosova Hašima Tačija, smatra da nije realno očekivati da do proleća sledeće godine bude postignut finalni sporazum o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, kako to najavljuje premijer Kosova Aljbin Kurti. On smatra da proces dijaloga ne treba da ima rokove, već da je potrebno da se pronađe trajno rešenje.

„Bilo koje rešenje koje se donese treba da bude trajno i da donese stabilnost i za Kosovo i za region. Bez obzira kako će to političko rešenje da izgleda i kako će se to zvati, treba da bude rešenje koje će garantovati funkcionalno Kosovo. Da Kosovo može da funkcioniše kao država i da radi za sve svoje građane. Samo tako može da se postigne trajna stabilnost na Kosovu“, naveo je Arifaj.

Lider Građanske inicijative “Za Zubin Potok” Milija Biševac smatra da nijedno rešenje između Beograda i Prištine ne može da bude održivo, ako u pronalaženju tog rešenja ne učestvuju Srbi sa Kosova. Prema njegovim rečima, Srpska lista ne predstavlja Srbe koji žive na Kosovu.

"Posle deset godina njihovog rada, videli smo da su oni (Srpska lista, prim. nov) predstavljali samo sebe i lične interese. Nijednog trenutka ništa nisu uradili za interes Srba ovde. U pregovorima nisu učestovali Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji, već neki ljudi koji žive u centralnoj Srbiji, u Beogradu. Evo, Petar Petković koji živi u Zaječaru, da li on može znati kako vi živite u Gračanici ili ja u Zubinom Potoku. Može znati preko tih svojih predstavnika Srpske liste, koja nemo ćuti na sve što se potpisuje i dogovara. Zato sam pomenuo da nema ni na vidiku dogovora, može postojati neki sveobuhvatni sporazum, ali njima neće biti prijatno živeti u tom okruženju, jer sve što se trenutno potpisuje i sve što se sprovodi nijednog trenutka nije narod učestovao u samom dijalogu", naveo je Biševac.

Prema njegovim rečima, predstavnici Srpske liste su iz kosovskih institucija na severu Kosova izašli bez ikakvog plana. Mišljenja je da je “briselski dijalog doživeo krah”, da su problemi ostali nerešeni, a odnosi pogoršani.

“Što se tiče Srba na severu, oni jesu vidno razočarani u svoje političke predstavnike, odnosno u Srpsku listu, koja je do skoro govorila da ima plan, da će se uključiti u rešavanje, a danas smo došli bukvalno na nulu. Vidimo i dolazimo do činjenice da je Briselski dijalog došao do dna. Jednostavno Srbi su izašli iz institucija, ne postoje više institucije na severu Kosova, sada smo na nuli. Euleks ponovo sprovodi zakon, samo su odnosi pogoršani i dolazimo do jednog velikog problema”, kazao je Biševac.

Debatu na temu “Normalizacija odnosa Beograda i Prištine – šta je održivo rešenje?” organizovao je Medija centar u Čaglavici, uz podršku Kancelarije za pitanja zajednica pri kabinetu premijera Kosova.