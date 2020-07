Glasačka grupa koja može da odluči izbore u SAD

Ian Martens je perspektivni student Univerziteta Furman u Južnoj Karolini. Kaže da je "predsednik Tramp dobro radio na jačanju ekonomije" i da mu se sviđa što se Tramp "zalaže za prava iz Drugog amandmana", to jest za pravo na nošenje oružja.

"Najvažnije je i to što je on predsednik koji se najviše zalaže protiv abortusa", kaže Martens za Glas Amerike, navodeći da je za njega to pitanje "debata o životu ili smrti".

Dok se smatra da će glasovi mladih, sada najveće grupe glasača u SAD, imati značajan uticaj na izbore 2020, beli mladi muškarci kao što je Martens mogu da imaju ogromnu ulogu u odluci ko će pobediti.

Mladi beli muškarci "čine veliki i ponekad neproporcinalni deo američkog glasačkog tela", kako navodi Centar za informacije i istraživanje i građanskom učenju i učešću (CIRCLE) na Univerzitetu Tafts u Medfordu u Masačusetsu.

Mladi beli muškarci u velikom broju su izašli na predsedničke izbore 2016 - million više njih glasalo je od mladih belih devojaka, i za 22 odsto više su glasali za republikanskog kandidata Donalda Trampa nego za demokratsku kandidatkinju Hilari Klinton.

Dve godine kasnije na kongresnim izborima dok se većina - 60 odsto mladih glasača od 18 do 29 godina - složila sa Demokratskom strankom, više od jednog od 10 mladih belaca reklo je da su bili za Trampa, prema Insititutu za verske studije, neprofitne, nestranačke organizacije za istraživanja.

Glasali su više od Latinoamerikanaca i Afroamerikanaca na kongresnim izborima 2018, prema analizi Taftsa o podacima u Anketi o izjašnjavanju populacije, a čine i veći deo populacije u ključnim državama u kojima se ne zna za koju će se stranku glasači opredeliti, kao što su Ajova, Ohajo i Nju Hempšir, preneo je CIRCLE.

Glavna pitanja

Prioriteti za mlade glasače su "Učinimo Ameriku ponovo velikom" i pokreti za pravo za na nošenje oružja, prema CIRCLE organizaciji.

"Podržavam predsednika Trampa, jer se bavio problemima koje su karijerni političari zapostavljali decenijama, od obraćanja pažnje na radničku klasu, muškarce i žene širom cele zemlje, do izlaženja u susret farmerima da zaštiti naše nacionalne interese", napisao je za Glas Amerike Kodi Stid, član Republikanskog koledža na Univerzitetu Florida Atlantik.

"Mislim da zaista brine o napretku i uspehu ove zemlje", navodi Stid.

Pravo na oružje je ključno za mnoge mlade glasače. U 2018. godini, 77 odsto mladih Amerikanaca navelo je da je kontrola naoružanja važno pitanje u određivanju koga će podržati, prema Harvard Kenedi Institutu za politiku.

Pokret protiv abortusa takođe je važan za neke mlade belce. Ukupno se 46 odsto muškaraca protivi abortusu, prema anketi Galupa iz 2019.

"Debata protiv abortusa je za mene najvažnija politička tema, jer je to direktno debata o životu i smrti. Svaki abortus je okončanje života, i zato me to tako interesuje, jer nisam za to da uskratimo živote dragocenih beba", kaže Martens.

Radi poređenja, ista anketa je pokazala da se 43 odsto žena zalaže za pravo na abortus, od toga 62 odsto između 18 i 29 godina starosti. Od tih žena se 46 odsto izjasnilo da su "latinoameričkog porekla ili da nisu bele".

Mladi beli muškarci ulaze u krug frustriranih, sredovečnih muškaraca iz radničke klase, koji su stali na stranu jednog od najvećih političkih preokreta u američkoj predsedničkoj politici, objavio je Glas Amerike.

Na Trampovom mitingu u Finiksu 23. juna, mladi belci bili su na bini sa predsenikom Trampom, jednim od njegovih sinova i još nekoliko političara i zvaničnika. Svi su bili muškarci belci.

Jedan način za povezivanje je organizacija "Studenti za Trampa", osnovana 2015 na Kempbel Univerzitetu. Osnovali su je studenti Rajan Furnije i Džon Lambert i sada ima "5000 volontera, 280 sekcija i preko 13 000 sigurnih glasova", kako je u oktobru 2019. navedeno na sajtu.

Želja da se učestvuje

Ispitivanje CIRCLE iz 2018. godine je pokazalo da mladi belci imaju čvrsto uverenje da su sposobni da budu građanski efikasni, 39 odsto od njih uvereno je da su kvalifikovani da se uključe u politiku, viši procenat nego kod mladih belih žena ili devojaka i mladića koji nisu beli.

Pored toga, većina od 60 odsto mladih belaca, smatrala je da pripada grupi mladih koju bi slušali njihovi izabrani zvaničnici. Ali ovi glasači ne ističu iste stvari koje brinu starije bele muškarce u Republikanskoj stranci.

Studija Harvard Kenedi Instituta za politiku otkrila je da mnogi mladi Amerikaci podržavaju da se ukine elektorski koledž, kao i privatno zdravstveno osiguranje. Na sve to, većina ispitanih podržava da se ispituju podaci osoba koje kupuju oružje.

"Voleo bih da Tramp podrži i podstakne obe stranke da donesu zakone koji štite čist vazduh u vodu, investicije u infrastrukturu i ekonomsku pomoć za nerazvijene zajednice, na sistemski način, ne kao sadašnji sistem programa pomoći", navodi Stid.

"Voleo bih da vidim kako napreduje njegovo lično obećanje 2016. da sama stranka bude otvorenija za istopolne brakove i osobe koje se identifikuju kao deo LGBT zajednice", dodaje Stid.

"Blagosloveni smo ogromnim slobodama zahvaljujući tvorcima nacije, i to treba da slavimo i volimo, i predsednik Tramp to i radi", navodi Martens.

Martens je iz Virdžinije i nije bio u kampanji za Trampa, ali kaže da voli da priča sa prijateljima o politici i nada se da "ljudi mogu da čuju moju stranu i da mogu to da objasnim sa saosećanjem i ljubazno". Po Martensu, Americi je potrebna "promena kulture" kao što je povratak tradicionalnim verskim vrednostima.

"Mnoge konzervativne vrednosti su ukorenjene u religiji, religioznim principima i vrednostima, ali kako su ljudi sve dalje od vere, gubimo bitan aspekt o tome šta vera donosi našem društvu", kaže Martens

Konzervativni, ne republikanci

Od kongresnih izbora 2018, predsednik se suočava sa kritikama kako se odnosi prema mnogim pitanjima, uključujući mešanje iz inostranstva na američku politiku, ali i u najnovijim događajima, pandemiji i protestima protiv rasizma.

Među kritičarima ima i konzervativnih belaca, tvrdih konzervativaca ili nekih koji su podržavali Trampa pre 4 godine i na društvenim mrežama objašnjavaju kako su promenili mišljenje.

"Želim da kažem svakoj ženi, muslimanu, članu LGBTQ zajednice, manjinama, žrtvama seksualnog napada i mnogim drugima, jako mi je žao!", naveo je Zak iz Severne Karoline u snimku podeljenom na Tviter nalogu glasača Republikanske stranke protiv Trampa.

"Zaslužujete mnogo više od čoveka koji nas zakonima vodi dalje od socijalnih pitanja i individualnih sloboda", dodaje Zak.

Trej koji ima 18 godina i živi u Teksasu naveo je kako je bio "jako uzbuđen što može da glasa za kandidata Republikanske stranke, da napokon podrži tradicionalne vrednosti uz koje je rastao i kojima veruje".

"Dugo sam čekao ovu godinu. Hrišćanska vera koju Donald Tramp tvrdi da neguje, nema nikakve veze, niti forme i oblika sa onim kako se on ponaša. To je samo fasada za republikanske glasove, a način na koji on vodi republikance i konzervativce je potpuno suprotan od onoga u šta ja verujem", naveo je Trej na Tviteru.