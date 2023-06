Džejms Rubin: Ruske dezinformacije u Srbiju i Crnu Goru stižu direktno preko RT i Sputnjika

Sjedinjene Države sarađuju sa saveznicima kako bi detektovale i borile se protiv narušavanja onoga što visoki zvaničnik Stejt departmenta naziva „integritetom informacionog prostora“.

U razgovoru za Glas Amerike, Džejms Rubin, specijalni izaslanik Stejt departmenta i koordinator Centra za globalni angažman, govorio je o ruskoj propagandi koja se širi preko Srbije, potpisivanju memoranduma SAD sa Sjevernom Makedonijom, o kineskim dezinformacijama, ali i o korištenju vještačke inteligencije.

Glas Amerike: Tokom pretresa u Senatu 16. maja, američki državni sekretar Entoni Blinken rekao je senatoru Krisu Marfiju da Centar za globalni angažman sarađuje sa odjelom Stejt departmenta koji se bavi Kinom, kako bi se borio protiv dezinformacija iz Kine. Blinken je takođe naveo da SAD sada drugim zemljama omogućavaju pristup agencijama AP, Rojters i drugim objektivnim izvorima informacija. Možete li nam dati više informacija o tome? O kojim je zemljama riječ?

Rubin: Manipulacija informacijama je veliki problem za SAD. To je problem u cijelom svijetu. Mislim da smo otkrili da će Kina u nekim slučajevima besplatno pružati svoje usluge obezbjeđivanja vijesti određenim medijskim kućama, ali, recimo, ako to želite, ne možete koristiti nijedan drugi izvor informacija. Pokušavamo da se suprotstavimo tome na mjestima gdje se to dešava, jer je problem što često imate afričkog, azijskog ili latinoameričkog novinara, koji čita novinske agencije koje su zasnovane na ideji kineskog pogleda na svijet, u kojem se tačno izvještava o većini stvari, ali kada je riječ o SAD, naglašavaju se loše vijesti. Kada je riječ o Kini - samo dobre vijesti. To je iskrivljen pogled na svijet.

Nemamo problem da Kina, ili Rusija, iznese svoj pogled, da sve zemlje iznesu svoje gledište. Važno je da se navede izvor, da je transparentno, pa da tržište ideja može donositi odluke. Ono što je problem je kada kineska podrška nije transparentna, kada je iza kulisa. U Centru za globalni angažman pokušavamo da pružimo dokaze za zemlje širom svijeta kada je narušen integritet njihovog informacionog prostora. Baš kao što ne treba narušavati teritorijalni integritet, ne treba narušavati ni integritet informacionog prostora. A kada do toga dođe, moramo prozvati Ruse ili Kineze. Kina troši milijarde dolara na ovaj projekat. Mi smo vjerovatno malo zaostali u smislu njihovog pristupa ostatku svijeta.

Glas Amerike: SAD su sa Sjevernom Makedonijom potpisale memorandum razumijevanja o saradnji u borbi protiv dezinformacija, odnosno, manipulacija informacijama. Šta SAD nastoje da postignu?

Rubin: Počeli smo sa Sjevernom Makedonijom jer je prilikom putovanja tamo postalo jasno da su zabrinuti da im je narušen informacioni prostor. Ono što smo otkrili je da, pošto Raša tudej (RT) i Sputnjik još postoje u Srbiji, to je korišteno za ometanje Sjeverne Makedonije. Sa Vladom Sjeverne Makedonije smo dogovorili memorandumom o razumijevanju. Ono što ovi memorandumi čine je da utvrđuju volju druge zemlje da tretira problem sa istom hitnošću kao što ga mi tretiramo. To nije rješenje. To je demonstracija volje. Sada je na nama da radimo sa Vladom Sjeverne Makedonije da im damo kapacitet da prate integritet informacionog prostora, da pokušaju da pokažu kada se skrivena ruka Rusije miješa u njihov informacioni prostor, da pokušamo da im damo alate za analizu trovanja njihovog informacioni prostora.

To znači dijeljenje najboljih praksi o slobodnim medijima, provjeru činjenica, izgradnju otpornosti. Naši partneri u Sjevernoj Makedoniji i drugim dijelovima Balkana, Bugarska, Slovačka, svi su nam rekli da to prepoznaju kao užasan problem sa kojim se suočavaju, a ono što želimo da uradimo je da sarađujemo sa njima kako bismo bili sigurni da kada se Rusija, Kina ili bilo koja druga država miješaju u informacioni prostor, da je to transparentno, da je pripisan izvor, pa da skrivena ruka ovih drugih zemalja može biti vidljiva. Nije pogrešno da zemlje iznose svoje stavove, ali to više ne treba biti skriveno, mora biti transparentno.

Glas Amerike: Da li će da bude sličnih dogovora sa drugim zemljama na Balkanu?

Rubin: Nemamo plan za memorandume o razumijevanju, ali imamo slične namjere sa drugim zemljama. Na sastancima sa Bugarskom i Slovačkom, obje zemlje su izrazile interes da rade sa nama na izgradnji sposobnosti kakve ima Centar za globalni angažman. Ja tu radim i tu razvijamo analitičke alate za istraživanje kršenja informacionog prostora. Želimo da i druge zemlje imaju slične alate. Dakle, mi ćemo im pružiti tehničku pomoć, pružiti im podršku kako bismo svi imali istu operativnu sliku.

Glas Amerike: Prilikom posjete Crnoj Gori ste upozorili na veliki problem sa dezinformacijama sa kojima se suočava ta zemlja. Tamo će u nedjelju 11. juna biti održani parlamentarni izbori. Da li ste vidjeli bilo kakav nagovještaj ili dokaz da se strani akteri pokušavaju miješati u unutrašnju politiku Crne Gore?

Rubin: Nemam aktuelne informacije o tome šta se dešava ove sedmice. Ono što znam je da je Crna Gora imala politički odnos sa Srbijom. Srbija je jedino mjesto na Balkanu gdje RT i Sputnjik i dalje emituju program. Srbija takođe ima verzije RT-a i Sputnjika na srpskom jeziku. Dakle, ako živite u Crnoj Gori, možete čitati ruske dezinformacije direktno, na srpskom, koje dolaze preko Srbije. Tako da, nije toliko u pitanju spoljno miješanje u izbore samo po sebi, koliko je potrebno da učinimo da RT i Sputnjik ne budu u stanju da izazovu toliku štetu unutar Crne Gore ili Sjeverne Makedonije.

Glas Amerike: Kada smo kod izbora, Kinu optužuju da se miješa u izbore u Kanadi. Imajući u vidu da se približavaju predsjednički izbori u SAD, da li vas brinu – i koliko Centar za globalni angažman prati – strane kampanje dezinformacija s ciljem miješanja u američku unutrašnju politiku?

Rubin: Posao Sekretarijata pravosuđa, FBI-a, Sekretarijata za nacionalnu bezbjednost je da osiguraju da nema spoljnog, ili bilo kakvog drugog, uticaja na naše izbore. Mandat Centra je u inostranstvu. To je pokušaj borbe protiv dezinformacija i manipulacije informacijama u Africi, Aziji, Evropi i Latinskoj Americi. Prepuštamo domaćim agencijama da se bave američkim izborima.

Glas Amerike: Visoki američki zvaničnici govorili su o tome da je Stejt department imao sastanke o vještačkoj inteligenciji, a diskutuje se i o posljedicama vještačke inteligencije na američku spoljnu politiku. Da li Centar za globalni angažman koristi vještačku inteligenciju u borbi protiv informacija iz inostranstva?

Rubin: Ne u ovom trenutku, koliko sam upoznat, nismo koristili alate vještačke inteligencije. Vještačka inteligencija je i problem i prilika. Svaka nova tehnologija ima velike prednosti, a ponekad i nedostatke. To smo otkrili sa društvenim medijima, sa digitalnom revolucijom. Kada je riječ o vještačkoj inteligenciji, brine me kada druge zemlje koje objavljuju laži, plasiraju dezinformacije i koriste manipulaciju informacijama, koriste vještačku inteligenciju za prevod sadržaja na stotinu jezika u istom trenutku. To je sposobnost za koju bi inače bile potrebne stotine ljudi. To je veoma teško uraditi. Zahtijeva kulturnu usklađenost sa svim različitim zemljama pomoću alata vještačke inteligencije. Da, moguće je da će naši protivnici koristiti te alate da odmah urade više prevoda. To bi mogao biti problem. Najbolji način da se pozabavite vještačkom inteligencijom je da razvijete ono na čemu su radili sekretar Blinken i drugi, a to je da sarađuju sa našim evropskim saveznicima kako bi pokušali da izgrade alate za verifikaciju i da nateraju kompanije da pokažu da vještačka inteligencija može da se koristi na verifikovan način.

Glas Amerike: Jevgenij Prigožin, lider Vagner grupe, otvoreno je kritikovao rusko liderstvo. Vidite li to kao znak da predsjednik Rusije Vladimir Putin popušta kontrolu nad informacijama?

Rubin: Ono što mogu da kažem o gospodinu Prigožinu je da ponekad govori istinu, a ponekad preuveličava stvari. Mislim da to odražava poteškoće koje Rusija ima u ispunjavanju vlastitih ciljeva. Rusija nije uspjela da ispuni svoje ciljeve u Ukrajini. To je svakog dana sve više jasno i oni međusobno kritikuju jedni druge jer nisu ispunili ciljeve.