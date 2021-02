Mjanmar: Optužnica protiv Aung San Su Ći

Vlasti u Mjanmaru podigle su optužnicu protiv pritvorene liderke Aung San Su Ći zbog kršenja zakona o uvozu i izvozu.

Portparol njene Nacionalne lige za demokratiju (NLD) objavio je na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici da je naloženo da Aung San Su Ći, koja je privedena u ponedeljak, zajedno sa predsednikom Vin Mintom i drugim liderima, kada je vojska preuzela vlast - bude zadržana u pritvoru naredne dve nedelje.

Stranka NLD u sredu je takođe saopštila da su vlasti izvele raciju u njihovim kancelarijama u nekoliko oblasti širom zemlje.

Ministri spoljnih poslova zemalja G-7 osudili su puč i pozvali vojsku da oslobodi pritvorene političke lidere, da ukinu vanredno stanje i dozvole neometan pristup humanitarnim organizacijama kako bi se pomoglo najugroženijima u zemlji.

"Novembarski izbori moraju da se poštuju i parlament bi trebalo da se formira u najkraćem roku”, poručili su ministri G-7.

Protest zdravstvenih radnika zbog puča

U znak protesta zbog puča u zemlji, osoblje u 70 bolnica i drugih zdravstvenih ustanova u 30 gradova prestalo je sa radom.



U saopštenju novoosnovanog Pokreta za građansku neposlušnost Mjanmara navodi se da je vojska stavila svoje interese ispred interesa stanovništva koje se suočava sa teškoćama tokom pandemije u kojoj je u Mjanmaru stradalo 3.100 ljudi.

Zvaničnik Stejt departmenta rekao je novinarima u utorak da je američka vlada zvanično proglasila vojno poreuzimanje vlasti u Mjanmaru pučom, što je oznaka koja "aktivira određene restrikcije kada je reč o stranoj pomoći vladi te zemlje”.

Zvaničnik je naveo da će SAD "preduzeti akciju protiv odgovornih”, ali da će nastaviti programe koji pomažu građanima Mjanmara , uključujući humanitarnu pomoć i inicijative koje podržavaju demokratiju. ​

Vanredno stanje na godinu dana

Vojska Mjanmara saopštila je da je to što su preuzeli vlast, na - kako planiraju - godinu dana, bilo neophodno jer vlada nije reagovala na tvrdnje o prevari na izborima u u novembru, na kojima je stranka NLD Aung San Su Ći ostvarila ubedjivu pobedu. Novi saziv parlamenta trebalo je da počne sa radom u ponedeljak A new session of parliament had been due to begin Monday.

Lider republikanske manjine u Senatu Mič Mekonel u utorak je rekao da će SAD biti neophodna "pomoć prijatelja i saveznika” da izvrše pritisak na vojsku Mjanmara.

“Vreme je da nacije koje se zalažu za slobodu ustanu u odbranu demokratije i pobrinu se da vojna hunta plati zbog svog poteza”, poručlio je Mekonel.

Američki zvaničnici “nisu bili u mogućnosti” da razgovaraju sa članovima NLD, rekao je zvaničnik Stejt departmenta i dodao da je “većina visokih zvaničnika stranke u kućnom pritvoru” .

Mjanmar, koji je ranije bio poznat kao Burma, ima dugu istoriju borbe između vojne i civilne vlasti, ali je sve do poslednjeg puča uživao u onome što su se građani nadali da je prelazak na demokratiju.​

Istorija Mjanmara

Mjanmar je bio britanska kolonija do 1948. godine, aod 1962. do 2010. njime su vladali diktatori uz podršku vojske. Pobuna 1988. dovela je do izbora 1990. godine, na kojima je stranka NLD ubedljivo pobedila, ali su izabrani članovi parlamenta zatvoreni, a diktatura se nastavila.

Aung San Su Ći, ćerka heroja u borbi za nezavisnost Mjanmara, generala Aung Sana, koji je ubijen 1947, istakla se kao liderka na prodemokratskim skupovima i u stranci NLD. Dobila je Nobelovu nagradu za mir 1991. godine, dok je bila u kućnom pritvoru.

General Tan Švi je 2010. objavio je da će zemlja biti predata civilnim liderima, među kojima su bili i penzionisani generali. Oslobodili su političke zatvorenike, uključujući zakonodavce iz Nacionalne lige za demokratiju i Aung San Su Ći, koja je izabrana 2012. godine, a kasnije postala državni savetnik Mjanmara.

Međutim, iako popularna među budističkom većinom u Mjanmaru, 75-godišnja Aung San Su Ći suočila se sa slabljenjem svoje međunarodne reputacije, zbog toga kako je njena vlada tretirala muslimansku manjinu Rohindže.

Vojna akcija protiv Rohindža 2017. godine, koja je usledila posle smrtonosnih napada na policijske stanice u državi Rakajn, dovela je do toga da stotine hiljada Rohindža pobegnu u susedni Bangladeš. Međunarodni krivični sud vodi istragu protiv Mjanmara zbog zločina protiv čovečnosti.

Najki Čing, koja prati Stejt department, učestvovala je pisanju ovog teksta.