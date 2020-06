Tramp se sprema za veliki miting u Oklahomi dok broj zaraženih raste

Prema najnovijoj prognozi Centara za kontrolu bolesti - broj Amerikanaca umrlih od Kovida 19 mogao bi da iznosi 145.000 do 11. jula. U devet država, naredne četiri nedelje bi mogle da budu teže po broju smrtnih slučajeva od prethodne četiri, a u 20 država se prijavljuje novi rast u broju slučajeva.

Među njima je Oklahoma, u kojoj je juče registrovan rekordan dnevni broj novozaraženih. Predsednik Tramp će u subotu uveče biti upravo u Oklahomi - na mitingu, koji je prvobitno bio zakazan za 19. jun - afroamerički praznik “Džuntint” kojim se obeležava oslobođenje i poslednjih robova u Americi.

Velike grupe građana već danima se okupljaju u Talsi u Oklahomi, da bi videle predsednika Trampa, koji drži svoj prvi predizborni miting od kako je počela pandemija.

"To je masa ljudi kakva nikada do sada nije viđena. Imali smo ogromne, ogromne zahteve za karte, mislim da se u svetu politike to nikada nije dogodilo do sad”, najavio je predsednik Tramp.

Očekuje se da će se 100.000 ljudi okupiti u Talsi - dok se broj slučajeva koronavirusa i hospitalizacija u Oklahomi povećava, ali predsednika ta činjenica nije uznemirila, i - pogrešno - tvrdi:

"Brojke su minijaturne u odnosu na ranije. Virus polako nestaje. Oklahoma ja imala vrlo nisku stopu, relativno govoreći. Sada je mali skok”.

A dok Trampov izborni štab planira da obavlja merenja temperature, deli gelove za dezinfekciju i maske - ali ne zahteva njihovo nošenje - konferencijski centar “Banka Oklahome” zatražio je napismeno plan za primenu socijalnog distanciranja - što je pitanje koje Trampovi saradnici još nisu pominjali.

Oklahoma je jedna od 20 država u kojima se povećao broj slučajeva, a tako je i u Kaliforniji, gde guverner Gevin Njusom sada traži od građana da nose maske.

"Broj hospitalizovanih pacijenata se polako vraća na staro i vrlo me to zabrinjava”.

Novi dnevni rekord je zabeležen na Floridi - više od 3.200 novih slučajeva u četvrtak, najviše u jednom danu od početka epidemije.

Guverner Njujorka Endru Kuomo saopštio je da vlasti razmatraju obavezni karantin od 14 dana za putnike koji dolaze iz Floride - baš kao što je Florida uvela za Njujorčane na početku pandemije.

"Sada se mi bojimo da oni donose virus u našu državu”, kaže Kuomo.

U Montgomeriju u Alabami, gde raste broj slučajeva, jedinica za intenzivnu negu je puna novih pacijenata.

U Teksasu, više od 100.000 slučajeva je registrovano širom države.

A oni koji se bore protiv virusa dele jedni sa drugima novo upozorenje - Mišel Hart iz Kolorada testirana je pozitivna u aprilu i provela nedelju dana u bolnici. Iako je u međuvremenu imala dva negativna testa, ove nedelje je ponovo testirana pozitivna. Kaže da njeni testovi krvi nisu pokazali nikakva antitela.

“Ono što me plaši, pored fizičkih simptoma, jeste to što nemamo jasne odgovore”, kaže Mišel.

Broj zaraženih Kovidom 19 širom sveta nastavlja da raste. Prema podacima Univerziteta Džons Hopkins, ukupno je, na globalnom nivou, inficirano više od 8,5 miliona ljudi.

SAD su prve po broju infekcija sa više od dva miliona slučajeva, na drugom mestu je Brazil sa 978.000 a treća Rusija sa više od 568,000.