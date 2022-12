Nakon objave Vagnera da je registrovao udruženje u Srbiji, ruski antiratni aktivisti negiraju, eksperti upozoravaju

Grupa Vagner, ruska privatna paravojna formacija čiji je vođa biznismen i bliski saradnik predsednika Rusije Vladimira Putina, Jevgenij Prigožin, objavila je na Telegram kanalu u sredu da je u Srbiji formirala svoj rezidentni kulturno-informativni "centar prijateljstva i saradnje 'Orlovi'", te da je ideolog i voditelj centra Aleksander Lisov. Ruski antiratni aktivisti u Srbiji tvrde da je reč o propagandi i lažnoj vesti, a eksperti upozoravaju da je sve što može da ima veze sa Vagnerom - ozbiljna stvar.

Autori obaveštenja na Telegram kanalu Vagnera navode da tim centra svoju misiju naziva sprovođenjem javne diplomatije, čiji je cilj da jača i razvija prijateljske odnose između Rusije i Srbije uz pomoć "meke moći", te da se "Orlovi", kao štićenici tog centra bave "informacionim obračunom sa ruskim liberalima koji su otišli u Srbiju i tamo pokušavaju da sprovode antiruske aktivnosti u cilju diskreditacije Rusije i pogoršanja odnosa između ruskog i srpskog naroda".

Pretraga Glasa Amerike kroz registrovana udruženja u Ageciji za privredne registre Srbije nije dala nikakav rezultat ni pod navodnim imenom registrovanog centra, ni pod imenom njegovog navodnog osnivača, odosno na toj lokaciji nema potvrde da je slično udruženje osnovano.

"Sto posto lažna vest"

Petar Nikitin, ruski antiratni aktivista koji živi u Beogradu, kaže da je "sto posto siguran da nikakav Vanger centar u Srbiji nije otvoren".

"Radi se o lažnoj vesti", rekao je on za Glas Amerike. "Ta lažna vest dolazi od kanala 'Z orlovi', koji se vodi u Sankt Peterburgu na ruskom jeziku i koji se koristi za promociju srpsko-ruskog prijateljstva, a ustvari se bavi propagandom i širenjem lažnih vesti".

Za Aleksandra Lisova, Nikitin kaže da radi u Sankt Peterburgu i da je sasvim siguran da je plaćen od struktura Jevgenija Prigožina, vlasnika Vagnera.

Zašto se ova vest pojavila sada? Nikitin kaže da pretpostavlja da je to reakcija na objavu da su Rusi u Beogradu upravo osnovali Rusko demokratskog društvo.

"Njihov cilj je da preplaše ljude, da se ljudi ovde u Srbiji plaše da učestvuju i našim aktivnostima, da ljudi javno govore i tako dalje. Jer, Vagner je za svakog Rusa, pa i za svakog Ukrajinca, sinonim za grupu ubica. To su ljudi koji pljačkaju i ubijaju u Ukrajini i širom sveta. Oni imaju čuvenu maksimu da je njihov biznis smrt i da biznis 'ide dobro', objavili su video kako udarcima u glavu ubijaju čoveka za koga smatraju da je izdajnik, tako da kada se pojavljuju neke takve objave o grupi Vagner, to uplaši ljude koji su u Srbiji", zaključuje Nikitin za Glas Amerike.

Urendik Balkanske bezbednosne mreže i vojni analitičar Aleksandar Radić podseća da je po zvaničnim podacima već do novembra preko 140.000 Rusa zatražilo privremeni boravak u Srbiji i da to "naravno privlači političku pažnju" i "podrazumeva neke rekcije bezbednosnog sistema Rusije" .

"Jer, to su ljudi koji su izbegli učešće u ratu, ali ono što je jako važno je da su to uglavnom i ljudi koji pripadaju srednjoj klasi, koji se bave intelektualnim poslovima, imaju jako razvijene društvene mreže... Znači, to je jedan kvalitetan sloj ljudi i za očekivati je da prema njima postoji pažnja i, s obzirom na to da su oni prirodno socijalno stvorili novi ambijent u Beogradu, to je za zvaničnu Moskvu izvor možda gunđanja, možga glasova koji joj se neće svideti, pa prvo kreću sa provokacijama da bi se pokazalo da misle na njih, da ih vide. Da li je preduzeta neka akcija u propagandnom smislu, to ćemo da vidimo, ali izvesno je da će uslediti neka reakcija", ocenjuje Radić za Glas Amerike.

On podseća da je Srbija do sada na zvaničnom nivou, na nivou institucija, pokazala spremnost da sarađuje sa ruskim vlastima kada je reč o suzbijanju delovanja političke opozicije. Podsetio je na zvanične informacije da je lično Aleksandar Vulin, sada šef Bezbednosno-informativne agencije, a ranije kao šef Ministarstva unutrašnjih poslova, dostavljao informacije o ruskim opozicionim aktivnostima u Srbiji direktno u Moskvi.

"Ali, tu je reč bilo o organizovanim partijama. Mislim da je za zvaničnu Moskvu mnogo veći izazov to tiho mnoštvo ljudi koji nisu politički organizovani, ali koji mogu da doprinesu stvaranju neke drugačije slike na terenu gde su za rusku stvar do sad imali potpuno pozitivnu naklonost, jer većina medija je vrlo naklonjena Rusima, kao što je i većina ljudi koji komentarišu rat na javnoj sceni izrazito proruskih pogleda".

U takvoj situaciji, "boravak jedne mase ljudi koji misle drugačije, koji su autentični utoliko što su Rusi i što nisu ljudi sa Balkana", a koji sada mogu da ponude drugačiju misao, "očigledno bi mogla da uzdrma taj čvrst stav u srpskom javnom mnjenju i šta drugo očekivati nego da će Moskva nešto da preduzme".

Vagner - veoma ozbiljna tema

Na pitanje gde je pozicija obaveštajnih i bezbednosnih službi Srbije i da li Srbija može da počne da trpi konkretne probleme u slučaju ove vrste produbljivanja odnosa sa Rusijom i ponajpre sa organizacijom kao što je Vagner, Radić naglašava da je Vagner "veoma ozbiljna tema koja daleko nadmašuje samu situaciju na frontu kod Bahmuta":

"Narušavanje državnog monopola (sile), u ovom slučaju ruske države, od strane jedne organizacije koja je paravojna, može da bude jako opasno, tim više što Vagner očigledno ima i svoje propagandne centre, medijsko prisustvo, obaveštajnu delatnost... to prerasta u zaokruženu, samodovoljnu organizaciju koja postaje politički faktor i naravno da bi njeno delovanje u Srbiji bilo povod da se zapitamo šta se dešava".

Radić podseća da SAD imaju Kancelariju za vojnu saradnju u Beogradu, da je Rusija htela da ima ekvivalent takve kancelarije i da se to može razumeti, jer se to reguliše državnim sporazumima koji se ratifikuju u skupštini da bi stupili na snagu.

"Kako onda da vrednujemo paravojno organizovanje? Pa jednostavno - za Srbiju je nedopustivo bilo čije prisustvo sa strane, organizovani propagandni rad... i to bi bio bezbednosni problem, tim više što bi sa Zapada usledile žestoke kritike zbog dopuštanja takvog delovanja. Pitanje je da li u ovom trenutku Vagner ima ispostavu u Beogradu ili ne je u političkom, i u bezbednosnom smislu, vrlo ozbiljna tema", precizira Radić.

On konačno zaključuje da u poziciji u kojoj se nalazi Srbija nedopustiva aktivnost bilo koja organizacije tog formata, bez obzira što bi njihova aktivnost bila bar u početku benigna i svodila bi se na informisanje.

"Ideja da neko nekog zastrašuje, nedopustiva je i neprihvatljiva za zemlju koja se drži striktne neutralnosti po pitanju sukoba na istoku", kaže Radić.

Sa rezervom, ali bez podcenjivanja

Boris Varga, politkolog i novinar, kaže za Glas Amerike da sve informacije koje dolaze iz Rusije treba uzimati sa rezervom, ali i da ih "nikako ne treba potcenjivati".

"Svaku poruku ovog tipa, poput vesti u vezi sa grupom Vagner, treba tretirati kao akciju pokrenutu od strane Putinovog režima s ciljem izučavanja i oblikovanja javnog mnjenja u Srbiji", kaže Varga.

Zapad je u Srbiji, konstatuje Varga, izgubio medijski rat još pre početka agresije na Ukrajinu.

"I to se nije odigralo preko noći, dominacija ruskog narativa tu raste od 2014, a prati je uspostavljanje kontrole vladajućeg SNS-a nad svim uticajnim medijima", kaže Varga i nastavlja:

"Stvarajući u Srbiji lidersku stabilokratiju oličenu u Aleksandru Vučiću, Zapad je zatvorio oči na urušavanje svih demokratskih vrednosti a posebno medijskih sloboda. Tako smo stigli do poražavajuće slike javnog mnjenja i mišljenja građana Srbije o EU, Ukrajini, Zapadu i sa druge strane veličanja vođe, Rusije, Putina, Kine, autoritarizma. A Rusiji, kojoj ratovanje u Ukrajine ne ide, još kako bi sada koristilo otvaranje 'drugog fronta' u Evropi, na Zapadnom Balkanu".

Ukoliko se ne odrekne stabilokratije i u najbliže vreme ne podrži nezavisne medije u Srbiji, Zapad će dugoročno dobiti jedno prema njemu neprijateljsko društvo, sa velikim konfliktnim potencijalom, ocenjuje on.

"Društvo koje je indoktrinirano revanšizmom zbog izgubljenih ratova 90-tih, koje je odbacilo civilizovane i zapadne vrednosti, prihvatajući iluziju Putinovog modela 'srpskog svet'a, stvorenog po uzoru na imperijalni 'ruski svet'. Jer iluzija tog 'probnog balona' je da će probleme Srbije rešiti ruski Vagnerovci. To je nerealna politička alternativa, koja će Srbiju godinama samo držati na slepom koloseku, po uzoru na Rusiju - sa nesmenjivim liderom i njegovom strankom", zaključuje Varga.