Tribina o gradovima i klimatskim promenama: Vrućine su ubice, svačija uloga je važna

Smrtonosni toplotni talasi

Govoreći o opasnosti toplotnih talasa, koji su posebno opasni u gradovima koji zbog betonskog okruženja ne uspevaju da se tokom noći ohlade, "što je kao da spavate pored usijane cigle iz koje izbija toplota celu noć", profesor Đurđević je naveo da je tokom toplotnog talasa 2003. godine u Evropi od vrućine umrlo preko 30.000 ljudi.

"To su kritični trenuci za stare osobe i hronične bolesnike i to je vrlo ozbiljan zdravstveni problem", naveo je on. "Te stare osobe nemaju šanse da se organizam odmori od vrućine i kada danima akumulirate taj stres - sistem otkaže", rekao je on i posavetovao sve koji žive u Beogradu da tokom toplotnih talsa spavaju u klimatizovanim sobama, ako je to ikako moguće.

U Beogradu je tokom 2007. godine zabeležena povećana smrtnost za 75 odsto kod starijih osoba u odnosu na referentne vrednosti u tom periodu, rekao je Đurđević.