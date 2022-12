Zvaničnica Pentagona za Glas Amerike: "Pojačana hitnost" za obuku Ukrajinaca tokom "dinamične" zime

Visoka zvaničnica Pentagona zadužena za politku prema Ukrajini izjavila je za Glas Amerike da postoji"pojačana hitnost" za naprednu obuku ukrajinskih snaga, pošto je Pentagon saopštio da će SAD povećati broj ukrajinskih vojnika koje obuočava svakog meseca.

Zamenica pomoćnika sekretara odbrane za Rusiju, Ukrajinu i Evroaziju Lora Kuper rekla je u eksluzivnom intervjuu novinarki Glasa Amerike Karli Bab da je situacija danas potpuno drugačija u smislu veština i sposobnosti ukrajinskih vojnika danas, u odnosu na vreme kada su SAD prvi put počele da ih obučavaju nakon što je Rusija izvršila invaziju na Krim 2014. godine.

Portparol Pentagona, brigadni general Pet Rajder, rekao je novinarima u četvrtak da će, počevši od januara, SAD povećati svoju vojnu obuku na veće ukrajinske jedinice - veličine bataljona. Obuka iz "naprednih borbenih taktika", uključujući i vežbe sa bojevom municijom - održavaće se svakog meseca u Nemačkoj.

"Zima će biti veoma dinamično vreme. Mislim da neki ljudi razmišljaju o zimi kao o vremenu za odmor i obnovu resursa, ali ne vidimo nikakav znak da će Ukrajinci usporiti, a svakako očekujemo i da će Rusi možda pokušati da napreduju", rekla je Kuper.



SAD su obezbedile Ukrajini milijardu dolara vojne podrške, uključujući oružje za protivvazdušnu odbranu u rasponu od lako prenosivih Stingera do većih Nacionalnih naprednih raketnih sistema zemlja-vazduh (NASAMS), koji mogu da obezbede protivvazdušnu odbranu od napada projektilima kratkog do srednjeg dometa.



Kuper nije želela da potvrdi izveštaje Glasa Amerike, zasnovane na izjavama nekoliko američkih zvaničnika, da se SAD spremaju da upute odbrameni raketni sistem Patriot u Ukrajinu.

"Ali mogu da potvrdim da je protivvazdušna odbrana naš glavni prioritet i razmatramo brojne načine na koje možemo da podržimo Ukrajinu i njene potrebe za vazdušnom odbranom. NASAMS je bio deo toga", rekla je Kuper, dodajući da je pomoć SAD evoluirala kako bi zadovoljila nove potrebe na bojnom polju.



Kuper je potvrdila da su SAD poslale Ukrajini delove sistema S-300 da održe sposobnosti protivvazdušne odbrane pre nego što NASAMS bude postavljen.



"Proletos smo slali Ukrajincima rezervne delove kako bi održali u funkciji svoje sisteme S-300. Međutim, sa NASAMS sistemima, Ukrajinci su uspeli da neverovatno efikasno iskoriste sada vodeće zapadne kapacitete da odgovore na ruske raketne pretnje, kao i pretnje bespilotnim letelicama", rekla je ona.

SAD su pomogle da se Slovačka ubedi da obezbedi kompletan sistem S-330 ukrajinskim snagama u aprilu, a zauzvrat su obezbedile Slovačkoj raketni sistem "Patriot".

SAD trenutno ne planiraju da obezbede Ukrajini preciznu municiju dugog dometa kao što je Vojni taktički raketni sistem (ATACMS), navođene rakete za njihove artiljerijske raketne bacače. Do danas, SAD su poslale navođenu municiju višestrukih lansirnih raketnih sistema (GMLRS) za upotrebu u tim lanserima. ATACMS ima domet od oko 300 kilometara, dok GMLRS ima domet od oko 90 kilometara.

"U ovom trenutku vidimo da je GMLRS veoma efikasan u dostizanju ogromnog raspona ciljeva koje Ukrajina treba da pogodi. Tako da se držimo GMLRS-a u ovom trenutku", rekla je ona za Glas Amerike.

O ruskoj taktici u Ukrajini, Kuper je rekla da Moskva u suštini baca svoje snage "u mašinu za mlevenje mesa ne obazirući se na veoma velike žrtve sa kojima se suočava".

Pre izbijanja rata, SAD su vršile obuku ukrajinskih vojnika u vojnoj bazi u Javorivu, na 15-ak kilometar od granice sa Poljskom. Lora Kuper kaže da obuku u Nemačkoj treba posmatrati kao deo kontinutieta.

"Videli ste šta smo radili u Javorivu, zajedno sa nekim našim saveznicima posle 2014. Ali, očigledno, kontekst je danas mnogo drugačiji. Mislim, od 24. februara uradili smo toliko intenzivnu obuku Ukrajinaca na specijalizovanim sistemima naoružanja.

To su Sjedinjene Države, ali i saveznici u više zemalja Evrope. Sada imamo zaista robustan program obuke koji Britanci vode u samoj Britaniji. To je individualna obuka, i onda ono što oni rade je da omogućuju novim regrutima i novim vojnicima da mogu da imaju stručnost koja im je potrebna za rad, a onda se to kombinuje ne samo sa onim što će SAD raditi sa obukom na nivou bataljona, već i sa onim što EU i drugi saveznici rade. Vidite da EU ima svoj program kolektivne obuke koji pokreće, zajedno sa nekoliko zemalja EU, uključujući Nemačku i Poljsku. Ono što je važno u svim tim različitim naporima je da znate da su svi oni povezani i koordinisani. I to je uloga koju komandant EUCOM-a "Evropske komande", ima u obezbeđivanju da smo ujedinjeni za podršku Ukrajini".



Što se tiče pojačane hitnosti, Kuper je naglasila da su Oružane snage Ukrajine sada u drugačijoj poziciji.



"Njihova stručnost na bojnom polju je neverovatna. Kada razmišljamo o tome odakle smo počeli sa njima 2014. To je potpuno druga igra".

Imajući u vidu oko 19 milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini od početka rata, Kuper je upitana koje je najdelotvornije oružje koje je Pentagon dao Ukrajini.



"Rekla bih da su Džavelin i Stinger bili apsolutno kritični u omogućavanju Ukrajincima da odbiju taj početni napad i na neki način zamrznu ruske snage u sopstvenim tragovima, ali kasnije kako je bojno polje evoluiralo da bude više artiljerijska borba na istoku, to je zaista bio sistem HIMARS-a i pre toga, naše M777 haubice koje su imale odlučujuću ulogu.".



Odgovarajući na pitanje o nedavnoj izjavi ukrajinskog ministra spoljnih poslova da bi ruska sposobnost da pokrene veliku ofanzivu mogla da bude obnovljena krajem januara ili u februaru, Kuper je rekla:

"Uvek smo oprezni i gledamo gde bi Rusija sledeće mogla da pokuša da napreduje znate, u operacijama o kojima bi mogli da razmišljaju. Stvar sa ruskom situacijom trenutno je, da imamo na umu, veoma loše stanje njihovih snaga. Imate posla sa mnogim snagama koje su na silu mobilisane, primile veoma malo obuke, veoma su slabo opremljene i moral im je neverovatno nizak. Iako ćemo biti veoma oprezni, i gledaćemo da podržimo Ukrajince sa svim njihovim potrebama, takođe smo svesni da se Rusi bore sa teškoćama".

Objašnjavajući šta bi raketni sistem Patriot omogućio ako dođe u Ukrajinu i kakva je razlika u odnosu na već poslato naoružanje, Lora Kuper je istakla da nije tehnički ekspert da objasni detalje različitih sistema ali je rekla da protivvazdušna odbrana nije jedan sistem, na jednom mestu.

"Protivazdušna odbrana je o tome da imamo slojeve sistema koji mogu da ciljaju na različite pretnje, bilo da se radi o iranskim bespilotnim letelicama koje je Rusija kupila, a koji prete gradovima Ukrajine, ili su to krstareće rakete koje dolaze sa kopna, iz vazduha ili sa mora, morate da imate taj slojevit pristup sa više sistema, štiteći na više tačaka širom zemlje".

Što se tiče potencijalne ruske pretnje da upotrebi nuklearno naoružanje, Kujper kaže da se to prati svakoga dana.



"Obraćamo pažnju na ruski nuklearni program. I gledamo da li postoje neki znaci da se mobilišu ili napreduju sa bilo kakvim pojačanim stanjem spremnosti ili na kraju napadom. Ne vidimo znake da Rusija radi nešto neobično sa svojim nuklearnim mogućnostima. Ali mi to stalno pratimo. U smislu ruskih namera. To je teško. Teško je videti unutar uma ruskog predsednika Vladimira Putina, svakako, ali ono što smo videli van Moskve po nuklearnim pitanjima je zaista mnogo neodgovornog zveckanja sabljama osmišljenih da zastraše, ali ne i da budu povezani sa bilo kakvim specifičnim postupcima.​"