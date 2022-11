Kurti Srbima sa severa Kosova: Ne nasedajte na manipulacije i geopolitičke igre

Premijer Kosova Aljbin Kurti pozvao je sve Srbe na Kosovu da ne bojkotuju kosovske institucije, jer kako je istakao to nije rešenje.

Vučić: Odluka Srba da napuste kosovske institucije - istorijska Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će do smirivanja situacije na Kosovu doći ukoliko, kako je rekao, Amerikaci budu fer i korektni – i da vojna misija NATO-a na Kosovu sa misijom Evropske unije obavljaju policijske poslove na severu Kosova. Vučić, koji je nakon odluke Srba sa severa Kosova suspenduju učešće u kosovskim institucijama u nedelju gostovao na televiziji Pink – poznatoj po bliskim vezama sa aktuelnim režimom u Srbiji, rekao da bi ukoliko Albanci počnu da obavljaju poslove na upražnjenim mestima – to, kako je ocenio, vodilo u katastrofu, preneo je Fonet. “Ja sam svaki put molio Srbe sa Kosova da ne napuštaju institucije, bar 20 puta ih sprečavao u tome, i oni su mi verovali. Svakako je reč o velikim političkim, gotovo tektonskim promenama. Odluka Srba da napuste institucije Kosova je istorijska. Priče da su oni to uradili po naređenju Beograda su besmislene i oni koji to govore ne žele da sagledaju šta Srbi žele i sa kakvim problemima se suočavaju”, rekao je predsednik Srbije. Ustvrdio je da za Srbe na Kosovu nema, kako je rekao koraka B. "Ali je sigurno da Srbi na severu Kosova neće ostati bez podrške Srbije, šta god da se desi. Stanje na Kosovu je kao devedesetih godina, jer će naši ljudi da bojkotuju njihove institucije, a Srbija godinama upozorava Evropsku uniju na to”, rekao je predsednik Srbije. Vučić je u emsiji izneo i tvrdnje da je u noći između 29. i 30. juna sprečio, kako ga je označio nezapamćeno krvoproliće na severu Kosova, jer su Srbi podigli barikade, a pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije dobili nalog da ih sruše. Tada je podsetimo trebalo da počne primena odluke kosovskih vlasti o preregistraciji vozila sa registarskim tablicama izdatih u Srbiji - ali je na preporuku EU i SAD odložena za mesec dana.



Kurti je na konferenciji za medije povodom povlačenja Srba sa severa iz institucija Kosova naveo da, kako se izrazio, institucije nemaju alternativu.

“Prema tome pozivam sve srpske građane – nemojte bojkotovati i napuštati institucije Kosova, jer su one javne službe za sve građane, uključujući i Srbe. Nemojte nasedati na političke manipulacije i geopolitičke igre. Srbija stalno pokazuje da nije zainteresovana za Srbe i cilj joj je da minira demokratsko Kosovo. Republika Kosovo će se angažovati za pravo, ustavnost, zakon, mir i bezbednost i neće biti ucenjena od bilo kojih kriminalnih struktura ko god da ih organizuje”, poručio je premijer Kosova.

Kurti je rekao da tamošnje institucije nastavljaju sa ispunjavanjem zadataka na celoj kosovskoj teritoriji Kosova - uključujući i one nedavno primenjene.

“Institucije nastavljaju preregistraciju vozila na RKS tablice, uključujući i fazno sporovođenje poslednje odluke Vlade Kosova od 28.10.2022. godine. Od prvog novembra do sada je uručeno preko 800 opomena”, rekao je Kurti.

Upitan da li će poslušati zahtev Sjedinjenih Američkih Država da se Srpska lista vrati u institucije, a da Vlada Kosova povuče odluku o preregistraciji vozila, ili će kako je navedeno u pitanju pokvariti odnose sa SAD-om, Kurti je odgovorio da nijedan postupak Vlade Kosova nije iznenađenje za Ameriku i da odnosi dve strane ne mogu biti narušeni.

“Da li ćete slušati Ameriku, da li ćete pokvariti odnose sa Amerikom? To se ne može desiti, razumete. Nismo mi u odnosima kao deda sa unukom. Ja ne znam ko vama to čita, jer ne verujem da ste vi sami o tome pročitali. Još jednom. Nijedan naš postupak nije iznenadio Ameriku. Mi smo u stalnom kontaktu i komunikaciji sa njima. Sjedinjene Američke Države su nam partneri i prijatelji. Dakle prijatelji i partneri ne pišu tako, kako ste vi citirali. Dakle, ne postoji takav odnos, naš odnos. To je i uvreda za Sjedinjene Američke Države, jer su one demokratska zemlja. Naše partnerstvo sa njima, naša alijansa sa njima se zasniva na vrednostima i zajedničkim ciljevima i interesima”, istakao je premijer Kosova.

On je naveo da su o svim odlukama koje se odnose na preregistraciju vozila, blagovremeno bili obaveštavani i međunarodni predstavnici na Kosovu.

"Odložili smo odluku 31. jula za mesec dana i dogovorili smo se da je to poslednje. Imajući u vidu zabrinutost međunarodnih predstavnika, primenili smo pristup u fazama. Omogućili smo opomenu koja traje tri nedelje, zatim novčane kazne, onda privremene tablice. Sve smo to radili prethodno obaveštavajući njih. Nema nedelja da se ne sretnemo sa ambasadorima. Sastanak je bez posredovanja i stalno se organizuju. Ne radi se ovde o metodama od pre dva veka, da neko konjskim kolima šalje neko pismo tamo negde dalje", ukazao je Aljbin Kurti.

Prema njegovim rečima, doneta je odluka da se zakonitost i ustavnost ne kompromituju.

"Na drugoj strani je preokupacija za mir i jer nam ne treba zakonitost koja ga ugrožava. Znači ne odustajemo. Drugim rečima naše ponašanje je sledeće - budni uvek, zaplašeni nikad, zabrinuti ponekad”, rekao je on.

Novinare je zanimao i stav Kurtija povodom zahteva Sjedinjenih Američkih Država da se krene sa formiranjem Zajednice srpskih opština.

“Vi dobro znate da na vaša pitanja odgovarma devet godina. Zašto verujete da je to danas novo pitanje. Ja već 9 godina, od 2013. godine odgovaram u vezi Zajednice srpskih opština i nemam ništa novo u mom odgovoru”, kaže kosovski premijer.

Govoreći o povlačenju Srba iz institucija Kosova, Kurti je naveo da se u tom slučaju ne radi o tablicama, niti Zajednici srpskih opština, ili suspenziji regionalnog komandira Policije Kosova iz Severne Mitrovice Nenada Đurića - već, kako je naveo, je reč o odbijanju francusko-nemačkog predloga od strane Srbije. Tim potezom, kako tvrdi, Srbija želi da, kako se izrazio, zamaskira to odbijanje.

“Srbija je jasno zainteresovana da sabotira dijalog i bilo koji sporazum i put koji je odabrala u saradnji sa kriminalnim grupama na severu zemlje preteći građanima, nije put mira, saradnje i izgradnje dobrosusedskih odnosa za šta se mi zalažemo. Takva nastojanja biće neuspešna jer je naša država jaka i demokratska”, uverava Kurti.

Izneo je tvrdnje i da Srbija, kako navodi, propagandom pokušava da prikaže da Albanci na Kosovu ugrožavaju Srbe.

“Srbe na Kosovu ugrožava Beograda, koji im spaljuje automobile, kuće… Nijedan Srbin ne sumnja da je za paljenje vozila odgovoran neki Albanac. Svi Srbi na Kosovu znaju vrlo dobro da i Draganu Nikoliću kome je zapaljen jedan deo kuće, garaža i vozila koja su preregistrovana, su zapalile strukture kojima diriguje i finansira Beograd", smatra premijer Kosova.

Kurti je rekao i da će na severu Kosova najverovatnije biti održani lokalni izbori, ali da je o tome rano govoriti.

“Sada treba da održimo izbore u opštinama u kojima su se povukli predsednici srpske zajednice. Oni su mogli da nastave njihov mandat, ali na žalost ove njihove ostavke vode ka izborima, ali treba poštovati zakonske rokove. Tu su instance koje se time bave”, naveo je Kurti.

Na konferenciji je govorio i ministar unutrašnjih poslova Kosova Đeljalj Svećla koji je istakao da je bezbednosna situacija na Kosovu, uključujući i četiri opštine na severu Kosova mirna i stabilna.

“Sve institucije na severu rade punim kapacitetima da to bude nastavljeno. Mi smo u stalnim kontaktia sa EULEKS-om i KFOR-om, da bismo sprečili svaku vrstu eskalacije i da bezbednost za sve građane bez ikakve razlike bude garantovana”, rekao je on.

Svećla je potvrdio da je 570 policijaca sa severa Kosova podnelo ostavke i da mu je zbog toga žao, posebno kako je naveo onih policajaca koji su bili lojalni.

Kako je istakao - ostavke su podneli zbog pretnji i ucena.